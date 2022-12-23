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Депутат УзбПарламента казах Кушербаев бросил на стол мандат. "Не могу так больше..."
00:57 26.12.2022

"Я не могу так работать". Расул Кушербаев заявил, что больше не будет депутатом
Самый известный депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев заявил, что принял решение прекратить депутатскую деятельность. "Я понял, что не могу так работать. Сожалею, что вынужден это сделать", - заявил он.

Самый известный депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев, известный своей принципиальной позицией и критическими высказываниями по многим вопросам, заявил, что принял решение прекратить депутатскую деятельность.

"Я понял, что не могу так работать. Сожалею, что вынужден это сделать", - написал член партии УзЛиДеП (именно она выдвигала Шавката Мирзиеева кандидатом в президенты Узбекистана на обоих выборах) в своем Telegram-канале.

"Спасибо всем, кто выразил мне доверие, кто поддерживал!" - отметил он.

Ранее он написал в Twitter, что не участвовал в нынешнем обсуждении проекта государственного бюджета.

"Не было даже дано достаточно времени, чтобы прочитать документ большого объема. Когда я попросил слова при первом чтении, заместитель спикера Улугбек Иноятов открыто не дал мне слова. Затем я покинул заседание и не вернулся", - сообщил он.

"Чем иметь „замов", которые закрывают рот депутатов, лучше их не иметь", - добавил он.

"Газета.uz" писала, что Законодательная палата обсудила и одобрила госбюджет Узбекистана на 2023 год менее чем за 3 часа (если суммировать общее время трех чтений). Сам проект закона поступил в палату меньше недели назад и не прошел общественное обсуждение. Документ был принят практически единогласно и без критики.

Расул Кушербаев регулярно выступает в защиту журналистов и блогеров, за выборы хокимов, против монополий, комментирует решения правительства и хокимов и другие важные вопросы (смотрите материалы по теме).

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672005420


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