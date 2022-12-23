Токмок. Работники филиала Кыргызтеплоэнерго вышли на митинг против нового директора

07:02 26.12.2022

26 декабря 2022, Бишкек - Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



Сотрудники филиала "Токмокское предприятие теплоснабжения" государственного предприятия "Кыргызтеплоэнерго" вышли на митинг против нового руководителя Тыныбека Козубаева. Об этом работники сообщили в прямом эфире в соцсетях.



По словам работников, у нового директора имеется уголовное прошлое.



"Было бы хорошо, если бы меняли директора в другое время, а не в разгар отопительного сезона. Нам не нужен человек с запятнанной репутацией. Мы против того, чтобы репутацию нашего филиала портили такие люди. Нам без разницы, кто придет, главное, чтобы он был чистым. Раньше этот человек работал в "Кыргызтеплоэнерго" главным инженером. Мы видели, слышали о нем. Были моменты, когда он позволял себе нецензурно выражаться", - сказал один из сотрудников - Улан Калиев.



Местная жительница Чолпон Сыдыкова отметила, что в городе периодически происходит срыв теплоснабжения.

Отметим, согласно справке информационно-аналитического центра МВД КР от 3 июля 2013 года, Тыныбек Козубаев был неоднократно судим. Но, по словам последнего, Верховный суд его оправдал.



В ГП "Кыргызтеплоэнерго" пообещали прокомментировать ситуацию 24.kg позже.