Еще 119 тысяч жителей Таджикистана получили российские паспорта

08:07 26.12.2022 Алексей Иванов



За девять месяцев (январь-сентябрь) текущего года российское гражданство получили 119,6 тысяч уроженцев Таджикистана - это рекорд.



Кроме российского гражданства, к октябрю вид на жительство в РФ получили еще более 114 тыс. таджиков (документ является последним шагом к получению российского гражданства); свыше 47 тыс. таджиков имеют РВП – разрешение на временное проживание.



Ежедневно, в среднем, гражданство РФ в указанный период получали порядка 500 таджиков. Самое большое количество российских паспортов выдано в июле-сентябре 2022-го.



Статистика Министерства внутренних дел Российской Федерации о таджикских гражданах, получивших российские паспорта по годам:

2016 год - 23 тыс.

2017 - 29 тыс.

2018 - 35.7 тыс.

2019 - 44.7 тыс.

2020 - 63.3 тыс.

2021 - 103.6 тыс.

с января по сентябрь 2022 года - 119 тыс 609 человек.



"Вот так выглядят будущие проблемы, конфликты, так выглядит социальная напряженность. И все это есть результат деятельности чиновников, отвечающих за миграцию. И результат миграционной политики в целом. 119 тысяч человек, которые никогда не будут интегрироваться в общество, которые будут создавать анклавы, диаспоры, которые не будут учить русский и не будут давать детям учить русский, для которых Россия - это кормовая база. Эти люди не будут воевать за Россию, умирать за Россию, для них русская культура и история - это пустой звук. Россию они не любят, а русских презирают. И я бы, возможно, не обратил бы на это все такое внимание, если бы у нас существовала программа репатриации русских. Но ее нет. И все попытки ее создать, принять закон, пока что проваливались. То есть у нас русский человек, живущий в Центральной Азии, не может получить российское гражданство по ускоренной процедуре. И это даже не планируется. А сотни тысяч людей чужой культуры и идеологии получают паспорта, и только для того, чтобы государство Российская Федерация их содержало и обслуживало. Большинство этих людей уже не помнят СССР, рассуждения наших чиновников про общее прошлое, одну Победу на всех для них непонятны. Они учились по учебникам, где четко написано, что Россия колонизировала их страну, и теперь они намерены взять свое. [...] О том, что мигранты - это проблема, уже открыто говорит Патриарх. Но я лично не уверен, что даже Святейшего услышат те, кто отвечает за миграцию у нас в стране. Мне только непонятно одно. Вот все те, кто раздает паспорта, не пускает русских, закрывает глаза на нелегальных мигрантов. Все эти ответственные товарищи они же тоже в России живут, отчего они уверены, что их лично не коснется проблема? Что их детей никто никогда не обидит? Неужели деньги важнее русского будущего? Или они не связывают свое будущее с Россией? Ну тогда да, тогда все сходится", - пишет заместитель председателя Мосгордумы, заместитель генерального директора ВГТРК, член рабочей группы по мобилизации Андрей Медведев.



Напомним слова Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сказанные 22 декабря на ежегодном Епархиальном собрании духовенства города Москвы: "У задачи сбережения народа есть, помимо количественного измерения, предполагающего сохранение и преумножение его численности, и качественное измерение. В связи с этим обращусь к вопросу, который все больше беспокоит многих наших соотечественников - об этом мне хорошо известно из встреч с некоторыми из вас, - да и в общественной дискуссии он все чаще приобретает тревожное звучание. Это тема миграции в нашу страну людей других культурных традиций. Наш народ всегда отличался открытостью к людям самого разного происхождения, готовым с уважением относиться к приютившей их стране. Эта открытость укоренена в христианском, церковном мировоззрении русского народа. [...] Священным долгом людей Церкви является, насколько это возможно, свидетельство перед людьми иной религиозной и культурной традиции о нашей вере, раскрытие им богатства жизни во Христе. Но готовы ли люди, пересекающие сегодня границы нашей страны, чтобы здесь жить и работать, услышать это свидетельство? Появление в значительном количестве носителей иных обычаев может серьезно изменить жизнь нашего народа, в том числе нести угрозу сохранению его духовных основ и традиций - как это было, к примеру, в Косово. В связи с этим многие справедливо задаются вопросами: какие ценности, какой уклад жизни несут мигранты? Как они относятся к коренному населению нашей страны, к святыням нашего многосоставного народа, к нашей истории и нашим традициям? Не пора ли говорить о необходимости не только количественного сбережения народа, но и заботы о сохранении его идентичности? Да, возможно, потребности экономики в рабочей силе могут отчасти объяснить привлечение иностранных граждан. Однако, во-первых, сегодня все больше коренных жителей нашей страны не могут найти работу, а во-вторых, все чаще отмечается, что избыток неквалифицированных мигрантов несет с собой рост преступности и конфликтов не только на бытовой, но и на национальной и религиозной почве, создание замкнутых анклавов с теневой экономикой и даже автономным социальным режимом, населенных людьми, живущими обособленно и нередко враждебно относящимися к коренному населению. Надо прямо сказать: в условиях, когда наша страна подвергается непрекращающемуся давлению извне, перечисленное является существенной угрозой".



Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в СКР выделил регионы с особенно высокой мигрантской преступностью - Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Челябинская, Курганская, Калужская области. Он подчеркнул, что ежегодно фиксируется рост преступлений, совершенных мигрантами (в 2021-м - на 6%, в 2022-м - уже на 10%). Больше чем на треть выросло количество совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений (убийства - на 16%, изнасилования - на 12%). Всего в текущем году правоохранительными органами расследовано 37 тысяч преступлений, совершенных мигрантами, среди которых преобладают уроженцы республик Центральной Азии.



По данным Генпрокуратуры, количество преступлений сексуального характера в отношении детей в России выросло с 2010-го на 44%. Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета, экс-сотрудник ФСБ Кирилл Кабанов связывает это с ростом мигрантской преступности: "Повышение показателей по преступлениям сексуального характера против несовершеннолетних имеет тесную связь с ростом преступлений, совершаемыми мигрантами. Их доля в данных показателях значительна, хотя это и не отмечено в докладе. В последнее время доля преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по мнению экспертов, растет за счет мигрантов (в основном, из Средней Азии). При этом уже немало случаев, когда преступления (в том числе и гомосексуального характера) совершаются не взрослыми мигрантами, а их детьми в школах. Если не признавать, что рост этих преступлений напрямую связан со значительным увеличением миграционных потоков, то невозможно организовать реально эффективное противодействие и решить заявленную задачу по профилактике. Прежде всего надо честно и открыто заявлять о причинах и бороться именно с ними. Не ослаблять контроль за этой негативной средой, а на деле его усиливать. Но вместо этого мы снова видим максимально мягкое отношение к мигрантам, совершающим правонарушения и преступления. Например, за особо жестокое убийство дают 6 лет, а по изнасилованиям материалы (не без помощи диаспор) зачастую вообще "заминаются". Но вершина цинизма, когда находятся представители власти, которые обвиняют наших девушек/женщин в том, что они своим поведением/внешнем видом провоцируют "неискушенных" среднеазиатов. В результате в российских городах уже сформировалось немало районов, где наши граждане боятся отпускать своих жен и детей на улицу без сопровожения, опасаясь домогательст и жестоких нападений со стороны "скромных и неиспорченных" гостей-тружеников. А тем временем у этой проблемы лишь тенденции на дальнейшее ухудшение и усугубление, поскольку не меняется подход к работе с источником проблемы и нет серьезных правоохранительных мер по усилению этой самой профилактики. Создавай/не создавай очередные экспертные группы на государственном уровне, выводы и прогнозы пока неутешительные. О причинах тех или иных проблем надо говорить четко и открыто, иначе это - имитация".



"И как вы думаете, какое решение проблемы видит "правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав", на которой это все обсуждалось? Правильно, было предписано усилить профилактическую работу. Нескольким регионам было рекомендовано усилить работу по профилактике сексуального насилия. Интересно, в чем она должна заключаться? Раздадут диким гастарбайтерам цветные брошюры, где расскажут, что насиловать детей это плохо. Так они прекрасно знают, что насиловать детей плохо, невероятно, но плохие люди совершают плохие поступки. Более того, они не хотят насиловать детей в своих странах, они едут в Россию, чтобы насиловать наших детей. Мы сейчас находимся в такой точке, что даже ужесточение наказаний по этим статьям существенно не изменит ситуацию (хотя его нужно ужесточать). Поможет только жесткий фильтр на границе и снижение миграционных потоков, нулевая толерантность к любым даже самым мелким правонарушениям со стороны мигрантов. Проблема в том, что наша миграционная политика направлена именно на завоз дикарей, а не образованные и квалифицированные кадры. Поэтому все разговоры про "профилактику" - это пустая болтовня", - резюмирует ТГ-канал "Многонационал". Источник - zavtra.ru

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