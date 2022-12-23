Под Артемовском сгинул еще один старый кореш Зеленского - актер и режиссер "95 квартала" Снегуровский

09:10 26.12.2022

Друзья Зеленского и Арестовича ликвидированы вагнеровцами под Артемовском

Алексей Иванов



К Бандере отправился Александр Снегуровский - близкий друг говорливого гомосексуалиста Алексея "Люси" Арестовича, советника главы офиса Владимира Зеленского. Ранее этнический еврей Снегуровский блистал на сцене киевского театра-студии импровизации "Черный квадрат". Считался звездой идиотских перформансов. Затем эмигрировал в США, присоединившись к семье, которая отчалила гораздо раньше. Работал шеф-поваром в Калифорнии. После начала спецоперации вернулся в качестве "волонтера", привез из Штатов снаряжение для боевиков. Мечтал убивать "русню". Вступил в одно из подразделений вооруженных формирований Украины. Если верить Арестовичу ("верить Арестовичу" - это само по себе крайне смешно звучит), "настойчиво учился, десятки раз выходил за линию, был одним из лучших разведчиков" и "погиб в тяжелом бою".



Примерно там же, неподалеку от г. Артемовск/Бахмут нашими утилизирован львовянин Олег Бобало-Яремчук 1978 г.р. Режиссер и актер "Студии Квартал-95" Зеленского. Начинал артистом львовского Еврейского театра "Дебют" при хасидском фонде "Хэсэд-Арье" и Львовского театра Бориса Озерова "Гаудеамус". Снял короткометражную картину "Структура кофе, или "Абзац!"", документальный сериал "Диверсанты". Один из режиссеров сериала "Мамочки", участвовал в создании фильмов "Альпинист", "Как казаки...", документальных фильмов "Они закончили войну", "Украинское кино. Становление". Сыграл несколько малозаметных ролей в российских сериалах.



Давний приятель Зели. Тоже тусовщик, тоже мастер кокаиновых дорожек - правда, в отличие от других представителей зелиной шоу-команды самолично отправился воевать. Ненадолго. Бандерсайты истерят: дескать, потухла "зiрка" укро-киноиндустрии.



"Среди снятых Олегом Бобало фильмов - короткометражка "Как казаки", снятая "95 кварталом", где одним из сценаристов была Елена Зеленская и снимался Владимир Зеленский", - сообщил украинский Telegram-канал "Политика страны"; добавим, что в мюзикле "Як козаки..." было задействовано много россиян, в том числе Филипп Киркоров, Александр Олешко, Алексей Маклаков, Антон Макарский, Ольга Волкова, гламурный парикмахер Сергей Зверев, одесситка Нонна Гришаева в роли императрицы Екатерины II.



"Среди самых больших достижений - документальный сериал "Диверсанты" про советские диверсионно-разведывательные группы, снятый в год 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне и показанный по федеральным каналам в РФ. После начала СВО Бобало сначала под видом волонтерства собирал денежки с доверчивых сограждан а войну, а потом бандеровец взял в руки оружие, предав то, о чем снимал фильмы", - замечает VK-паблик "ДОНЕЦК ДНР НОВОСТИ ДОНБАСС РОССИЯ НОВОРОССИЯ СВО".