Бишкек задыхается от смога. Чем может помочь Россия?

09:21 26.12.2022

БИШКЕК ЗАДЫХАЕТСЯ ОТ СМОГА. ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ РОССИЯ?

Жители Бишкека задыхаются от смога не первый год. Люди жалуются на першение в горле, кашель, сложность с дыханием. Точных данных о степени вреда для здоровья местных жителей нет, по данным одной из групп исследователей, число людей, столкнувшихся с серьезными последствиями для здоровья из-за загрязненного воздуха в Бишкеке, составляет десятки тысяч. Реальное число может быть значительно выше.



Справка: Загрязненный воздух является причиной каждой восьмой смерти в мире. Среди прочего низкое качество воздуха негативно влияет на работу мозга, вызывает хронические воспаления в организме и значительно повышает риск онкологии и осложнений при заболевании коронавирусной инфекцией.

Причины появления смога

Смог накрывает столицу Киргизии десятки лет. Серая дымка над Бишкеком хорошо видна с находящихся неподалеку гор. Причин для этого несколько, их можно разделить на две группы.



Первая – природного характера. Вторая – антропогенного.



Природные причины. Бишкек находится в долине, окруженной со всех сторон горами. Во времена СССР, с наследием которого регулярно предлагают бороться некоторые киргизские политики, проблема частично решалась за счет грамотной планировки – каждый вечер идущие с гор потоки воздуха выдували скопившийся над городом массив загрязненного воздуха. За 30 лет в нарушение норм южную часть города, через которую шел воздух, застроили высотными домами. Добавляют проблем местные метеорологические условия, в том числе слабое перемешивание воздушных масс.



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Антропогенные причины – деятельность человека и, в частности, выбросы, загрязняющие воздух в Бишкеке:



1. Бишкекская ТЭЦ, сжигающая более 2 млн тонн угля в год.



2. Районы Бишкека, состоящие из частной застройки, жители которой используют для отопления уголь с высоким содержанием серы, а также пластик, резину и т. п. В столице 48% домохозяйств, не подключенных к централизованному отоплению, используют примитивные угольные печи. 63 тысячи частных домов отапливаются некачественным топливом.



3. Автомобильный транспорт. Число машин постоянно растет, при этом, по данным статистики, 95% легковых машин в стране выпущены более 10 лет назад.



4. Бишкекская свалка. Один из наиболее проблемных объектов столицы. Мусорный полигон предполагалось закрыть 31 год назад. Не менее 15 млн евро, предназначенных на постройку мусороперерабатывающего завода, "пропали" в 2015 году. Свалка растет и постоянно тлеет.



Реакция властей Киргизии

Киргизские чиновники проблему признают неохотно, об ущербе для здоровья населения предпочитают не упоминать. Регулярно заявляют о необходимости принять меры, запрашивают на это миллионы долларов, но спустя год, с приходом зимы, ситуация повторяется и Бишкек оказывается на первых строках рейтинга городов с самым грязным воздухом.



Наибольшую активность чиновники проявляют, когда возникает шанс получить деньги у внешних доноров. Неважно – грант или кредит, отдавать придется не им. Сейчас, к примеру, Минфин Киргизии проводит переговоры со Всемирным банком о получении $50 млн для борьбы со смогом в Бишкеке. Еще $6 млрд для борьбы с загрязнением воздуха надеялась получить глава Минприроды Динара Кутманова. Позже в правительстве заявили, что Кутманова оговорилась и никто столько денег Киргизии не даст.



Как Россия может помочь решить проблему смога в Бишкеке?

Смог – явление, свойственное не только Киргизии. В России наработан серьезный опыт по устранению причин. В стране идет реализация федерального проекта "Чистый воздух", благодаря которому удалось добиться серьезного снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в 12 городах. К примеру, в Череповце объем выбросов в атмосферу сократился на 13%.



Перечень возможных действий, которые Россия может помочь реализовать в Бишкеке, весьма широк. Ограничимся 7 пунктами:



1. Экспертиза. Российские специалисты могут помочь в анализе ситуации и разработке стратегии по сокращению объемов выброса загрязняющих веществ.



2. Газификация ТЭЦ. Российские компании готовы реализовать перевод Бишкекской ТЭЦ с угля на газ. Это среди прочего позволит значительно снизить объемы выбросов в воздух оксида серы и избежать повторения скандала со сжиганием радиактивного угля в столице.



3. Газификация районов частной застройки в Бишкеке. Переход частных домохозяйств с угля на газ поможет значительно снизить выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Программа газификации столицы уже активно реализуется "Газпромом-Кыргызстан". Дополнительные договоренности с Москвой могут ускорить этот процесс.



4. Перевод населения с угля на топливные гранулы (пеллеты). Переход от угля с высоким содержанием серы, а также пластика и резины на биотопливо также помогает решить проблему смога. Данный подход был успешно реализован в столице Монголии – Улан-Баторе, также борющейся со смогом. Российские производители активно экспортировали пеллеты на Запад, сейчас в связи с санкциями можно перенаправить поставки в Киргизию.



5. Газификация транспорта. Россия готова помогать Бишкеку с переводом общественного транспорта на газ. Вместо маршрутных такси надо внедрять газомоторные автобусы. Возможно, имеет смысл обновить и расширить троллейбусную сеть в городе. Развитие экологического транспорта также внесет вклад в решение проблемы.



6. Внедрение новых стандартов топлива. В Киргизии действуют устаревшие нормы использования топлива. Местные автовладельцы активно сжигают экологически грязное топливо класса К-2 и К-3. На новые стандарты чиновники переходить не хотят – в этом случае пострадают владельцы местных нефтеперерабатывающих заводов. Россия уже перешла на новые стандарты. В результате поставляемый из РФ бензин и дизтопливо российского производства содержат в 50 раз меньше серы.



7. Рекультивация бишкекского мусорного полигона.



За последние годы российские специалисты наработали большой опыт в ликвидации свалок. К примеру, в 2021 году завершили рекультивацию самой большой свалки в Европе - Челябинского полигона твердых бытовых отходов, на котором накопилось свыше 17 млн куб. м отходов. Объем свалки в Бишкеке значительно меньше – проблему, хоть и с трудом, можно решить.



Решение проблемы смога в Бишкеке – выполнимая задача, требующая длительной последовательной работы. Для этого потребуются значительные силы, деньги и время. Вероятно, придется обращаться за помощью к другим странам – собственных средств на решение проблемы у Бишкека нет. Рано или поздно киргизстанцам этим придется заняться – за грязный воздух здоровьем будут расплачиваться все, вне зависимости от статуса, дохода и возраста.



Нурбек Акматов

26.12.22