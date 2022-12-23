 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Иране пригрозили отправить Украину в "доиндустриальную эпоху"
11:32 26.12.2022

В Иране жестко отреагировали на призывы Киева ударить по оружейным заводам страны

25 декабря 2022,Ольга Иванова
Украина отправится в доиндустриальную эпоху, если будет угрожать национальной безопасности Ирана, заявил журналист из Ирана Реза Аббаси в Twitter (запрещен в России).

Он подчеркнул, что слова о возвращении Киева в доиндустриальную эпоху не являются угрозой, это предупреждение, сообщает РИА "Новости".

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал уничтожить места производства оружия в Исламской республике "из-за сотрудничества Москвы и Тегерана".

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил Tasnim, что договорился о встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой "в одной из европейских стран". Иран требовал от Украины предоставить доказательства того, что иранские дроны используются против украинских войск. Встречу планировали провести "две недели назад". Представители Ирана ждали украинских коллег, но "на 90-й минуте ожидания украинская делегация так и не появилась", сказал Абдоллахиан.

Напомним, Абдоллахиан подтвердил, что России были переданы беспилотники в небольшом количестве. Однако произошло это, по его словам, за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. Он также опроверг информацию о поставках России иранских баллистических ракет.

Источник - vz.ru
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