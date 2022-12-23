Последний шанс "Америки отцов-основателей", - А.Школьников

12:46 26.12.2022 Последний шанс "Америки отцов-основателей"

очерк о стратегии США - II



Андрей Школьников



Внешняя и внутренняя политика США, мирового гегемона, последние десятилетия оказывала сильное, а местами определяющее влияние на остальной мир. Результаты выборов 2024 года станут решающими для США. Практически в любом случае, кроме победы Дональда Трампа, вероятность сохранения "Америки отцов-основателей" снижается, а результаты последних промежуточных выборов ясно показывают – элиты не готовы пустить его обратно в Белый дом и вновь будут пытаться держать самоубийственный компромисс



В 2014 году казалось, что принятие ТТИП, ТПП и соглашения о торговле услугами не оставляет шанса противникам глобализации, но в самом конце своей второй каденции, в шаге от успеха, Барак Обама фактически разрушил эти соглашения. Последующая победа Дональда Трампа в 2016 году вроде бы подтвердила эту линию и послужила индикатором: элиты США выбрали курс на отказ от старых принципов глобализации. Последующие четыре года были очень успешными, республиканский президент смог взять под контроль партию и уверенно шел к победе на второй срок в 2020 году. Но тут элиты вновь поменяли свое решение и позволили демократам изменить результат – чтобы не окунаться в кошмар гражданской войны и пытаться балансировать на гранях все более дробящегося общества, угодившего на порог цивилизационного конфликта.



Промежуточные выборы в ноябре 2022 года должны были показать нынешние настроения и позицию элит. Они, как мы недавно увидели, оказались неизменными – то же стремление к компромиссам и уход от резких действий. В обоих случаях разрушение планов Дональда Трампа вершилось руками консервативных судей Верховного суда. Конечно, всегда остается шанс, что их позиция изменится, но инерционный сценарий имеет собственную логику – всячески стремясь заморозить конфликт и делая этим только хуже, США отказываются от своего будущего.



Подходы к стратегии "Последний легион"



С 70-х годов прошлого века, когда произошло изменение концепции глобального развития США, с отходом от снижения контроля над процессами реальной экономики в пользу финансово-монетарных инструментов, локализация и местонахождение элементов производственных цепочек внутри зоны влияния США перестали быть стратегическим вопросом. Нормой стала ситуация, когда реальное производство вынесено за пределы Штатов и составляет в структуре себестоимости всего несколько процентов, а внутри страны остаются лишь высокорентабельные маркетинг, продажи, патенты, управление и т.д.



Стоит также напомнить, что в ходе упомянутых перемен даже самые современные высокотехнологичные производственные цепочки оказались разбросанными по разным континентам причудливым, полуслучайным образом, что стало критичным в условиях распада глобального мира. В настоящее время в США располагаются лишь отдельные элементы производственных цепочек, пусть и самые рентабельные, но, тем не менее, не дающие возможности вести на своей территории полное производство. Любой сильный сбой – и все эти производства оказываются бесполезными.



В самой сильной стратегии США "Величие Америки" субъектом выступали Промышленные элиты / "Америка отцов-основателей". В эту стратегию был заложен уход, оставление гегемоном подконтрольных территорий, как и добровольное и осознанное снижение его влияния в мире. Целью стратегии были концентрация ресурсов и максимально быстрое разрешение внутренних противоречий в государстве США, пусть даже и ценой гражданской войны. После чего в самом начале 2030-х годов ожидался переход в 6-й технологический уклад (роботизация, аддитивные технологии и др.), причем с отрывом от всех, первыми в мире, раньше всех других стран.



В рамках этой стратегии предполагался также отказ от / гибель части транснациональных корпораций, точнее, их активов в Восточном полушарии, и сохранение государства США как местонахождения штаб-квартир и основных производственных активов. Именно эту стратегию пытался активно реализовать Дональд Трамп, но в борьбе с внутренним сопротивлением он вынужден был идти по мягкому варианту – постепенному ослаблению оппонентов без жесткого давления и конфронтации (стратегия "Последний легион").



Промышленники старались перейти в 6-й уклад через сочетание индустриального и постиндустриального (4-го и 5-го укладов), их оппоненты-либералы для этой же цели пытаются развивать уклад 5++ (метавселенные). Стратегия Фининтерна / Кластера транснациональных корпораций заключается в разрушении всех привычных форм государственности и построении общемировой, наднациональной системы власти и управления. В 2020-2021 годах ставленники праволиберального Фининтерна пытались реализовать этот путь через продвижение инклюзивного капитализма, принудительной медицины и борьбы с глобальным потеплением. Но они потерпели неудачу.



"Коллективный Трамп" стремился вернуть в США производства, сделать экономику максимально автономной и независимой от внешних событий и конъюнктуры. "Коллективный Байден" жаждал затянуть к себе финансовые потоки, чтобы заткнуть дыру в балансе, в возврате же производств видели лишь некоторый сопутствующий результат, не более.



Для сохранения ведущего положения и доминирования в распадающемся мире государство США нуждается в возвращении и локализации ключевых производств, т.е. аналоге индустриализации. Речь идет о десятках миллионов людей – инженерного, производственного и административного персонала, запуске громадного количества новых производств, возрождении и адаптации технологий и т.д. В политике Штатов в 2021-2022 гг. не было даже минимальных следов подобной сознательной и масштабной работы. Дональд Трамп пытался бы запустить масштабные проекты переезда, при Джо Байдене большая часть программ и идей так и не пошли в жизнь, разве что была проявлена озабоченность по части вывода микроэлектроники с Тайваня. Сам остров, однако, всячески саботирует данный процесс, прекрасно понимая – по завершении тревог их все равно сдадут Китаю.



Если сейчас ничего не делать, то США рискуют составить компанию деиндустриализованной Европе, т.е. остаться без реального сектора экономики, потеряв самые сложные и современные производства. В ближайшие годы (до 2026-2027 гг.), пока влияние в Восточном полушарии не утрачено окончательно, США нужно, подобно Советскому Союзу в начале Великой Отечественной, вывезти / эвакуировать громадное количество предприятий и десятки миллионов человек вглубь своей территории. Вот только местные страны будут активно саботировать и сопротивляться подобной практике.



В условиях обрушения мировой экономики и социальной катастрофы по всей планете у США есть хороший шанс создать условия для естественной миграции / бегства нужного им населения из Юго-Восточной Азии и Европы, если они навяжут людям тяжелые, невыносимые условия жизни в родных местах и программы, подобные той, которую Британия приняла в отношении Гонконга. Дональд Трамп справился бы с этой задачей, для ее выполнения нужен именно президентский пост, а не парламент, но вернуться он сможет только в начале 2025 года. По срокам – задача выглядит решаемой и небезнадежной, правда, без учета высоких рисков начала гражданской войны и необходимости зачистки, а также перехвата управления над госаппаратом.



В отличие от США, активную работу по взятию под контроль технологических цепочек в Западной Европе и Азии ведет Британия, действуя под прикрытием Катара, ряда других стран и транснациональных корпораций. Но тут есть проблема – в ближайшие годы ключевым будет не финансово-корпоративный, а физический, вооруженный контроль. Можно придумывать какие угодно схемы для управленческого господства над Малайзией, но пришедший туда Китай, проведя "национализацию", моментально их обнулит.



И, да, чтобы стратегические отрасли сохранились хотя бы на уровне мелкосерийного производства, стратегической задачей для США становится сохранение технологий – подобно тому, как это сделала Россия, создав "Ростех", "Роскосмос" и "Росатом".



Таким образом, замечено, что Байден и Ко против своей воли вынуждены были в 2021 году вернуться к политике Дональда Трампа, правда, со своей спецификой. Если, например, предыдущий президент вовсю поддерживал сланцевую отрасль, то нынешний вначале закрыл ее финансирование, инвестиции и всячески ограничивал развитие, а потом, вопреки собственной логике, начал требовать от сланцевиков снижения цен и роста объемов добычи.



Уничтожение промышленности в Европе для Дональда Трампа стало бы самоцелью, шансом на возрождение и расширение собственного реального сектора, политика была бы направлена на создание условий для максимально комфортного переноса производств. У действующей же администрации Джо Байдена происходящее – необходимый фон для нагнетания неопределенности и ужаса, принуждающего европейские капиталы к бегству в США.



Выбор стратегии



Самой сильной и прорывной стратегией для США в 2020 году была победа Дональда Трампа и снижение влияния / зачистка Кластера транснациональных корпораций (Фининтерна). Активные действия в этом направлении имели все шансы довольно быстро спровоцировать гражданскую войну, победа в которой обеспечила бы Промышленным элитам, стоящим на традициях "Америки отцов-основателей", прямую и простую дорогу в 6-й технологический уклад уже в начале 2030-х годов, на 5-7 лет раньше остальных геополитических конкурентов. Последнее с высокой вероятностью привело бы к закреплению обновленных США в роли мирового гегемона на несколько поколений и формированию "глобального мира для избранных" на правоконсервативных ценностях и традициях.



В последний момент элиты сдали Дональда Трампа, решающую роль в этом развороте сыграли Ватикан и Иудейский проект. Весь 2021 год мировая повестка была заполнена продавливанием принципов инклюзивного капитализма, политической экологией / борьбой с глобальным потеплением и принудительной медициной. Параллельно шли попытки уничтожать консервативные ценности и традиции "Америки отцов-основателей", WASP-ов, а также всячески способствовать ограничению перспектив республиканской партии и подрыву экономических основ Промышленных элит США. Однако по истечении полугода полного доминирования демократов соответствующие выводы были сделаны, Трамп и Ко пришли в себя и вернулись в игру.



На прошедших в ноябре 2022 года промежуточных выборах, республиканцам удалось вернуть контроль над Конгрессом, но не над Сенатом, хотя и социологические расклады, и замеры говорили о значительной и разгромной победе в обеих палатах. С точки зрения интересов России, результат этот приятен и отраден. Отсутствие политического единства осложнит принятие решений в США, для серьезных вопросов будет требоваться двухпартийный консенсус или торги. В то же время для перспектив Промышленных элит США / "Америки отцов-основателей" данный итог, безусловно, весьма печален и травматичен, так как однозначно показывает неготовность элит к необходимым и резким действиям.



Поле стратегий США после 2021 года



Объективное состояние экономики, социальное напряжение, неудачи во внешней, внутренней сферах и т.д. настраивали республиканцев на благоприятный исход, но консервативный по составу Верховный суд опять их "подставил", приняв верный по сути, но уж очень несвоевременный закон об абортах. Последнее позволило сплотить правых и левых либералов и отвлечь их от экономической повестки. Если первое предательство консервативных судей, когда они отказались поддержать Дональда Трампа по итогам выборов 2020 года, еще можно было принять за ошибку, то ситуация с абортами однозначна: это прямой саботаж. Принимая во внимание, что в англо-саксонских странах суды традиционно являются инструментами элит, следует заключить, что ожидать от них поддержки Трампа в 2024 году было бы излишне оптимистично.



Будущее государство США (Рис.) в ближайшие годы столкнется с тремя ключевыми точками выбора. Первая – президентские выборы в конце 2024 года; если на них побеждают республиканцы, то вторая точка – начало гражданской войны в 2025-2027 гг., ну и третья – победа в ней. Для реализации стратегии "Величие Америки" стоящим за республиканцами элитам необходимо пройти через все три бифуркации, каждый раз преодолевая и побеждая инерцию. Для этого потребуется:



- отказ от доверия к процедурам и элитам, последние уже несколько раз предавали Дональда Трампа и даже сейчас не готовы к резким переменам;



- разрушение защищаемых государственных законов и принципов, запуск горячей гражданской войны, риск применения тактического ядерного оружия на своей территории и др.;



- победа в гражданской войне над не столько праволиберальными сторонниками транснациональных корпораций, сколько над хлынувшей волной латиносов во главе с представителями картелей.



Любой отказ, промедление с решением указанных проблем резко повышает риски для США исчезнуть, стать частью леволиберальной Ибероамерики и столкнуться с бегством десятков миллионов WASP-ов в Австралию. При нынешнем неблагоприятном сценарии вся надежда – на инерцию процессов и систематические ошибки всех игроков. Вполне вероятно, можно рассчитывать, что, к примеру, события растянутся на дополнительные 1-2 года, ну и/или Фининтерн / Кластер транснациональных корпораций обрушится раньше.



В 2023-2024 гг. необходимо учитывать риск смерти Джо Байдена. В этом случае к власти придет Камала Харрис. Пусть даже это и будет не надолго, но вся ее леволиберальная "группа поддержки" для начала рванет отнимать посты и ресурсы у праволиберальных однопартийцев, не предвидя даже краткосрочных последствий своих амбиций. Дело в том, что, начиная с победы Джо Байдена в конце 2020 года, представители данной фракции / течения продемонстрировали гнетущую аппаратную слабость и недееспособность. Поэтому праволиберальные демократы "old school", которые были усталыми пенсионерами еще во время второго срока Барака Обамы, так и не подпустили левых либералов к серьезным и влиятельным постам.



В случае смерти Джо Байдена его соратникам вряд ли получится сдерживать левых радикалов, исчезнет даже видимость единства внутри демократической партии. Приход к власти и реализация политики Камалы Харрис еще больше усилит поляризацию общества, вот только без победы республиканцев на президентских выборах в 2024 г. запуск "спасительной" гражданской войны будет осуществить сложно. Во внешней политике, даже при оппозиции Конгресса и Верховного суда, натворить дел либералы смогут знатно, погружая мир в перманентные войны по старому принципу "разделяй и властвуй", уничтожая США и давая шанс на усиление Китаю.



И, да, ощущение, такое же, как в спортивных треволнениях, когда расклады и анализ говорят – действующий чемпион, у которого внешне все в порядке, на этот раз имеет большие шансы даже из группы не выйти, но из спортивного азарта все-таки заклинаешь и надеешься – не может он слиться так просто…



Таким образом, обязательно примем во внимание, что результат республиканцев на промежуточных выборах в конце 2022 года, когда им не удалось перехватить контроль над обеими палатами, имеет долгосрочные последствия. Причастные к этому события четко сигнализируют – элиты США не готовы к резким и сильным шагам, запрос на компромисс и отказ от нужных, болезненных решений доминирует. Фактически, для дальнейшего сохранения "Америки отцов-основателей" необходимо выполнение нескольких условий: победа в 2024 году Дональда Трампа, "развязка" гражданской войны и быстрая победа. Любой другой результат выборов, включая и другого республиканца, приведет к еще большей потере темпа и поставит под сомнение перспективы сохранения государства США.



Удержание власти демократами, ставленниками Кластера транснациональных корпораций, снижает риски гражданской войны, но без нее США практически обречены на гибель и перерождение в виде части большой и леволиберальной Ибероамерики.



Резюме



После победы Дональда Трампа в 2016 году складывалось впечатление, что местные элиты приняли сильное, сложное и смелое решение о перезагрузке в США экономики, политической системы, общественной сферы и т.д… Данный путь позволял избавиться от копившихся с середины ХХ века дисбалансов и перекосов развития, последствий ошибок, допущенных при впадении в глобализацию, а также вернуть размываемые ультралиберализмом культурные ценности и наследие "Америки отцов-основателей". Решение этой задачи было непростым, так как не могло миновать гражданской войны, но запас прочности и перспективы делали такой шаг стратегически обоснованным.



Выигрыш был более чем значимым – стать первой державой, перешагнувшей в 6-й технологический уклад (аддитивные технологии, роботизация) и вышедшей из-под влияния мировой катастрофы. Все это практически гарантировало США положение мирового гегемона на новом цикле развития – без отягощения старыми проблемами и с еще большим влиянием.



Весь свой президентский срок Дональд Трамп планомерно шел к этой цели, но в 2020 году элиты испугались последствий и решили притормозить, упуская тем самым стратегическую инициативу. Промежуточные выборы в ноябре 2022 года лишь подтвердили тренд на поиск стратегических компромиссов. Победа команды Дональда Трампа в обеих палатах резко повысила бы шансы на его возвращение в Белый дом по итогам 2024 года, но результат – увы! – оказался иным.



Это говорит о том, что в рамках инерционного, компромиссного сценария, элиты будут пытаться как можно дольше сидеть на двух стульях, отказываясь от выбора между "Гибелью империи" (стратегии глобалистов правых либералов, Фининтрена / Кластера транснациональных корпораций) и "Величием Америки" (стратегии промышленных элит, WASP-ов, правых консерваторов и наследников "Америки отцов-основателей"). Чем дольше сохраняется это подвешенное, промежуточное состояние, тем глубже будет по итогу обрушение.



В рамках инерционного сценария республиканцы получат президентский пост в 2024 году, но в результате договоренностей и компромиссов он достанется не Дональду Трампу, а одному из его более молодых, но намного более зависимых от элит единомышленников. Который будет вынужден весь свой срок, постепенно забирая рычаги управления в свои руки, придерживаться "сторонних" рекомендаций и пожеланий. Вот только ситуация в мире и внутри США совсем не способствует подобным плавным процессам, а цена промедления – утрата стратегических перспектив.



Социально-экономический кризис, переходящий в катастрофу, направит Штаты на путь утраты перспектив и саморазрушения. Если на ближайших президентских выборах победу одержит демократ или республиканский ставленник элит, это можно будет рассматривать как закрытие перспектив проекта "Америки отцов-основателей". Время работает на глобалистов, отсутствие резкого консервативного поворота играет за них, делая в текущий момент именно этот вариант будущего наиболее вероятным. Выборы 2024 года станут максимально судьбоносными для США, любая слабость и/или компромисс обойдутся им очень дорого.



И, да, "чем дальше в лес", тем больше шансов, что на следующем такте истории привычное для глаз по политическим картам изображение Северной Америки сдуется и на обоих американских континентах воссияет большая Ибероамерика… Источник - Завтра

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