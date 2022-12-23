 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан - это следующая Украина, - Александр Храмчихин
18:04 26.12.2022

Политолог: Казахстан - это следующая Украина

Комментируя заявление главы МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди о том, что Астана не будет помогать Москве обходить санкции, российский политолог, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин назвал это "ударом в спину".

Ранее Мухтар Тлеуберди, находящийся с визитом в Японии, заявил японскому телеканалу NHK, что страна отказалась присоединяться к западным санкциям против России, однако также не позволит обходить рестрикции на своей территории.

Как напомнил Александр Храмчихин, казахский министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди уже не первый раз говорит об этом: "Еще во время визита Си Цзиньпина в Казахстан он это заявлял. Причем, я не исключаю, что Си Цзиньпин посоветовал ему это сказать".

Собеседник "Свободной прессы" обращает внимание, что министр не может что-либо заявлять вопреки позиции президента, иначе бы уже перестал быть министром: "Безусловно, это удар в спину. Это такой друг, при которых никаких врагов не надо. На Урале и в Сибири у нас уже складывается мнение, что Казахстан - это следующая Украина. Просто на данный момент мы ничего с этим сделать не можем. А что будет дальше - зависит от того, как будет реализовываться спецоперация на Украине".

Заместитель директора Института политического и военного анализа подчеркивает, что особой лояльности он не видит и со стороны Касыма-Жомарта Токаева.

"Лично мне ситуация очень напоминает отношение Австро-Венгрии по отношению к России, описаную Отто фон Бисмарком в воспоминаниях. После того как Россия спасла существование Австрийской империи, подавив восстание в Венгрии, в 1849 году министр иностранных дел Австрийской империи Феликс цу Шварценберг якобы заявил: „Мы удивим Европу своей неблагодарностью" - когда после Крымской войны Австрия заняла угрожающую по отношению к России позицию. Так вот, на мой взгляд, Казахстан в точности повторяет действия Австро-Венгерии XIX века", - подчеркивает Александр Храмчихин.

Источник - svpressa.ru
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