Казахстан - это следующая Украина, - Александр Храмчихин

18:04 26.12.2022

Политолог: Казахстан - это следующая Украина



Комментируя заявление главы МИД Казахстана Мухтара Тлеуберди о том, что Астана не будет помогать Москве обходить санкции, российский политолог, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин назвал это "ударом в спину".



Ранее Мухтар Тлеуберди, находящийся с визитом в Японии, заявил японскому телеканалу NHK, что страна отказалась присоединяться к западным санкциям против России, однако также не позволит обходить рестрикции на своей территории.



Как напомнил Александр Храмчихин, казахский министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди уже не первый раз говорит об этом: "Еще во время визита Си Цзиньпина в Казахстан он это заявлял. Причем, я не исключаю, что Си Цзиньпин посоветовал ему это сказать".



Собеседник "Свободной прессы" обращает внимание, что министр не может что-либо заявлять вопреки позиции президента, иначе бы уже перестал быть министром: "Безусловно, это удар в спину. Это такой друг, при которых никаких врагов не надо. На Урале и в Сибири у нас уже складывается мнение, что Казахстан - это следующая Украина. Просто на данный момент мы ничего с этим сделать не можем. А что будет дальше - зависит от того, как будет реализовываться спецоперация на Украине".



Заместитель директора Института политического и военного анализа подчеркивает, что особой лояльности он не видит и со стороны Касыма-Жомарта Токаева.



"Лично мне ситуация очень напоминает отношение Австро-Венгрии по отношению к России, описаную Отто фон Бисмарком в воспоминаниях. После того как Россия спасла существование Австрийской империи, подавив восстание в Венгрии, в 1849 году министр иностранных дел Австрийской империи Феликс цу Шварценберг якобы заявил: „Мы удивим Европу своей неблагодарностью" - когда после Крымской войны Австрия заняла угрожающую по отношению к России позицию. Так вот, на мой взгляд, Казахстан в точности повторяет действия Австро-Венгерии XIX века", - подчеркивает Александр Храмчихин.