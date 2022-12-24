Следователи трясут главу Росавиации Нерадько и его особо приближенных мадамок

18:26 26.12.2022

Силовые службы провели обыск в кабинете главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александра Нерадько. Об этом пишет Telegram-канал Shot.



По данным издания, одной из причин обыска стало дело о взятке, расследуемое в отношении замначальника управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации Татьяны Кочеровой. Указывается, что 27-летняя чиновница заняла эту должность несколько месяцев назад и сейчас подозревается в получении взятки.



Shot добавляет, что сама Кочерова отказалась комментировать информацию о расследовании.



В июле Shot заявлял, что Нерадько госпитализирован со множественными ушибами и переломами после падения с велосипеда. В ведомстве сообщали, что он находится на больничном и проходит реабилитацию.