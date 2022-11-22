Путин собрал формальных союзников на неформальный саммит

18:49 26.12.2022

Путин подвел итоги года на неформальном саммите стран СНГ

Путин на неформальном саммите СНГ подвел итоги 2022 года и предложил обсудить перспективы

Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран СНГ на неформальном саммите объединения подвести итоги работы в 2022 году.

"Предлагаю сегодня вместе подвести итоги работы Содружества Независимых Государств в 2022 году, поговорить о планах на перспективу и, разумеется, обсудить волнующие всех нас вопросы региональной и международной повестки", - сказал президент.



По его словам, очередная дружеская встреча лидеров красноречиво показывает их стремление и дальше сообща выстраивать сотрудничество в СНГ на основе стратегического партнерства, взаимной выгоды и учета интересов всех стран.



"Это подтверждает устойчивый рост товарооборота между нами: России - со всеми странами СНГ. За январь - октябрь он увеличился на 6,6 процента, до 81,5 миллиарда долларов. И есть основания рассчитывать, что по итогам текущего года он достигнет 100 миллиардов долларов", - рассказал Путин.



Он выразил мнение, что углубление взаимодействия в рамках СНГ отвечает коренным интересам стран, помогает эффективнее решать задачи социально-экономического развития.

Также сотрудничество между государствами укрепляет региональную стабильность и безопасность. Путин отметил, что страны СНГ в этом году поддерживали между собой плотные контакты по линии спецслужб.

При этом российский лидер указал на усиление вызовов и угроз на международной арене.

"Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами - участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами - вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посреднические действия", - сказал он.

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Президент указал на глубокие связи между участниками объединения.

"Наши народы связывает действительно многое: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценности и традиции. И конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства", - добавил Путин.



Он напомнил, что на одном из саммитов было принято решение провести в 2023 году в странах Содружества Год русского языка.

Путин также поздравил лидеров стран СНГ и их народы с наступающим Новым годом.

Он поблагодарил коллег за приезд в Санкт-Петербург по приглашению России.

Во встрече, которая проходит по инициативе Путина, принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Прошлая такая встреча состоялась в октябре - и тоже в Петербурге. Тогда она предшествовала официальному саммиту в Астане.