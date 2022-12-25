 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Запад нуждается в конфликте в Украине, - Сергей Жильцов
19:01 26.12.2022

25.12.2022
США и ЕС намерены сохранить антироссийский курс

Об авторе: Сергей Сергеевич Жильцов – доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии Дипломатической академии МИД России.

Владимир Зеленский заручился поддержкой Джозефа Байдена; США окажут финансовую помощь Украине в будущем году.
В 2023 году конфликт в Украине продолжится. Его динамику будет определять уровень политической поддержки официального Киева западными странами и объем финансирования, который предоставят США и ЕС. Исходя из новых средств, выделенных американской стороной на поддержку Киева, Запад даже не рассматривает сценарий завершения военного конфликта. Вместо этого США и ЕС продолжают накачивать украинскую сторону новыми партиями оружия и финансировать Киев.
Конфликт в Украине выгоден Западу, поскольку позволяет обосновывать антироссийскую политику. Запад получает удобный повод для обоснования односторонних действий в сфере экономики, а также выдвигать условия в сфере поставок нефти и газа. Данные вопросы рассматриваются в контексте санкционной политики, которая направлена на ослабление российской экономики и дестабилизацию политической ситуации. С этой целью Запад готов и дальше поддерживать официальный Киев на международном уровне, а также осуществлять поставки оружия.

В конце текущего года ЕС и США выделили Киеву дополнительные средства. ЕС предоставил новый объем макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро. Подобное решение стало подтверждением курса ЕС на сохранение конфликта. Данный объем финансовых средств предполагается предоставить Украине в 2023 году. Кроме того, в ЕС согласовали увеличение с 2023 года на 2 млрд евро бюджета Фонда мира, который был создан в 2021 году. Его бюджет составляет порядка 5,7 млрд евро. Фонд предназначен для оплаты вооружений, которые поставляются на территорию Украины.

В этом же направлении действуют и США, которые также готовы оказывать Украине поддержку. США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи в объеме 1,85 млрд долл., которые должны быть потрачены на закупку вооружений.

Перспективы участия Запада в конфликте обсуждались в ходе визита в США президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся в конце декабря текущего года. Украинская сторона заинтересована в сохранении финансирования со стороны западных стран и получении политической поддержки со стороны США, которые используют Киев в качестве инструмента внешней политики на российском направлении. Без поддержки Запада украинский режим не сможет существовать, а Украина как государство прекратит свое существование. В свою очередь, США готовы вкладывать все новые средства в Украину. Так, США намерены увеличить финансирование Украины, предоставив дополнительно свыше 44 млрд долл.

Политика ЕС и США, которые поставляют Киеву оружие и выделяют значительные финансовые средства, уже оказала негативное влияние на экономику украинского государства. По оценкам украинской стороны, падение ВВП страны в 2022 году превысит 30%. При этом наблюдается стремительное увеличение государственного долга, который к концу текущего года может достичь 80% ВВП. Президент Украины Зеленский отметил, что ракетные удары России уже уничтожили около 50% инфраструктуры энергетики. Несмотря на подобные результаты, Киев не меняет свою политику, продолжая искать внешнюю поддержку со стороны Запада.

Постоянное увеличение объемов финансирования Украины, а также поставки оружия рассматриваются США в контексте политики давления на Россию. Отсутствие успехов от реализации санкционной политики усилили заинтересованность Запада в дальнейшей накачке Киева оружием и выделении дополнительных средств. Визит украинского президента в США показал неизменность американской политики, которая по-прежнему уделяет Киеву повышенное внимание. Украина остается ключевым инструментом политики западных стран на российском направлении.

Конфликт в Украине нужен Западу для обоснования односторонних действий в энергетической сфере. Так, США и ЕС заинтересованы в снижении цен на углеводородные ресурсы. Установление потолка цен на российскую нефть направлено на уменьшение доходов, которые получает Россия от их продажи. В то же время Запад не готов отказаться от российских углеводородов, которые занимают значительную долю на мировом рынке. В итоге США и ЕС в одностороннем порядке установили потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долл. за баррель. В ближайшие месяцы данное решение не окажет заметного влияния на ситуацию с поставками нефти.

Схожая ситуация наблюдается в вопросах поставок газа. При этом вводимые против российских углеводородов санкции затронут европейские страны. Санкции против России нужны прежде всего США, которые за счет высоких цен на углеводородные ресурсы добьются ослабления экономического развития ЕС. Тем более что с лета текущего года США предпринимают шаги, которые должны защитить ряд отраслей американской экономики.

Попытки Запада политически ослабить Россию и нанести ущерб ее экономике свидетельствуют о наличии серьезных экономических противоречий, с которыми сталкиваются наиболее развитые страны мира. США избрали путь односторонних действий, пытаясь оказывать давление не только на Россию, но и на те страны, которые сотрудничают с Россией.

На протяжении последних десятилетий Запад отводил Украине ключевую роль в реализации своей политики в отношении России. События 2014 года, которые произошли в Украине, создали для Запада чрезвычайно благоприятные условия для реализации своей политики. Применяя разноплановые политические и экономические инструменты, США и ЕС установили над Киевом контроль, кардинально изменив его внешнюю и внутреннюю политику. Усилия ЕС и США были направлены на укрепление внутри страны сил, которые стояли на антироссийских позициях и были готовы идти на обострение отношений с Россией. Этим силам Запад оказал масштабную финансовую и политическую поддержку, направленную на подготовку к военному конфликту с Россией.

Конфликт в Украине показывает, что процесс геополитической трансформации пространства бывшего СССР не завершен. Запад заинтересован в ослаблении России, которая остается ключевым игроком постсоветского пространства. В этом процессе Запад отводит ключевую роль Украине, которая давно утратила самостоятельность, превратившись в инструмент американской политики.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672070460


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