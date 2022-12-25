Вирусу не остановить подъем сельского хозяйства в Китае, - Владимир Скосырев

19:03 26.12.2022

Несмотря на всплеск заболеваний, Си призвал усилить работу на селе

Владимир Скосырев

25.12.2022



Национальная комиссия здравоохранения Китая перестала публиковать ежедневные данные о бессимптомных заражениях ковидом. Официально сообщается только о семи смертях с 7 декабря, когда рестрикции были резко ослаблены. Но на Западе говорят, что Пекин скрывает масштабы распространения вируса. Якобы, согласно утечкам от чиновников, за первые 20 дней декабря заразились 250 млн человек. Ситуация может еще больше осложниться в связи с приближением Нового года по лунному календарю в январе.

Как передал Reuters, ссылаясь на исследование фирмы Capital Economics, "в Китае наступают самые опасные недели пандемии. Власти не предпринимают почти никаких усилий, чтобы замедлить расширение инфекции. Поскольку к празднику весны (Новому году. – "НГ") люди начнут ездить по стране, волна заражений докатится до любой ее части".



Однако в тот момент когда западные СМИ сеют тревогу, руководство КНР демонстрирует уверенность и оптимизм. В минувшую пятницу и субботу в столице состоялась ежегодная конференция по работе в деревне. Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что возрождение сельского хозяйства и ускорение его развития – это часть программы строительства современного социалистического государства. При этом необходимо, чтобы страна не пыталась просто следовать иностранным моделям в этой области, а шла своим путем.



Тем не менее пекинская газета Global Times пишет, что положение с инфекцией сложное. Отделения реанимации в столичных госпиталях работают с большой нагрузкой. Дело в том, что за короткое время число тяжело больных пациентов (большинство из них престарелые) выросло. Все же заболеваемость в Пекине приближается к своему пику. Поэтому напряженность в столице уменьшится. В то же время в других городах ожидается взлет числа заболевших.



По словам Ван Гуанфа, доктора по респираторным заболеваниям Первого госпиталя Пекинского университета, омикрон не порождает такого же числа тяжелых заболеваний, как вирус на первых стадиях пандемии, но он расходится очень быстро. В больницах из-за этого ощущается нехватка персонала, многие медики сами заразились.



По-иному оценивает обстановку газета South China Morning Post, издающаяся в Гонконге. Пекин, отмечает газета, совершил крутой поворот, положив конец курсу нулевого подхода к заразе. Чиновники и государственные медиа постарались придать этому решению позитивный подтекст. Говорилось, что драконовские меры контроля, которые привели к изоляции страны от остального мира за последние три года, помогли выиграть для населения, насчитывающего 1,4 млрд человек, время для спасения жизней.



Более того, говорилось, что неожиданное открытие страны посреди зимы, когда респираторные вирусные инфекции распространяются сильнее всего, было хорошо спланировано и продумано. Увы, в реальности все было иначе. Жаропонижающих лекарств не хватает, службы скорой помощи не справляются с нагрузкой, морги заполнены телами умерших. Иными словами, Китай, к сожалению, не был подготовлен к возникшему хаосу.



Возникает вопрос: как случилось, что Китай, у которого было три года, чтобы подготовиться и изучить опыт других стран, попал в такую ситуацию. Частичный ответ состоит в том, что снять ограничения побудили массовые протесты, возникшие в ряде городов в ноябре. Но они послужили лишь триггером. Подоплекой было то, что в Пекине в конце концов пришли к выводу, что нулевой подход оказывает разрушительное воздействие на экономику.



Коренная ошибка властей, по мнению влиятельного органа печати в Гонконге, состояла в том, что они израсходовали миллиарды юаней на предотвращение заражения, на массовое тестирование, на строительство помещений для карантина и временных госпиталей, а не на лечение заболевания.



С другой стороны, как сообщает агентство АР, обычная жизнь для большинства людей возвращается в норму. На рынках полно покупателей, рестораны и харчевни заполнены клиентами. Сказывается призыв властей к частному бизнесу возобновить повседневную работу.