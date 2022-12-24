Китай отменил карантин для туристов с 8 января

19:54 26.12.2022

Центральное телевидения Китая сообщило, что принято решение упростить карантинные ограничения по коронавирусу для лиц, въезжающих в страну с 8 января 2023 года. В частности. власти Китая отменили требование об обязательном прохождении карантина.



При этом, все пребывающие в Китай должны предоставить результат ПЦР-теста, сделанные за 48 часов до въезда.



Напомним, что ограничения на въезд в КНР были введены в 2020 году. Тогда были закрыты пассажирские коридоры на сухопутных пограничных пунктах. При этом прибывающие из-за границы пассажиры направлялись на обязательный карантин.



Мих. Верный