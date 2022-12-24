А теперь Горбатый... Бандитскому государству в Кыргызстане приходит конец? - Ольга Новгородцева

20:29 26.12.2022

26 декабря 2022 - Ольга Новгородцева



Бандитскому государству приходит конец



Сотрудники ГКНБ задержали членов ОПГ Камчы Кольбаева. Новость, примечательная во всех смыслах. Чтобы эти смыслы понять в полном объеме, не лишним будет вспомнить, кто такой Камчы Кольбаев (он же – Камчы Асанбек, он же – Коля-Киргиз) и каковы были долгие годы его взаимоотношений с правоохранительными органами.



Родом этот человек из города Чолпон-Ата. В девяностых был тесно связан с другим криминальным авторитетом, тоже иссыккульцем – Рыспеком Акматбаевым, однако потом они поссорились и разошлись. В 2000 году Кольбаева даже обвинили в покушении на Акматбаева и даже приговорили к солидному тюремному сроку. Кольбаеву удалось бежать, Генпрокуратура возбудила по этому поводу уголовное дело… Которое вскоре было благополучно прекращено.



В 2006 году в Москве Кольбаев получил статус вора в законе. И тогда же министр внутренних дел Кыргызстана Марат Суталинов очень обрадовался этому событию: "Это первый вор из кыргызов, который стал вором в законе. Теперь, я думаю, в преступном мире Кыргызстана произойдет стабилизация – будет меньше беспредельщиков и отморозков. Кольбаев, наверное, будет придерживаться старых воровских понятий, там есть определенные элементы справедливости: не убивать, не грабить слабых"…



Не только руководство МВД КР пребывало в эйфории от коронации Коли-Киргиза. Рядовые милиционеры тоже в ту пору не спешили принимать какие-то меры к гражданам, состоявшим на учете как члены организованных преступных группировок (читай – бандиты). Их знали наперечет, за ними ненавязчиво следили, с ними… сотрудничали. И, такое впечатление – уважали. Правоохранители, то есть те, кто по долгу службы призван искоренять преступность во всех ее проявлениях, с уважением относились к бандитам!



Кольбаев между тем после коронации развернулся на полную катушку. Стал кошмарить со товарищи кыргызских бизнесменов в Москве. Для наших опэгэшников вымогательство – это вообще обычное занятие. МВД КР систематически рапортовало о задержании в России того или иного члена ОПГ Кольбаева (всего их, по данным на 2018 год, было 424). Самого Кольбаева задерживали несколько раз, вменяли ему разные статьи Уголовного кодекса. Но каждый раз спустя немного времени он оказывался на свободе.



Дошло до того, что Камчы Кольбаев был назван едва ли не самым порядочным человеком в Кыргызстане. Особенно прославился он во время коронавирусной пандемии, жертвуя больницам деньги из общака на кислородные концентраторы, пульсоксиметры и прочее оборудование… При этом он продолжал вести типичную воровскую жизнь. Просто сказка! Где еще такое возможно?..



Предъявляли Коле-Киргизу и вымогательство, и создание устойчивой преступной группировки, и нарушение режима государственной границы… Казалось, наиболее совестливые правоохранители готовы привлечь его к ответственности за что угодно, хоть за кражу пирожков из школьной столовой – лишь бы привлечь. Но их менее совестливые коллеги постоянно вставляли палки в колеса.



Летом первой ласточкой залетел в СИЗО небезызвестный Чынгыз-Доо, некогда правая рука Камчы Кольбаева. До суда и приговора не дожил – найден мертвым у себя в камере. Тогда некоторые аналитики предрекали скорое завершение всей карьеры Кольбаева и его сподручных. Но это было лишь начало конца.



В какой-то момент глава ГКНБ (по иронии судьбы тезка кримавторитета) Камчыбек Ташиев пообещал разобраться с организованной преступностью – и лично с Камчы Кольбаевым, если тот еще раз нарушит закон.



И вот, кажется, началось по-настоящему.



7 ноября в кафе в Кочкорском районе нагрянули четверо джигитов (как оказалось – члены ОПГ Кольбаева). После трапезы отказались оплатить счет, более того – потребовали от хозяйки заведения ежемесячно платить им дань в сумме 1000 долларов. Угрожали ей изнасилованием и поджогом кафе…



Один из вымогателей представился Нурланом Шаршеевым, одно имя которого наводит ужас на односельчан. С ним, по некоторым данным, был непосредственно связан некто А.Ч. по кличке Хан. Который позже попросил у жителей района прощения за свое криминальное прошлое и пообещал в дальнейшем вести жизнь мирного дехканина…



Однако обо всем по порядку.



Подвергшаяся рэкету женщина, естественно, обратилась в милицию.



Милиция приехала. И со стороны, не вмешиваясь, наблюдала, как бесчинствуют распоясавшиеся бандиты. То ли были с бандитами в сговоре сотрудники милиции, то ли просто сильно испугались…



Позже на место прибыла другая дежурная милицейская группа во главе с начальником ПОМа. Эта группа вроде бы рискнула вмешаться и усмирить вымогателей. Те, действуя, по их словам, от имени и по поручению Кольбаева, вывели начальника ПОМа на улицу и отметелили его прямо на глазах у его подчиненных. После этого не спеша скрылись.



Почему так? Как такое возможно?! Оказывается, возможно, когда милиция сращивается с криминалитетом до такой степени, что уже невозможно на глаз определить, с кем имеешь дело – с отъявленным головорезом или с человеком в погонах, призванным защищать тебя от всяких "редисок". С одной стороны, отечественная милиция так долго прогибалась перед Колей-Киргизом и его братками, что это вошло в систему и выглядело, к ужасу рядовых граждан, вполне обычным явлением. С другой стороны, милиция (по крайней мере кочкорская) и сама имела определенные "ништяки" от тесной связи с бандитским миром.



Как установили сотрудники ГКНБ, руководство Кочкорского РОВД покрывало кольбаевских рэкетиров. В частности, неоднократно просило хозяйку обложенного данью кафе не обращаться с заявлением в соответствующие органы.



24 декабря ГКНБ задержал в общей сложности 10 человек. Пополам: пять бандитов и пять покрывавших их милиционеров – в том числе и начальника Кочкорского РОВД Азамата Абыкеева и его заместителя по оперативной работе. Троих милиционеров вскоре отпустили, но начальство пока под стражей.



Может быть, мы действительно присутствуем при исторических событиях – начале конца криминальных группировок в Кыргызстане? Давал ведь слово Ташиев сделать наше государство небандитским. Похоже, что слово держит.