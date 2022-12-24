 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Центральная Азия - плацдарм для гибридной войны, - Азиз Осмонов
20:31 26.12.2022

26 декабря 2022 17:50 - Азиз Осмонов

Центральная Азия - плацдарм для гибридной войны

Издание Asia-today.news опубликовало статью, в которой отметила, что "свободный мир" рассматривает Центральную Азию как идеальный плацдарм для раскачивания ситуации в России и Китае – обе державы Запад давно записал в разряд своих стратегических соперников.

По словам авторов статьи, каждый военный знает: если с плацдарма планируется наступление, значит нужно насытить его мощными ударными средствами. Таковыми в глобальной политической игре являются НКО – некоммерческие организации, созданные якобы с исключительно гуманитарными целями. НКО – это полноценные Троянские кони гибридной войны: они вербуют сторонников в "пятую колонну" и готовы по первому свистку взорвать государство изнутри. Грузия, Молдавия, Украина, Киргизстан – примеров на постсоветском пространстве хоть отбавляй.

Казахстану в этом раскладе Вашингтон, Брюссель и Лондон отводят едва ли не ведущее место. По данным известного российского писателя Захара Прилепина, на начало года в республике с населением менее 20 миллионов человек действовало примерно 22 000 НКО, за два последних десятка лет их количество выросло в десять раз. Нетрудно подсчитать: одна НКО приходится на тысячу граждан!

"Ведущую роль среди них – кто бы сомневался? – играет "Фонд Сороса", в РК он действует с 1995 года. Действует, разумеется, под личиной проводника знаний, прогресса, передовых идей. Как сказано в уставных документах, свои усилия в Казахстане печально знаменитый филантроп сосредоточил "на реализации широкого спектра проектов, направленных на укрепление принципов равенства, справедливости, соблюдения прав человека и верховенства закона, обеспечение бюджетной прозрачности и подотчетности, повышение толерантности и гражданской активности". Все это не пустая декларация, каждая статья подкреплена десятками и даже сотнями грантов для казахских журналистов, политиков, общественников. Неудивительно, что при столь щедрой поддержке правозащитные организации в РК стали плодиться как грибы после теплого летнего дождика. СМИ республики называют самые крупные из них: казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности; Северо-Казахстанский правовой медиа-центр, руководимый Дианой Окремовой и работающий в сфере масс-медиа, правовой защиты и обучения журналистов; Фонд защиты свободы слова "Адил соз", руководимый Тамарой Калеевой. Его цель: "становление открытого гражданского общества через утверждение в повседневной жизни страны свободной, объективной и прогрессивной журналистики". И так далее – имя им легион. Показательно, что "соросята" сыграли не последнюю роль в январских беспорядках в Казахстане, когда под натиском бунтующих масс едва не рухнул режим президента Токаева. Грантополучатели активно поддерживали митингующих, оказывали им правовую консультацию, разгоняли в СМИ и соцсетях "нужную" оценку происходящего", - подчеркивается в статье.

Если думаете, что после стабилизации ситуации эти деятели куда-то испарились, то ошибаетесь, отмечает издание. Они просто затаились на время и готовятся нанести удар в подходящий момент. За примерами далеко ходить не нужно, давайте вспомним ноябрьские акции протеста в Астане, которые прошли сразу после переизбрания Токаева. Они были достаточно масштабными – в столице даже пришлось вырубать интернет, полиция провела задержания. Организатором волнений стал ориентированная на "западные ценности" организация "Архитекторы будущего". Не стоит забывать и, что именно взращенные на долларовых подачках общественники стали ярыми проводниками запрета в Республике Казахстан русского языка.

"Сделает ли из всего этого должные выводы лидер РК Касым-Жомарт Токаев? Об этом мы будем судить по его ближайшим действиям, заявлениям и визитам. А также по его шагам в отношении прозападных НКО", - задались вопросом Asia-today.news.

Подобным вопросом стоит задаться и властям Кыргызстана, если они хотят сохранить стабильность в стране и продолжить шаги приведению к прозрачности работы всех НПО и НКО, находящихся на западном финансировании. И то, как пытались разыграть карту беспорядков задержанные прозападные активисты, тому наглядный пример.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672075860


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