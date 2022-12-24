Кролик сдох?.. Питерский саммит глав СНГ прошел тухло, - МК

20:48 26.12.2022

"Настроение среднее": кроме Путина на саммите СНГ публично выступил только Токаев

В Петербург приехали главы 9 из 15 бывших республик СССР



Накануне 100-летия образования СССР в Санкт-Петербурге собрались главы 9 из 15 бывших союзных республик. Владимир Путин заявил, что сотрудничество в рамках СНГ отвечает коренным интересам народов постсоветских стран. И хотя разногласия между ними, "к сожалению", возникают, "дружеский круг" президентов полон решимости развивать стратегическое партнерство.



В Петербург приехали главы 9 из 15 бывших республик СССР



Традиция предновогодних встреч в Санкт-Петербурге сложилась еще в допандемийные времена. Но в этом году приезд соседей был особенно важен. Во-первых, это сигнал, что СВО не смогла поссорить Россию с дружественными странами. Хотя многие заявляли, что не поддерживают боевые действия в Украине и будут соблюдать антироссийские санкции, к разрыву традиционных связей это не привело. Более того: все государства региона нарастили товарооборот с Россией: с Казахстаном он вырос на 10%, с Узбекистаном и Кыргызстаном - на 40%, с Таджикистаном - на 22%, с Туркменией - на 45% за первый квартал (более поздние данные отсутствуют), с Азербайджаном - на 23%, а с Арменией - аж на 85%.



Второй вывод: влияние и авторитет Владимира Путина среди лидеров СНГ по-прежнему высок. Никол Пашинян буквально на днях резко критиковал Россию за невыполнение обязательств по трехстороннему соглашению. Однако первым примчался в Президентскую библиотеку, где по традиции собирались президенты, и на камеры обменялся с ВВП, возможно, не слишком сердечными, но вполне себе дружескими объятиями. Впрочем, глаз ни у кого из прибывших в Санкт-Петербург лидеров не горел. А Александр Лукашенко честно признался журналистам, что "настроение у него среднее".



Формат предновогоднего саммита никогда не предусматривал длинных речей и тем более споров. Хотя иногда Владимир Путин использовал эту встречу, чтобы заострить внимание на важных для себя вопросах. Например, в 2019 году гости выслушали длинную речь ВВП о предыстории Второй мировой войны и, в частности, о мюнхенском сговоре - это было время, когда президент живо интересовался данной темой и даже написал большую статью. А в прошлом декабре перед лидерами с рассказом о борьбе с коронавирусом и новых биологических угрозах выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Казалось, что бурный 2022 год тоже требует расставить точки над "i", но Владимир Путин, по всей видимости, решил, что все важное о СВО уже сказано в других форматах, и о конфликте на Украине и вообще об Украине (которая когда-то тоже входила в СНГ) даже не упомянул.



Подводя итоги года, Владимир Путин заявил, что "многоплановое взаимодействие государств развивалось в целом успешно". "По линии содружества предпринимались скоординированные меры, нацеленные на импортозамещение, обеспечение технологического суверенитета, наращивание совместного производственного и научного потенциала", - похвалил он. Внутренние рынки услуг и капиталов, по словам президента, развивались динамично. А региональная интеграция только укреплялась.



Путин назвал русский язык мощной силой, скрепляющей страны СНГ



Наличие разногласий между странами - участниками содружества Путин тоже признал. Но без деталей и с оговоркой, что они не влияют на стремление к сотрудничеству. "Даже если и возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие", - заявил он. Путин дал понять, что альтернативы СНГ, по его мнению, нет: взаимодействие в этом формате "отвечает коренным интересам народов наших стран", помогает развивать экономики и обеспечивать стабильность и безопасность в регионе.



Напомним, что "искрило" в этом году между странами содружества неоднократно. А самый сложный армяно-азербайджанский конфликт из-за блокировки Лачинского коридора снова находится в стадии обострения, и шансы договориться о каком-то прорыве, по всей видимости, невысоки. (Иначе Путин не стал бы отказываться от проведения трехсторонней встречи с Алиевым и Пашиняном в Санкт-Петербурге.)



Помимо российского лидера публично выступить на саммите захотел только глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председательствовавший в объединении в 2022 году. Он сообщил, что СНГ нужно усиливать свои позиции на международной арене: планируется, что у других государств в ближайшее время появится возможность оформить статус наблюдателя или партнера содружества. 2023 год на постсоветском пространстве объявлен Годом русского языка. "Роль русского языка не может подвергаться какому-либо сомнению", - подчеркнул Токаев, которого ранее неоднократно обвинял