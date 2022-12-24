"Токаев пытается лавировать": Казахстан отстраняется от России, - Е.Минченко

20:51 26.12.2022

Но власти республики зазывают к себе покинувшие Москву зарубежные компании



За прошедший год отношения России и Казахстана сильно изменились. Если раньше Астана если и не поддерживала Москву, но, по крайней мере, прислушивалась к ней, то теперь действует без оглядки на российское руководство. Там отказываются помогать стране обходить западные санкции и приглашают ушедший иностранный бизнес на свой рынок.



Но власти республики зазывают к себе покинувшие Москву зарубежные компании



По подсчетам проекта LeaveRussia, к концу октября Россию покинула 1271 компания. Это около 42% от всего иностранного бизнеса, существовавшего на российском рынке в начале 2022 года. Примерно 40% продолжают деятельность в России, прочие - ее приостановили или ограничили.



Теперь Астана предлагает западному бизнесу переехать к ним и открыть офисы в Казахстане. "Доступ к рынку открыт, - сказал в интервью японскому телеканалу NHK министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. - Я думаю, что мы можем привлечь иностранные инвестиции и стать центром, соединяющим Европу и Азию".



В июле замминистра главы МИД Алмас Айдаров говорил о 43 иностранных компаниях, с которыми ведутся переговоры о переезде в республику. К декабрю эта цифра увеличилась до 62. О каком именно бизнесе идет речь, дипломат не уточнил. Однако в стране уже расширили присутствие компания Siemens, американская корпорация Honeywell, французская энергомашиностроительная Schneider Electric.



Помимо этого, на Казахстан пришелся основной поток россиян-релокантов. Люди уезжали из страны сначала после объявления военной спецоперации на Украине, затем в сентябре, после начала частичной мобилизации. Исполняющий обязанности председателя Комитета миграционный службы республики Аслан Аталыков сообщил, что в этом году в страну въехали почти три миллиона граждан РФ. К июню в республике зарегистрировались более 13 тысяч предприятий с российским участием, открывают там новые офисы многие IT-компании.



Недавно в республике объявили, что рассмотрят варианты транспортировки нефти в обход России. "Нам необходимо активизировать все имеющиеся мощности портов Актау и Курык с целью увеличения пропускных способностей и доведения объемов транспортировки нефти до 20 млн тонн в год", - заявил Токаев.



Тем не менее речь не идет о разрыве отношений. Россия остается главным торговым партнером республики. С января по август товарооборот между странами вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более того, Казахстан увеличил экспорт в страну на 8,6% за счет параллельного импорта.



Сможет ли Казахстан заменить Россию для иностранного бизнеса? Об этом "МК" побеседовал с президентом коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгением Минченко:



Астана отказалась помогать Москве в обходе западных санкций



- В Казахстане ничего не закончилось, там очень непростая ситуация. И внутриэлитная, и с точки зрения общественного мнения. Поэтому мы видим, что администрация Токаева пытается лавировать, выстраивая новую систему регионального местного управления, в том числе, давая больше возможностей региональным элитам.



Второе – есть серьезный вызов, связанный с проблематикой социальной справедливости. Они пытаются решать это за счет перехвата социальной риторики, а также эксплуатации национализма и исламизма. Мы видели, что в ходе президентской избирательной кампании было заметное заигрывание, в том числе и со стороны власти, с этими аудиториями.



Отстранение от России действительно существует, тем более, у них есть фобия, связанная с северным Казахстаном.



И бизнес действительно туда идет достаточно активно. Но я бы сказал, что сейчас вложения в предприятия, особенно если это стройка чего-либо с нуля в Казахстане - конечно же, риск. Пусть и средний. Это связано с возможной внутренней нестабильностью, национализмом, лоббизмом и так далее. Но в целом личные отношения Путина и Токаева нормальные. Казахстан пытается найти свое место в этом глобальном противостоянии. Пока мне кажется, это выглядит как зона экономического влияния Китая под военным зонтиком России.



- Сможет ли республика заменить зарубежному бизнесу Россию?



- Нет, конечно. Но Казахстан может стать интересным игроком. Кроме того, там налоговая система поинтереснее, особенно для малого и среднего бизнеса.



Авторы: ЕЛЕНА СИНЯВСКАЯ