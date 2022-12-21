 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мадонна выложила в сеть ролик, где жует и выплевывает флаг Украины... На что намякивает?
21:16 26.12.2022

Мадонна выложила в сеть ролик, где жует и выплевывает флаг Украины, а на голове певицы дьявольские рога
2022-12-21 08:40

Эпатажная исполнительница Мадонна в очередной раз удивила общественность. На этот раз знаменитость записала видео, где жует, а после выплевывает флаг Украины.

В видео Мадонна кладет в рот флаг Украины, жует его, а потом выплевывает. На голове артистки появляются дьявольские рога.



Действие происходит под музыкальное сопровождение. Звучит композиция со словами "Хочешь извиниться? Абсолютно никто не извиняется".

Большая часть юзеров поняла ролик как метафору американско-украинских отношений в рамках СВО.

Опубликовано: Наталья Гончарова

Источник - autoparus.by
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