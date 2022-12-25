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|20-летняя актриса Туниша Шарма совершила самоубийство на съемках
00:02 27.12.2022
Ксения Антоненко
Индийская актриса Туниша Шарма была найдена мертвой в гримерной во время съемок сериала "Али-Баба: Легенда воина". Об этом сообщает India Today.
20-летняя артистка совершила самоубийство. После того, как очевидцы обнаружили девушку, ее доставили в больницу, однако медики не сумели спасти звезду.
Вместе с Шармой в производстве сериала принимал участие и ее бойфренд Шизан Мохаммед Кхан. Коллеги актрисы рассказали, что не замечали за ней странного поведения, в соцсетях девушка публиковала кадры со съемок и призывала поклонников следить за продолжением проекта.
Полиция выясняет обстоятельства смерти погибшей.