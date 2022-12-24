Россия, Украина и Запад не могут выйти из конфликта, не опозорившись, - Лор Мондевиль

00:23 27.12.2022

Le Figaro

Франция



Украина: и со стороны США, и со стороны России ставка делается на продолжение боев

Figaro: Россия, Украина и Запад не могут выйти из конфликта, не опозорившись



Все три главных участника борьбы, ареной которой стала территория Украины, не могут позволить себе поражение, считает обозревательница парижской Figaro Лор Мандевиль. Эти три участника - это Россия, Запад и Украина.



Давайте не будем утверждать принятые многими в сегодняшнем западном мире глупости. Мы не живем в 1941 году, Джо Байден - никакой не Франклин Делано Рузвельт, а Владимир Зеленский никак не тянет на Уинстрона Черчилля. Путин также не является Гитлером...



Тем не менее у нас пытались создать ощущение "дежа вю" на минувшей неделе, когда Зеленский, одетый в футболку цвета хаки и весь как будто овеянный ореолом недавнего пребывания в Бахмуте, появился в Овальном кабинете. Постаравшись изобразить из себя символ украинского мужества, он фотографируется рядом с Джо Байденом и требует еще больше американской военной помощи. Весь растроганный собственным геройством, Зеленский вручает президенту США "медаль за мужество", которую первоначально получил украинский капитан на донбасском фронте, решивший вдруг подарить ее далекому Байдену. Конгрессмены аплодировали, хотя совсем недавно Украина отсутствовала в тех политических картах мира, которые они держали в своих головах...



Восемьдесят лет назад Черчилль тоже приезжал в Вашингтон просить оружия - и все это тоже под аплодисменты конгрессменов. В тот момент державы нацистской "оси" уничтожали Европу.



Кроме того, во всех своих контактах Зеленский и Байден не устают помещать свою "общую борьбу" в исторический и моральный контекст. Они выдают себя за представителей демократии, сражающихся с тиранией. "Мы будем стоять плечом к плечу с вами столько, сколько потребуется", - заверил Байден. Он уточнил, что только украинцы могут определять, как должна выглядеть победа. Президент США обещал также, что предела западной помощи от НАТО не будет, единственным ограничением будет необходимость избежать прямой конфронтации с Россией.



В тот же день в Москве мир увидел Владимира Путина, посылающего не менее твердый сигнал насчет "идущих до конца" намерений России. В своем выступлении Путин стремился подчеркнуть, что Россия борется именно против глобалистской Америки, а Украина является полем боя, с ее населением превращенным врагами России в цель-марионетку. Хозяин Кремля объявил о значительном усилении предпринимаемых в рамках боевых действий усилий своей страны. Будет усилен действующий на театре военных действий контингент, а также поставлены для нужд армии "новые" виды оружия, включая знаменитую гиперзвуковую ракету "Циркон". Так что идущее от Москвы Западу "послание" было абсолютно ясным.



Похоже украино-американское военное единение и предупреждения россиян означают следующее: иллюзии Макрона о "переговорах" можно сразу отложить на неопределенное будущее. (В тексте употреблена французская идиома "до греческих календ", что на русский лучше всего переводится как "до морковкиных заговеней" - прим. ИноСМИ.) Вооруженная борьба будет продолжаться, потому что ни Россия, ни Запад, ни Украина просто не могут позволить себе смириться с последствиями поражения. Похоже, Путин делает ставку на трусость Запада и его неспособность выработать долговременную стратегию под давлением внутренних разногласий...



Лор Мандевиль (Laure Mandeville)



Комментарии читателей:



Benedict75

На самом деле американцы уже профинансировали несколько лет войны против России. Для них речь не идет о "ставках" и риске, речь идет о политическом решении. Экономически США от долгих боевых действий не так уж и страдают, а кровь за них проливают украинцы. А вот европейцы, как всегда, и пальцем не пошевелят для того, чтобы помешать планам американцев, хотя основные экономические потери от долгой войны Запада ложатся на их европейские плечи. Такое, знаете, добровольное европейское рабство.



Matteo S.

Те, кто считает, что лидеры России и российское население не знают, с кем воюют и за что, - такие "недооценивающие Россию" являются жертвами интоксикации от собственной западной пропаганды. В отличие от жителей западных стран, где не существует общественного воспитания молодежи, россияне, китайцы, иранцы и турки, не говоря уже об индийцах, - все они неплохо обучены своим национальным историям и действуют "в долгую". Они знают, что сражаются с западным империализмом, который в случае победы не пощадит ни одну из этих стран.

Путин говорит об этом уже 15 лет - перечитайте его речи. Он выражался вполне ясно, но американцы ничего не хотели слышать. Они решили проталкивать и дальше свое видение однополярного мира с Вашингтоном в качестве единственного полюса.



Elad

А по-моему все просто: мир не очень-то привлекателен с точки зрения процветания торговцев оружием.



Nom de plume

Это бесполезный вооруженный конфликт - битва за Украину была бесполезна раньше и останется такой же в будущем. Да и вообще: существуют ли войны, хоть чем-то полезные?