 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На Эльбрусе восстановят легендарную гостиницу СССР Приют 11-ти На Эльбрусе восстановят легендарную гостиницу СССР "Приют 11-ти"
00:25 27.12.2022

МЧС сообщило о планах по восстановлению на Эльбрусе самой высокогорной гостиницы России

Ксения Максимова
Алексей Бойцов/РИА Новости

На Эльбрусе восстановят самую высокогорную гостиницу России и бывшего СССР "Приют 11", сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Планируется восстановление комплекса "Приют 11" (южный склон Эльбруса на высоте 4200 м) с размещением на его базе подразделения МЧС России", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что восстановление "Приюта" позволит в кратчайшие сроки наращивать группировку сил ведомства для проведения поисково-спасательных работ на южном склоне. В случае происшествия добраться до этой точки можно будет без использования транспорта в течение 4-5 часов.

Документация по проекту восстановления будет готова до конца следующего года, гостиница будет построена в 2024-2025 годах.

Ранее сообщалось, что подразделения МЧС создадут в четырех новых регионах России - Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Источник - Газета.Ru
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