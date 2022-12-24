На Эльбрусе восстановят легендарную гостиницу СССР "Приют 11-ти"

00:25 27.12.2022

МЧС сообщило о планах по восстановлению на Эльбрусе самой высокогорной гостиницы России



Ксения Максимова

Алексей Бойцов/РИА Новости



На Эльбрусе восстановят самую высокогорную гостиницу России и бывшего СССР "Приют 11", сообщает пресс-служба МЧС РФ.



"Планируется восстановление комплекса "Приют 11" (южный склон Эльбруса на высоте 4200 м) с размещением на его базе подразделения МЧС России", - говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что восстановление "Приюта" позволит в кратчайшие сроки наращивать группировку сил ведомства для проведения поисково-спасательных работ на южном склоне. В случае происшествия добраться до этой точки можно будет без использования транспорта в течение 4-5 часов.



Документация по проекту восстановления будет готова до конца следующего года, гостиница будет построена в 2024-2025 годах.



Ранее сообщалось, что подразделения МЧС создадут в четырех новых регионах России - Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.