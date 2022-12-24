|21:16 Мадонна выложила в сеть ролик, где жует и выплевывает флаг Украины... На что намякивает?
20:51 "Токаев пытается лавировать": Казахстан отстраняется от России, - Е.Минченко
20:48 Кролик сдох?.. Питерский саммит глав СНГ прошел тухло, - МК
20:31 Центральная Азия - плацдарм для гибридной войны, - Азиз Осмонов
20:29 А теперь Горбатый... Бандитскому государству в Кыргызстане приходит конец? - Ольга Новгородцева
19:54 Китай отменил карантин для туристов с 8 января
19:03 Вирусу не остановить подъем сельского хозяйства в Китае, - Владимир Скосырев
19:01 Запад нуждается в конфликте в Украине, - Сергей Жильцов
18:49 Путин собрал формальных союзников на неформальный саммит
18:26 Следователи трясут главу Росавиации Нерадько и его особо приближенных мадамок
18:04 Казахстан - это следующая Украина, - Александр Храмчихин
12:46 Последний шанс "Америки отцов-основателей", - А.Школьников
11:32 В Иране пригрозили отправить Украину в "доиндустриальную эпоху"
10:09 Европа посредством кнута и пряника вырастила "послушного человека", - Андрей Фурсов
09:51 Суд над "каракалпакскими заговорщиками". Народ ждет показаний Камалова...
09:21 Бишкек задыхается от смога. Чем может помочь Россия?
09:10 Под Артемовском сгинул еще один старый кореш Зеленского - актер и режиссер "95 квартала" Снегуровский
08:07 Еще 119 тысяч жителей Таджикистана получили российские паспорта
07:02 Токмок. Работники филиала Кыргызтеплоэнерго вышли на митинг против нового директора
00:57 Депутат УзбПарламента казах Кушербаев бросил на стол мандат. "Не могу так больше..."
00:40 Смертельный бизнес семейки Байденов
00:38 Мирзиеев укомплектовал руководство "Агентства стратегических реформ РУ"
00:36 В Штатах хотят запретить слово "американец"
00:32 Укробесие. Религиозная война в "незалежной", - Владимир Василик
00:12 Москва отказала Исламабаду в скидке на нефть на фоне его военных поставок Киеву, - С.Строкань
00:04 Сбежавший из РФ в Казахстан бизнес-аферист Турлов открывает банк в Украине
00:01 Экс-президент райских Мальдив Абдулла Ямин получил новый срок в 11 лет. Торговал островами
|На Эльбрусе восстановят легендарную гостиницу СССР "Приют 11-ти"
00:25 27.12.2022
МЧС сообщило о планах по восстановлению на Эльбрусе самой высокогорной гостиницы России
Ксения Максимова
Алексей Бойцов/РИА Новости
На Эльбрусе восстановят самую высокогорную гостиницу России и бывшего СССР "Приют 11", сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Планируется восстановление комплекса "Приют 11" (южный склон Эльбруса на высоте 4200 м) с размещением на его базе подразделения МЧС России", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что восстановление "Приюта" позволит в кратчайшие сроки наращивать группировку сил ведомства для проведения поисково-спасательных работ на южном склоне. В случае происшествия добраться до этой точки можно будет без использования транспорта в течение 4-5 часов.
Документация по проекту восстановления будет готова до конца следующего года, гостиница будет построена в 2024-2025 годах.
Ранее сообщалось, что подразделения МЧС создадут в четырех новых регионах России - Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.