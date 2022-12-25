Сэкономленные от админреформы деньги УзбВласти обещают направить на питание детей в школах

00:30 27.12.2022

За счет сокращения госорганов и оптимизации их расходов госбюджет Узбекистана сэкономит 2,8 трлн сумов, сообщил замминистра финансов Одилбек Исаков. По его словам, правительство предлагает направить эти средства на питание детей в школах. Ранее ряд экономистов выступал против этой идеи.

Вчера, 20:50 Экономика

В результате проведения административной реформы в Узбекистане ожидается экономия 2,8 трлн сумов. Об этом в ходе сессии Международного пресс-клуба 26 декабря сообщил заместитель министра финансов Одилбек Исаков.



В частности:



2,4 трлн сумов, как ожидается, будет сэкономлено за счет сокращения штата министерств и ведомств до 30%;

300 млрд сумов - за счет продажи свыше 300 высвобождаемых зданий госорганов;

16,5 млрд сумов - за счет продажи на аукционе 55 автомобилей руководителей, должности которых будут сокращены;

17 млрд сумов - за счет сокращения числа командировок в регионы и внедрения системы "виртуальный визит";

22 млрд сумов - за счет оптимизации расходов по содержанию аппарата госуправления (канцтовары и другое);

18 млрд сумов - за счет определения норм, включающих в себя максимальные цены, и оптимизации расходов при проведении официальных мероприятий.

"Эти деньги будут направлены на социальную сферу, как ранее говорил президент. Мы дадим такое предложение при изменении бюджета. Принятие этого предложения - в руках Олий Мажлиса", - отметил он.



В указе президента об админреформе говорится о направлении сэкономленных средств на "решение социальных проблем".



С февраля школьники начальных (1−4-х) классов Каракалпакстана и Хорезмской области начали получать бесплатное питание за счет средств государственного бюджета. Всего охвачено 285 тысяч учащихся.



Президент недавно поставил задачу распространить эту практику со следующего учебного года на всю страну. На эти цели потребуется 2,3 трлн сумов, сказал замминистра финансов.



"Газета.uz" приводила мнение ряда экономистов, которые выступал против этой идеи, предлагая взамен увеличить размер пособий для малообеспеченных семей и детей, а также улучшить состояние школ.



В середине декабря появилась информация о том, что в одной из школ Берунийского района Каракалпакстана поставщик предоставил школе некачественную продукцию. На распространившихся снимках можно было увидеть заплесневелую булочку. Представитель компании, которая отвечает за кейтеринг 15 школ, заявил, что ситуацию исправят в течение одного дня. Спустя некоторое время интернет-пользователи сообщили, что никаких изменений не произошло. На запрос "Газеты.uz" в пресс-службе Министерства народного образования пока не ответили.