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Военные рейды США в Сирии бросают вызов России и Ирану, - Игорь Субботин
01:32 27.12.2022

26.12.2022

Пентагон заявил о рекордном увеличении операций против исламистов
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Власти США активизировали вертолетные и сухопутные рейды против членов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) в Сирии. Операции, которые иногда проводятся в координации с локальными партнерами Вашингтона, позволяют противодействовать полевым командирам в планировании нападений, утверждают военные чиновники. Однако готовность Пентагона расширить ради этого пределы своей оперативной зоны бросает вызов не только официальному Дамаску, но и его внешним союзникам – РФ и Ирану, отмечают эксперты.

Об активизации рейдов в Сирии отчиталось Центральное командование ВС США. Согласно его оценкам, только в этом месяце силы спецназначения провели как минимум 10 операций против членов ИГ.

Кампания включила в себя несколько вылазок, организованных совместно с прокурдским альянсом Демократические силы Сирии (ДСС) и закончившихся задержанием шести боевиков террористической организации. Некоторые рейды оказались рекордными по своей длительности: так, один из них занял три часа. Эти данные контрастируют со звучавшими с 2021 года предположениями, что президентство Джозефа Байдена приведет к сползанию сирийского вопроса на периферию внешнеполитической повестки США.

В Центральном командовании утверждают, что повысившаяся активность дала военным возможность устранить полевых командиров, которые, базируясь в сельской местности, планировали нападения на американские силы и их партнеров из ДСС. Однако официальные лица признают, что рейды не являются панацеей против экспансии ИГ, если в самой Сирии углубляется экономический кризис и стагнирует политическое урегулирование. "Несмотря на то что ИГ значительно деградировало в Ираке и Сирии, группировка сохраняет свою способность проводить операции в регионе, – выразил уверенность глава Центрального командования генерал Майкл Курилла. – Мы знаем, что у группировки по-прежнему есть желание нанести удар за пределами Ближнего Востока".

По открытым оценкам Пентагона, ИГ, которое еще пять лет назад потеряло большую часть захваченных территорий, сохранило до 1,8 тыс. боевиков в Сирии и более 8 тыс. в Ираке, в то же время не утратив способности организовывать ограниченные атаки. Отдельный повод для беспокойства вызывает настойчивое желание группировки освободить своих последователей. В Сирии функционируют около 30 центров содержания под стражей, в которых находятся тысячи взятых в плен боевиков. Кроме того, на неподконтрольных правительству территориях расположены лагеря для семей бывших членов ИГ. В них содержатся около 56 тыс. человек. В Пентагоне всерьез полагают, что эти объекты остаются сверхуязвимы перед проникновением вербовщиков ИГ.

Интересно то, что Центком ВС США наделен правом наносить удары в Сирии в рамках мандата нацеленной против ИГ операции "Непоколебимая решимость", однако некоторые операции по-прежнему требуют личного разрешения со стороны Белого дома. Это правило работает в том случае, если список целей включает не только членов и объекты ИГ. Так было с ударами 23 августа по подземным бункерам в провинции Дейр эз-Зор: они потребовали непосредственной санкции президента США, потому что были нацелены на инфраструктуру, которая использовалась, по американским оценкам, шиитскими группировками, предположительно связанными с влиятельной в Иране военно-политической организацией Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В октябре этого года американское командование информировало о двойной операции, элементом которой, с одной стороны, был сухопутный рейд, а с другой – авиаудары по позициям ИГ. Интригу тогда создало то, что рейд был организован, по признанию американских официальных лиц, в 15 км от расположенного на северо-востоке Сирии города Камышлы, через который пролегают маршруты российского военного патрулирования, и на территории деревни, которая формально входит в зону ответственности сирийских правительственных войск. Как рассказал впоследствии телеканалу "Аль-Арабия" один из чиновников Пентагона, американская сторона таким образом пыталась "расширить зону преследования" радикальных боевиков "в разных частях Сирии".

Заявления военного ведомства США о заметном увеличении вертолетных и сухопутных рейдов в Сирии вкупе с готовностью расширить оперативную зону ставят вопрос о том, насколько такая активность опасна для интересов России на этой арене.

"В связи с тем, что подобные рейды США проводят в основном на востоке и северо-востоке Сирии, риски столкновений с российскими или сирийскими военными тут очень невелики, – заметил в разговоре с "НГ" военный эксперт Юрий Лямин. – Эти территории по большей части находятся под контролем курдских формирований, а последние тесно связаны с США. Вот в случае попыток проведения рейдов в районах, подконтрольных правительственным силам, вероятность эскалации резко возрастает". Однако собеседник "НГ" выразил надежду, что лица, принимающие решения в Вашингтоне, существование таких рисков понимают.

Оценивая общие вызовы, аналитик обратил внимание на то, что увеличение интенсивности рейдов традиционно повышает опасность с точки зрения возможных потерь. "К тому же активизация подобных операций может еще больше обострить отношения США с Сирией и еще одним сирийским союзником – Ираном", – заметил Лямин. Собеседник "НГ" напомнил, что Дамаск и Тегеран и без того "не в восторге от американского военного присутствия в Сирии".

Источник - vz.ru
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