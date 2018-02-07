Задержан и обвинен в получении взятки в $800 тысяч глава "Казселезащиты" Карим Кокрекбаев

08:31 27.12.2022

Задержан глава "Казселезащиты" Карим Кокрекбаев по подозрению в получении крупной взятки



Задержан директор ГУ "Казселезащита МЧС РК" Карим Кокрекбаев по подозрению в получении крупной взятки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил информированный источник, при получении взятки в размере около 800 тыс. долларов от директора филиала ТОО "BAZIS CONSTRUCTION" – "INFR." Андрея Поплавского задержан директор ГУ "Казселезащита МЧС РК" Карим Кокрекбаев.



В Антикоррупционной службе подтвердили задержание.



Ранее Карим Кокрекбаев был акимом Жамбылской области (2013-2018 годы). ГУ "Казселезащита" он возглавил с августа 2019 года. До этого назначения работал послом Казахстана в Кыргызстане.



Айсулу Омарова



КОКРЕКБАЕВ Карим Насбекович

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[28.07.1957 - ..]

Род. в пгт Чу Джамбулской обл. Казах.



Окончил Алматинский институт железнодорожного транспорта в 1983 году, инженер путей сообщения. Кандидат экономических наук.



Трудовую деятельность начал в 1975 году помощником машиниста локомотивного депо ст.Чу.

В 1980-1983гг. работал помощником начальника, старшим инженером, диспетчером управления Алматинской железной дороги, составителем поездов, бригадиром. В 1983-1986гг. работал в комсомольских органах, с 1986 года работал заместителем начальника станции Сары-Озек, заместителем начальника отдела контейнерных перевозок и коммерческой работы Алматинского отделения железной дороги, заместителем начальника по грузовой и коммерческой работе, главным инженером, начальником станции Алма-Ата-2, начальником отдела перевозок-заместителем начальника отделения Алма-Атинского отделения дороги, начальником дистанции погрузочно-разгрузочных работ, начальником отдела координации перевозок и взаимодействия в СНГ Министерства транспорта Республики Казахстан, начальником отдела, генеральным директором, первым заместителем генерального директора ГП "Алматыжелдорэкспедиция", начальником главного управления грузовой и коммерческой работы РГП "Казахстан темір жолы", начальником Алматинской железной дороги, генеральным директором РГП "Международный аэропорт". В 1998-1999гг. работал вице-президентом общественного фонда "Еркин комек", в 1999-2000гг. - акимом Мойынкумского района Жамбылской области.

С 2000 года вице-министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан, генеральный директор ТОО "ЭйрКазахстанТур", вице-президент, управляющий директор по перевозочному процессу АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы".

С апреля 2008 года по октябрь 2008 года работал главным инженером АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы".

С окт. 2008 - заместитель акима Жамбылской области.

с декабря 2009 года- первый заместитель акима Жамбылской области.

С 20 дек. 2013 - 10 янв. 2018 - аким Жамбылской области.

С 7.02.2018 - 26.08.2019 - посол Казахстана в Кыргызской Республике



с 28 авг. 2019 - руководитель государственного учреждения "Казселезащита" Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК



27.12.2022 КазСМИ сообщиди о его задержании сотрудками Антикора РК при получении взятки в размере около 800 тыс. долларов от директора филиала ТОО "BAZIS CONSTRUCTION" – "INFR." Андрея Поплавского



Награды: орден "Құрмет" (2010)



Жена: Кисанова Гульбахыт Омаровна.

Дети: сын - Марлен (1978); дочери - Молдир (1982), Самал (1986), Меруерт (1992