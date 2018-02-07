|Задержан и обвинен в получении взятки в $800 тысяч глава "Казселезащиты" Карим Кокрекбаев
08:31 27.12.2022
Задержан глава "Казселезащиты" Карим Кокрекбаев по подозрению в получении крупной взятки
Задержан директор ГУ "Казселезащита МЧС РК" Карим Кокрекбаев по подозрению в получении крупной взятки, сообщает Zakon.kz.
Как сообщил информированный источник, при получении взятки в размере около 800 тыс. долларов от директора филиала ТОО "BAZIS CONSTRUCTION" – "INFR." Андрея Поплавского задержан директор ГУ "Казселезащита МЧС РК" Карим Кокрекбаев.
В Антикоррупционной службе подтвердили задержание.
Ранее Карим Кокрекбаев был акимом Жамбылской области (2013-2018 годы). ГУ "Казселезащита" он возглавил с августа 2019 года. До этого назначения работал послом Казахстана в Кыргызстане.
Айсулу Омарова
КОКРЕКБАЕВ Карим Насбекович
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[28.07.1957 - ..]
Род. в пгт Чу Джамбулской обл. Казах.
Окончил Алматинский институт железнодорожного транспорта в 1983 году, инженер путей сообщения. Кандидат экономических наук.
Трудовую деятельность начал в 1975 году помощником машиниста локомотивного депо ст.Чу.
В 1980-1983гг. работал помощником начальника, старшим инженером, диспетчером управления Алматинской железной дороги, составителем поездов, бригадиром. В 1983-1986гг. работал в комсомольских органах, с 1986 года работал заместителем начальника станции Сары-Озек, заместителем начальника отдела контейнерных перевозок и коммерческой работы Алматинского отделения железной дороги, заместителем начальника по грузовой и коммерческой работе, главным инженером, начальником станции Алма-Ата-2, начальником отдела перевозок-заместителем начальника отделения Алма-Атинского отделения дороги, начальником дистанции погрузочно-разгрузочных работ, начальником отдела координации перевозок и взаимодействия в СНГ Министерства транспорта Республики Казахстан, начальником отдела, генеральным директором, первым заместителем генерального директора ГП "Алматыжелдорэкспедиция", начальником главного управления грузовой и коммерческой работы РГП "Казахстан темір жолы", начальником Алматинской железной дороги, генеральным директором РГП "Международный аэропорт". В 1998-1999гг. работал вице-президентом общественного фонда "Еркин комек", в 1999-2000гг. - акимом Мойынкумского района Жамбылской области.
С 2000 года вице-министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан, генеральный директор ТОО "ЭйрКазахстанТур", вице-президент, управляющий директор по перевозочному процессу АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы".
С апреля 2008 года по октябрь 2008 года работал главным инженером АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы".
С окт. 2008 - заместитель акима Жамбылской области.
с декабря 2009 года- первый заместитель акима Жамбылской области.
С 20 дек. 2013 - 10 янв. 2018 - аким Жамбылской области.
С 7.02.2018 - 26.08.2019 - посол Казахстана в Кыргызской Республике
с 28 авг. 2019 - руководитель государственного учреждения "Казселезащита" Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК
27.12.2022 КазСМИ сообщиди о его задержании сотрудками Антикора РК при получении взятки в размере около 800 тыс. долларов от директора филиала ТОО "BAZIS CONSTRUCTION" – "INFR." Андрея Поплавского
Награды: орден "Құрмет" (2010)
Жена: Кисанова Гульбахыт Омаровна.
Дети: сын - Марлен (1978); дочери - Молдир (1982), Самал (1986), Меруерт (1992