Артемовск. Убит укр-режиссер Коломиец, обожглась "Солнцепеком" амер-волонтерка

09:07 27.12.2022

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили вступившего в Вооруженные силы Украины (ВСУ) экс-журналиста и режиссера из Херсона Антона Коломиеца. Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры русской весны" со ссылкой на Национальный совет Украины по телерадиовещанию.



Отмечается, что Коломиец отучился на режиссера телевидения в Херсонском государственном университете. Позже работал на телеканале "Скифия", впоследствии ставшего региональным филиалом "Суспільного". Вел на телеканале прогнозы погоды и режиссировал прямые эфиры.



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Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали наемника из США, которая воевала на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание "Русская весна" в своем Telegram-канале.



Отмечается, что это была женщина, ее звали Ребекка Мациоровски. Она родилась в Ноксвилле, штат Теннесси, 26 января 1994 года.



По данным портала, американка вступила в ряды ВСУ летом этого года. Как она погибла, неизвестно. Однако, информацию о ее смерти проверили и подтвердили американские источники, пишет "Русская весна".



Ранее сообщалось, что на Украине погибли два наемника "Интернационального легиона", поляки Януш Шеремет и Кшиштоф.



В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.



Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.



последнее фото американской волонтерки((