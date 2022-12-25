 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Денег нет. Кыргызстанские семьи не могут получить пособие "балага суюнчу"
09:44 27.12.2022

27 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

Родители не могут получить пособие "балага сүйүнчү". Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, в конце ноября родился ребенок, 15 декабря родители подали заявление на получение пособия.

"В ЦОН сказали ждать три дня, прошло уже 10 дней, но заявление до сих пор в обработке. Сказали, что денег нет в бюджете, ждите января. Кто отвечает за распределение этих средств? Просто халатное отношение. Деньги небольшие, с 2018 года, несмотря на рост цен, пособие не поднимали, а теперь его вообще не выдают", - сообщил он.

Напомним, единовременное пособие "балага сүйүнчү" назначается всем новорожденным в едином размере - 4 тысячи сомов.

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Источник - 24.kg
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