Белое безмолвие-2. Снегопад в США продолжается: 57 трупов

09:58 27.12.2022

Из-за снежной бури в США погибли как минимум 57 человек



По данным телеканала NBC News, в результате снежного урагана в Соединенных Штатах Америки жертвами стали по меньшей мере 57 человек.



Также журналисты отмечают большое число погибших в западной части штата Нью-Йорк, в округе Эри ― на нынешний день известно о 27 погибших.



Всего летальные случаи из-за метели зафиксированы в таких штатах, как Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси и Висконсин.



Известно, что многие люди умирают из-за больших нагрузок на сердце, когда расчищают снежные завалы, других находят мертвыми от обморожения в автомобилях, также есть информация о случае отравления угарным газом.



Напомним, президент США Джо Байден сообщил, что в штате Нью-Йорк введут режим ЧС из-за снежного шторма.



Андрей Пронин