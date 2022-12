Американские консерваторы разругались из-за бюджета и Украины, - Е.Мур

10:03 27.12.2022 И пошел республиканец на республиканца



Республиканская партия США переживает не лучшие времена. Американских консерваторов рассорил закон о бюджетных тратах на $1,7 трлн, в который вошла и помощь Украине. Большинство республиканцев не поддерживают сделку, достигнутую на днях лидером консерваторов в Сенате Митчем Макконнеллом с демократами. По их мнению, она ведет страну к банкротству. Всем сенаторам-республиканцам, которые поддержали договоренности, они грозят блокировкой любых законодательных инициатив. Под раздачу попала и Украина. Многие республиканцы считают, что именно желание демократической администрации как можно быстрее выделить помощь Киеву помешало принятию более сбалансированного бюджета.



О расколе в Республиканской партии свидетельствуют в том числе регулярные перепалки между лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом и главой республиканцев в Палате представителей Кевином Маккарти



В пятницу президент Джо Байден подписал законопроект о бюджете на 2022/23 финансовый год на сумму $1,7 трлн. Таким образом, спустя три месяца с момента, когда в идеале бюджет должен был быть принят, Конгресс сумел договориться. А договориться он смог благодаря тому, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл убедил нескольких однопартийцев не блокировать инициативу демократов через процедуру филибастера.



"Этот законопроект является еще одним доказательством того, что республиканцы и демократы могут объединиться, чтобы принести пользу американскому народу, и я с нетерпением жду продолжения двухпартийного прогресса в предстоящем году",- говорится в заявлении американского президента Джо Байдена, распространенном Белым домом.



Однако надеждам господина Байдена на "двухпартийный прогресс" вряд ли суждено сбыться. Напротив, принятие этого законопроекта и примирительная позиция Митча Макконнелла в дальнейшем не только ужесточит противостояние между республиканцами и демократами, но и обострит борьбу внутри Республиканской партии. Уже десятки республиканцев в нижней палате объявили настоящую вендетту всем сенаторам и членам Палаты представителей, поддержавшим этот законопроект.



Тут стоит отметить, что конфликт в Республиканской партии зрел давно. И разногласия между консерваторами в нижней и верхней палатах американского Конгресса не являются новостью. Особенно это было видно по регулярным перепалкам лидеров республиканцев в Сенате Митча Макконнелла и Палате представителей Кевина Маккарти. Последний чаще всего выступал проводником идей Дональда Трампа, а господин Макконнелл давно порвал с бывшим президентом и регулярно критиковал его. Недавно он фактически согласился с выводами спецкомитета Палаты представителей по 6 января и атаке на Капитолий, возложив ответственность за произошедшее на экс-президента.



Кстати, теперь уже ясно, что во многом из-за внутрипартийных противоречий республиканцы не смогли получить контроль над обеими палатами Конгресса на промежуточных выборах 8 ноября. Тогда Митч Макконнелл отказался поддержать ряд кандидатов, предложенных Дональдом Трампом, ссылаясь на их недостаточную квалификацию. Это, в частности, привело к более скудному по сравнению с Демократической партией финансированию их избирательных кампаний. В итоге лишь 68% кандидатов в Сенат, поддержанных Дональдом Трампом, получили кресла. А бывший президент и лидер республиканцев в Сенате стали обвинять друг друга в поражении их партии.



Кевин Маккарти, напротив, всегда был на одной волне с Дональдом Трампом, и кампания в Палату представителей там для республиканцев оказалась более успешной - 93% кандидатов, поддержанных Дональдом Трампом, стали конгрессменами. Республиканцы в итоге оказались там в большинстве, получив 222 из 435 мест в нижней палате Конгресса.



Разногласия между Кевином Маккарти и Митчем Макконнеллом сильно обострились в ходе согласования Конгрессом бюджета США на 2022/23 финансовый год. По нему траты правительства были увеличены на 10%, в то время как многие республиканцы настаивают на том, что бюджет нужно сокращать. Напомним, что в бюджет вошел и законопроект о финансировании Украины на $45 млрд - это более чем на $7 млрд больше, чем запросил Белый дом.



В момент, когда Митч Макконнелл в верхней палате был в двух шагах от договоренности с демократами, господин Маккарти в эфире FoxNews назвал эти переговоры "неправильными", поскольку они не отвечают общей цели республиканцев сократить бюджетные расходы. Он также недоумевал, почему его коллега в Сенате не хочет дождаться, пока республиканское большинство в нижней палате приступит к своим обязанностям в январе и они смогут добиться более сбалансированного законопроекта.



Однако в прошлый вторник лидер меньшинства в Сенате выступил перед прессой и сообщил, что сделка с демократами - дело решенное. Господин Макконнелл заявил, что она поддержана большинством республиканцев. Все они, по его утверждению, понимают реальные потребности страны, которые связаны с обеспечением того, чтобы "Пентагон мог справиться с основными угрозами, исходящими от России и Китая". Это также, сказал он, подразумевает оказание "помощи украинцам в их победе".



Но что совсем уже повергло однопартийцев в состояние шока, так это заявление господина Макконнелла о том, что он "гордится теми достижениями, которых мы смогли вместе добиться с президентом-демократом, демократической Палатой представителей и демократическим Сенатом с помощью этого законопроекта".



На самом деле утверждение господина Макконнелла о поддержке законопроекта "большинством" республиканцев было большой натяжкой. Лишь девять республиканцев проголосовали за согласованный им законопроект в Палате представителей, причем большинство из них покидают Конгресс и не будут представлены в его новом составе. При этом 200 конгрессменов-республиканцев высказались против. В Сенате в четверг на сторону своего лидера встали лишь 18 республиканцев, а 29 проголосовали против законопроекта даже несмотря то, что республиканцам пошли навстречу и вынесли на голосование предложенные ими поправки.



Один из наиболее активных противников этого законопроекта сенатор-республиканец Рэнд Пол бился против его принятия до последнего. Он говорил, что не согласен с лидером своей партии, который главными угрозами безопасности США считает другие державы. По мнению законодателя, главная угроза - это рост долговой нагрузки на экономику страны. А этот законопроект приведет к тому, что внешний долг США вырастет еще на $1,1 трлн. Он обвинил коллег, которые поддерживают законопроект, в том, что они "банкротят" страну и "превышают свои полномочия".



Тем временем Кевин Маккарти вместе с коллегами по нижней палате делал все, чтобы помешать прохождению бюджета в Сенате. Группа поначалу из 13 конгрессменов от Республиканской партии (позднее их стало уже 31) направила своим коллегам в Сенате предупреждение, что они будут блокировать любой законопроект сенаторов-республиканцев, поддержавших упомянутое финансирование. Их поддержал господин Маккарти, заявивший, что законопроекты таких сенаторов-однопартийцев "будут мертвы по прибытии в палату".



Другой конгрессмен Дэн Бишоп вывесил в своем Twitter имена всех однопартийцев, которые поддержали закон. А еще устроил агитацию среди избирателей против законопроекта в соцсети. Для них он и его команда прошерстили все 4155 страниц законопроекта и вынесли на всеобщее обозрение некоторые статьи расходов бюджета, представляющиеся особенно сомнительными. Например, конгрессмен выяснил, что $410 млн будут потрачены на поддержании безопасности границ Иордании, Египта, Туниса и Омана. И это в то время, когда США переживают кризис на собственной южной границе, недоумевал законодатель. Нашлись в бюджете и другие странные статьи расходов.



Например, $3,6 млн на строительство дороги имени Мишель Обамы или $3 млн на "дружественные магистрали для пчел".



В фокус скандала попала и помощь Украине, о чем, в частности, упоминает издание The Hill. Напомним, что Кевин Маккарти не раз заявлял о том, что он не собирается больше выписывать Украине "незаполненные чеки", а Митч Макконнелл, напротив, лично обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что вопрос помощи Киеву не будет политизироваться. В этой связи многие консерваторы связывают спешку в принятии законопроекта именно с необходимостью побыстрее согласовать помощь Киеву.



Примечательно, что, по данным опроса The Hill, только 86 из 213 республиканцев из Палаты представителей присутствовали на выступлении Владимира Зеленского в среду вечером в Конгрессе.



По утверждению издания, республиканцы Палаты представителей в целом "неоднозначно отреагировали на обращение президента Украины", что "предвещает более тернистый путь, с которым его стране придется столкнуться в получении в будущем помощи от США".



И хотя, по данным издания, некоторые из пришедших на выступление республиканцев выражали восхищение выступлением украинского лидера, многие их однопартийцы не испытывают по этому поводу положительных чувств. Так, конгрессмен Уоррен Дэвидсон от штата Огайо заявил, что, по его мнению, Владимиру Зеленскому не следовало выступать в Палате представителей. "Мы должны сосредоточиться на сдерживании войны, а не на ее разрастании. А это (выступление в Конгрессе.- "Ъ") посылает сигнал о том, что мы согласны с расширением военных действий. Я думаю, что мы должны послать другой сигнал",- заявил он в беседе с The Hill.



Визит президента Украины в США оказался частично успешным

Как бы то ни было, но раскол в Республиканской партии совершенно очевиден и, вероятно, со временем будет только углубляться. Впрочем, многие эксперты считают, что эта проблема возникла не вдруг, а является частью давно наметившейся тенденции. Правоконсервативное течение в партии проявило себя более десяти лет назад, когда возникло движение "Чайная партия" (The Tea Party), и усилилось с приходом в Белый дом Дональда Трампа, пишет издание RollCall. Правые консерваторы не так тесно связаны с бизнес-сообществом и все больше расходятся с традиционными республиканцами в Конгрессе. Республиканцы новой волны "заняли более популистскую, менее корпоративную позицию". Одно из различий между двумя лагерями - отношение к России. Когда-то республиканцы в значительной степени объединялись против нее, а теперь "Рональд Рейган переворачивается в гробу, зная, что есть республиканцы, которые считают, что Америка не должна противостоять России", цитирует RollCall бывшего конгрессмена-республиканца из Техаса Уилла Херда.



Екатерина Мур, Вашингтон

Газета "Коммерсантъ" №240/П от 26.12.2022, стр. 6 Источник - Коммерсантъ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672124580





