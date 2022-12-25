Восстановление Баткена. Из 420 пострадавших домов полностью обновлены только... два

11:43 27.12.2022

27 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



Госстрой не может найти директора подрядной компании "Аманат Курулуш Инвест", которая занимается восстановлением Баткенской области, пострадавшей в результате вторжения Таджикистана. Об этом на парламентском комитете по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству заявил глава ведомства Нуртазин Джетыбаев.



На заседании депутаты заслушивают отчет о мерах по восстановлению региона.



Подрядчиком строительных работ выступает компания "Аманат Курулуш Инвест". Со стороны Минфина фирме выделен 1 миллиард сомов. Из 420 пострадавших домов на сегодня полностью восстановлены только два жилых объекта.



Народные избранники возмутились, что директор подрядной компании не пришел на заседание комитета.



"По этой фирме у меня есть свое личное мнение. Я тут до этого не говорил, но скажу, что в рамках законодательства ведем работу. Есть план работы, график. И мы сами тоже до сих пор не можем найти руководителя компании", - сказал Нуртазин Джетыбаев.



В беседе с журналистами чиновник также признался, что не доволен работой "Аманат Курулуш Инвест".



Ранее депутаты призвали привлечь к ответственности компанию за отставание от графика.



Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.



Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье "Преступления против мира" УК КР.