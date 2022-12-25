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Маск счел предсказания Медведева на 2023 год абсурдными
12:03 27.12.2022

Американский предприниматель Илон Маск счел абсурдными предсказания замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева на 2023 год.

"Это определенно самые абсурдные предсказания, которые я когда-либо слышал, а также демонстрирующие поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики", - написал Маск в Twitter в ответ на пост Медведева.

Таким образом он продолжил комментировать прогнозы Медведева - ранее Маск назвал их "эпичными".

Маск также поставил себе "напоминалку" на пост Медведева, которая должна сработать через год.

Медведев сделал "футуристический прогноз" на 2023 год, согласно которому цена на нефть вырастет до 150 долларов за баррель, а на газ - до 5000 долларов за 1 тысячу кубических метров, ЕС распадется, в США начнется гражданская война, а Маск победит на выборах сломленных внутренним конфликтом Штатов.

Медведев и Маск в Twitter ранее не раз комментировали посты друг друга и вступали в полемику. Так, в октябре зампред СБ РФ в ответ на вопрос Маска о ситуации на артемовском направлении в Донбассе пригласил его в Москву на День Победы.

Источник - РИА Новости
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