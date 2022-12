Крупномасштабный конфликт вернулся: пять уроков российской военной операции на Украине, - Дж.Ратбоун

13:12 27.12.2022

Financial Times

Великобритания



Крупномасштабный конфликт вернулся: пять уроков российской военной операции на Украине

FT: Запад должен задуматься о мирном плане для Украины



Назначение Суровикина командующим российскими войсками на Украине изменило ситуацию на поле боя, пишет Financial Times. Россия извлекла уроки из начальной стадии спецоперации, и Украина теперь несет огромные потери. Запад должен задуматься о мирном решении конфликта.



Джон Пол Ратбоун (John Paul Rathbone)



Холодной зимой Москва сбросила несколько сотен парашютистов на главный аэродром соседней страны, отдав им приказ захватить столицу, убить президента и установить вассальный режим. Одновременно границу перешли танки, и Кремль рассчитывал, что страна быстро падет. Таков был план советского вторжения в Афганистан, осуществленный в 1979 году.



Спустя сорок лет российский президент Владимир Путин с такой же чрезмерной самоуверенностью начал спецоперацию на Украине. Там он тоже вообразил, что молниеносно захватит Киев, после чего вся страна капитулирует.



"Существует прискорбное и прямое сходство между тем, как группа пожилых людей в Кремле приняла плохое решение о вторжении в Афганистан, и тем, как другая группа пожилых людей в Кремле приняла решение о проведении спецоперации на Украине, – сказал авторитетный эксперт по России историк Марк Галеотти. – В обоих случаях военные считали, что это плохая затея, но их точку зрения проигнорировали".



Российские войска не сумели взять Киев. Однако Москву это не останавливает.



Какие еще уроки можно вынести из украинского конфликта, и как он будет развиваться в 2023 году? Есть один ключевой момент, который подчеркивают и военачальники, и аналитики. Это крупномасштабный конфликт, и в связи с этим у стран возникает необходимость наращивать свой промышленный потенциал и создавать крупные запасы вооружения, чтобы иметь возможность вести боевые действия высокой интенсивности.



Снабжению Украины помогает то, что министр по делам вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи назвал "стратегической глубиной" западных союзников, которые направили Украине военную помощь на 40 с лишним миллиардов долларов. США в рамках нового пакета помощи на 1,85 миллиарда долларов направили туда свои зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот".



Пока Запад, вопреки просьбам Киева, не хочет поставлять на Украину современные танки, ракеты большой дальности и истребители, опасаясь эскалации конфликта, которая может привести к прямой конфронтации между странами НАТО и Россией.



"Ключевой вопрос на 2023 год – это какие объемы военной помощи Запад будет предоставлять Украине, и что это будет за помощь", – сказала эксперт по вопросам безопасности из Королевского колледжа в Лондоне Домицилла Саграмосо.



Третий урок для Москвы – что качество важнее количества. Хорошее материально-техническое обеспечение, большая численность вооруженных сил и качественная военная техника, будь это беспилотники или танки, "ничего не стоят, если у войск и их командования неадекватный интеллект", – сказал бывший офицер британской армии Бен Барри, ныне работающий в Институте стратегических исследований.



Путин в октябре назначил командовать российскими войсками на Украине генерала Сергея Суровикина. Суровикин – ветеран сирийской кампании и, "пожалуй, самый компетентный военачальник из имеющихся в России", сказала военный эксперт и специалист по России Дара Массикот, работающая в аналитическом центре Rand Corporation.



Суровикин усилил группировку войск 300 000 новобранцами, призванными недавно по указу о мобилизации. Он также организовал успешный отвод российских войск из стратегически важного города Херсона.



Укрепление оборонительных позиций снижает шансы Украины на проведение успешного зимнего контрнаступления, цель которого – перерезать сухопутный коридор, проложенный вдоль побережья Азовского моря и соединивший Россию с Крымом. Правда, западные военные аналитики все еще считают такой прорыв возможным.



"У украинских войск определенно есть собственные проблемы. У них очень большие потери, многие солдаты слабо обучены, некоторые части и подразделения крайне измотаны и нуждаются в оружии и боеприпасах", – сказал один западный военный советник.



Четвертый урок – важность гражданского общества для поддержания военных усилий. Украинские программисты разрабатывают приложения, помогающие войскам вести точный огонь, повара готовят еду для украинских солдат на линии фронта, а волонтеры собирают средства на покупку предметов снабжения и экипировки, таких как аптечки первой помощи и очки ночного видения.



"Во многом успех украинцев на поле боя зависит от разнообразного и уверенного в себе гражданского общества, способного поддержать своих солдат", – сказал историк из Йельского университета Тимоти Снайдер.



Проведенный в октябре Институтом Гэллапа опрос показал, что 70% украинцев хотят продолжать военные действия до победного конца, а более 90% считают, что победа означает возвращение всех присоединенных Россией территорий, включая Крым.



Пятый и, наверное, самый важный урок заключается в том, что ведется она не на одном, а на множестве фронтов, и действуют в ней не только танки, ракеты и пушки.



Путин наносит массированные удары ракетами и беспилотниками по украинской энергетической инфраструктуре в попытке сломить силу воли населения и вызвать новую волну беженцев в Европу.



С наступлением зимы он пригрозил еще больше сократить поставки газа на Запад. И хотя Украина начала перевозить зерно по условиям договоренности, достигнутой с помощью Турции и ООН, российский флот по-прежнему контролирует Черное море, создавая угрозу украинским морским путям продовольственного экспорта.



"Похоже, сигнал Путина таков: стрельба будет продолжаться, а я буду вести этот конфликт, сколько захочу, – сказал Галеотти. – Такая политическая стратегия имеет целью отдалить Украину от Запада. Как будет идти конфликт – это зависит не только от военной техники".



Даже если стороны, истощив свои силы в ходе боевых действий, договорятся в новом году о прекращении огня, Путин все равно будет продолжать спецоперацию против Украины другими средствами. "Характер современных конфликтов меняется, но вместе с ним меняется и характер мира, – добавил Галеотти. – И Запад должен задуматься об этом".



Комментарии читателей



The Moon

Подполковник Алекс Вершинин, 20 лет прослуживший в американской армии и НАТО, написал важную статью под заголовком "Вооруженный конфликт на Украине: что впереди", которая была опубликована 30 ноября. Автор считает, что идет конфликт на истощение. Россия в нем с одной стороны, а Украина, возглавляющая коалицию западных стран, с другой. Стороны используют разные стратегии. Россия полагается на традиционный подход, делая ставку на огневую мощь и изнурение противника. А Украина использует стратегию маневра, в которой главное – это контроль над территорией. По словам Вершинина, обе стратегии в определенной мере успешны, но Россия, скорее всего, добьется больших успехов в выполнении своих задач, истощив украинские ресурсы и сохранив свои собственные, потому что Украине не хватает артиллерийских снарядов, у нее ограниченные возможности по производству техники и боеприпасов, и ей приходится полагаться на помощь западной коалиции.



Occam

Украинская стратегия вертится вокруг захвата территории любой ценой. Им нужны хорошие новости, чтобы убеждать западных спонсоров не выходить из игры. Российская же стратегия нацелена на уничтожение украинской армии, сохранив свою собственную. В итоге Украина несет слишком большие потери, затягивая конфликт. У России потери меньше, и поэтому она может вести конфликт дольше.