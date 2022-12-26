Хуаньцю шибао: "бомбы замедленного действия" США разожгут глобальную торговую войну

13:14 27.12.2022

Хуаньцю шибао

Китай



Соединенные Штаты полны решимости идти своим путем, и мир не может сидеть сложа руки

Хуаньцю шибао: "бомбы замедленного действия" США разожгут глобальную торговую войну



Ведущие державы выступили против Вашингтона, осознав, что его протекционистская политика приведет к глобальной торговой войне, пишет "Хуаньцю шибао". США остались равнодушны. Если они продолжат пренебрегать международным сообществом, их ждут изгнание и тотальное одиночество, считает редакция.



24 декабря британская газета Guardian опубликовала статью под заголовком "Австралия и Китай объединяют усилия в знак протеста против блокировки ВТО, вызванной вето США в апелляционном органе". На самом деле, это не только "китайско-австралийский альянс", это совместное предложение, выдвинутое целыми 127 членами, включая Китай и Австралию. Они выражают протест против того, что Соединенные Штаты в течение длительного времени препятствовали назначению судей в Апелляционный орган ВТО, в результате чего тот был парализован на три года. Предложение призывает к немедленному началу процесса отбора судей и восстановлению нормальной работы механизма разрешения споров Всемирной торговой организации.



Это 61-я инициатива, выдвинутая подавляющим большинством членов ВТО по этому вопросу, и она представляет собой общий мощный голос справедливости в мире. Что выводит из себя большинство людей, так это то, что Вашингтон даже на 61-е предложение ответил презрением. Guardian выделила Китай и Австралию, возможно, полагая, что если выдвинуть на передний план Австралию, поставив ее на один ряд с Китаем в противостоянии США, то это привлечет больше внимания. Тем не менее это действительно отражает тот факт, что по крупному международному вопросу Соединенные Штаты стоят на другой стороне абсолютного мейнстрима международного сообщества. Что еще хуже, они совершенно безразличны к этому, отказываясь принять или предоставить законные юридические основания для воспрепятствования процессу отбора судей. Америка противопоставляет миру только собственный эгоизм.



В предложении подчеркивается "безотлагательность и важность" этой проблемы для мирового сообщества. Ее и актуальность и важность с течением времени становятся все более очевидными. Энн Крюгер, бывший главный экономист Всемирного банка, недавно написала статью, в которой предупредила о том, что все страны планеты движутся в сторону глобальной торговой войны, как лунатики. Вашингтон принял в этом году закон о чипах и науке, а 1 января 2023 года вступит в силу и акт о снижении инфляции. Можно сказать, что это две торговые "бомбы замедленного действия", посланные миру Америкой. Они включают дискриминационные положения о торговом протекционизме, против которых единогласно выступило международное сообщество, в том числе большинство союзников США. Именно эти пункты могут разжечь сверхмасштабную глобальную торговую войну. Не исключено, что в следующем году это ляжет непосильным бременем на мировую экономику.



Мощный поток приближается, а дамба, построенная международным сообществом для защиты мира от стихийных бедствий, была разрушена Соединенными Штатами, и ни одна из стран не остановила их. Это опасная ситуация, с которой сегодня сталкивается международная торговля. Руководители ВТО, Всемирного банка, Международного валютного фонда и многих других международных организаций выразили обеспокоенность по поводу растущего риска глобального экономического спада в следующем году. Если в подобных условиях снова разразится мировая торговая война, это в разы усугубит обстановку. ВТО опубликовала отчет о том, что рост мировой торговли, по ожиданиям экспертов, резко замедлится в 2023 году, а объем мировой торговли товарами вырастет в следующем году только на 1%, что намного ниже предыдущей оценки в 3,4%. Ситуация явно плачевная и очень напряженная. Мировые державы должны начать действовать, чтобы предотвратить глобальную торговую войну. Если Соединенные Штаты будут продолжать подливать масло в огонь в этот критический для мира момент, это станет преступлением против общих интересов человечества.



В какой-то степени "серым носорогом" (очевидное и высоковероятное событие, которое все игнорируют, - прим. пер.) международной торговой системы стал Вашингтон, и ущерб от его действий может привести к краху системы, что неизбежно спровоцирует серьезные последствия и усугубит социальные волнения и политическое возмущение во всем мире. В конце концов, эти долги должны быть взысканы с Соединенных Штатов. Мы надеемся, что они в глубине души знают, какой ящик Пандоры собираются открыть.



В последнее время ВТО последовательно выносит решения не в пользу США, что сильно ударило по Вашингтону и, возможно, усилило его бунтарский дух. Учитывая характер Соединенных Штатов, они вообще никогда не ищут проблемы в себе, а скорее думают, что проблемы действительно кроются в механизме ВТО. В то же время мы можем ясно увидеть, что все больше государств выражают протест эгоизму и высокомерию Америки в области международной торговли. "Разрушители многосторонней торговой системы", "виновники одностороннего запугивания", "манипуляторы двойными стандартами в промышленной политике" и "разрушители глобальной производственной цепочки и цепочки поставок", - таковы четыре характеристики, данные США послом Ли Чэнганом, постоянным представителем Китая при ВТО, и они очень уместны. В международной торговле Соединенные Штаты постепенно становятся всемирным "изгоем".



Некоторые считают, что если США настаивают на том, чтобы идти своим путем, то остальные ничего не могут с этим поделать, кроме как смириться. Это неправда, и говорить так нельзя. Примером служит нынешнее совместное предложение 127 членов ВТО, - хотя Соединенные Штаты снова отклонили его, каждый последующий раз, когда они будут отвергать остальных, доверие к ним будет падать, а моральное давление расти в геометрической прогрессии. В конечном итоге терпение мира достигнет критической точки. Стоять в одиночестве по другую сторону международной справедливости, должно быть, очень холодно. И какой бы толстой ни была кожа США, они в результате тоже замерзнут.