Известный российско-казахстанский спортивный бизнес-аферист Давыдов (букмекер "Олимп") объявлен в розыск

13:21 27.12.2022

Беглого казахстанского бизнесмена объявили в розыск в России

Николай ИВАЩЕНКО



На сайте МВД РФ появилась информация о розыске Дмитрия ДАВЫДОВА - предположительно, речь идет об экс-владельце букмекерской конторы "Олимп".



В карточке МВД кратко сообщается, что мужчина родился в 1981 году в КазССР, а основанием для розыска является уголовное дело, передает Экспресс К. Других подробностей не приводится.



Однако российские СМИ связывают розыск с проектом "20 идей по развитию России". ДАВЫДОВ как раз выступал его автором. Рекламу проекта можно было видеть на крупнейших федеральных новостных порталах и в соцсетях.



Между тем 16 декабря ДАВЫДОВА внесли в список иностранных агентов, что сильно контрастирует с образом предпринимателя, ищущего пути для развития России.



Стоит отметить, что ДАВЫДОВ и в Казахстане находится в розыске, притом давно - с 2020 года. Согласно официальным данным, ДАВЫДОВ вместе с неким Анарбеком ЖАУЫРОВЫМ создали ОПГ. Она промышляла незаконным игорным бизнесом под видом букмекерской конторы "Олимп".



В июне 2021-го состоялся суд по делу "Олимпа", фигуранты получили сроки от 5 до 8,5 года, но до ДАВЫДОВА и ЖАУЫРОВА руки Фемиды не дотянулись: они остаются в бегах.



Следовательно, скрывающийся от казахстанского правосудия бизнесмен сумел запустить в России крупный медиапроект. Как это было сделано - большой вопрос.



Напомним, букмекерская контора "Олимп" прекратила свою деятельность еще в январе 2020 года.