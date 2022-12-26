 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Известный российско-казахстанский спортивный бизнес-аферист Давыдов (букмекер "Олимп") объявлен в розыск
13:21 27.12.2022

Беглого казахстанского бизнесмена объявили в розыск в России
Николай ИВАЩЕНКО

На сайте МВД РФ появилась информация о розыске Дмитрия ДАВЫДОВА - предположительно, речь идет об экс-владельце букмекерской конторы "Олимп".

В карточке МВД кратко сообщается, что мужчина родился в 1981 году в КазССР, а основанием для розыска является уголовное дело, передает Экспресс К. Других подробностей не приводится.

Однако российские СМИ связывают розыск с проектом "20 идей по развитию России". ДАВЫДОВ как раз выступал его автором. Рекламу проекта можно было видеть на крупнейших федеральных новостных порталах и в соцсетях.

Между тем 16 декабря ДАВЫДОВА внесли в список иностранных агентов, что сильно контрастирует с образом предпринимателя, ищущего пути для развития России.

Стоит отметить, что ДАВЫДОВ и в Казахстане находится в розыске, притом давно - с 2020 года. Согласно официальным данным, ДАВЫДОВ вместе с неким Анарбеком ЖАУЫРОВЫМ создали ОПГ. Она промышляла незаконным игорным бизнесом под видом букмекерской конторы "Олимп".

В июне 2021-го состоялся суд по делу "Олимпа", фигуранты получили сроки от 5 до 8,5 года, но до ДАВЫДОВА и ЖАУЫРОВА руки Фемиды не дотянулись: они остаются в бегах.

Следовательно, скрывающийся от казахстанского правосудия бизнесмен сумел запустить в России крупный медиапроект. Как это было сделано - большой вопрос.

Напомним, букмекерская контора "Олимп" прекратила свою деятельность еще в январе 2020 года.

Источник - Экспресс К
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