Почему не надо бояться стратегического планирования в экономике, - А.Колганов

13:54 27.12.2022

Структурный маневр в развитии народного хозяйства поможет восстановить промышленно-технологический суверенитет России

Андрей Колганов



Об авторе: Андрей Иванович Колганов – доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института госплана МФЮА.



Мы еще недалеко ушли от того времени, когда всякие разговоры о планировании в России встречались в штыки и против планирования выставлялся "неубиваемый" аргумент – ссылка на тот кризис, к которому пришла система директивного планирования в СССР. Соответственно вместо этой опорочившей себя практики предлагалось ориентироваться на опыт мировой цивилизации. При этом старательно игнорировался тот факт, что в опыте мировой цивилизации планирование занимает весьма почтенное место. Национальное планирование широко применялось в послевоенные десятилетия в Западной Европе – Франции, ФРГ, Италии, в Японии. Без планирования невозможно себе представить индустриальный рывок Южной Кореи, а затем и КНР.



Да и в СССР не всегда действовала та модель планирования, которая не справилась с вызовами времени к концу 80-х годов прошлого века. Модель индикативного планирования, опиравшегося как на стратегические программы (план ГОЭЛРО), так и на инструменты воздействия на экономические интересы участников хозяйственной деятельности, была разработана и применялась в период новой экономической политики. Именно этот опыт во многом послужил отправным пунктом для развития систем индикативного планирования в развитых и в ряде новых индустриальных стран.



Больше того, Советскому Союзу не принадлежало абсолютное первенство в использовании инструментов национального планирования. В США еще в начале XIX века, во времена президентства Томаса Джефферсона, министр финансов Альбер Галлатин разработал 10-летний план строительства дорог и водных путей, призвав Конгресс одобрить ежегодные ассигнования на эти цели в размере 2 млн долл. из средств федерального бюджета. В результате в США за счет средств федерального бюджета было обеспечено 70% расходов по строительству каналов и 30% – при прокладке дорог, а в южных штатах строительство железных дорог на 75% финансировалось правительством.



Прагматические решения по использованию государственных планов и программ для содействия развитию экономики проводили в жизнь даже те правительства, которые публично исповедовали идеологию экономического либерализма, отдающего пальму первенства свободе частного предпринимательства.



А зачем вообще нужно государственное планирование в рыночной экономике? Для применения плановых методов есть две основные причины. Во-первых, государственные планы и программы, поддерживаемые бюджетными субсидиями, льготными кредитами, налоговыми льготами и т.п., необходимы в тех случаях, когда частный капитал не может сосредоточить инвестиции в таком объеме и в такие сроки, которые необходимы для решения насущных проблем общественного развития. Во-вторых, планирование возмещает недостаточную способность свободного рынка обеспечивать значительный и быстрый перелив ресурсов из одних секторов экономики в другие, когда необходимо добиться глубоких прогрессивных структурных сдвигов в экономике. Поэтому, кстати, активная промышленная политика немыслима без использования плановых методов.



Постепенно осознание практической необходимости повернуться лицом к национальному планированию стало пробивать себе дорогу и в России. Однако и сопротивление этой тенденции было немалое. На слова "планирование" и "промышленная политика" многие высшие государственные чиновники реагировали как на нецензурные выражения, недопустимые в приличном обществе. Один из прежних министров финансов утверждал, что не следует выделять бюджетные средства на осуществление инвестиций по государственным программам, потому что эти средства будут разворованы. Но разве коррупция при отсутствии государственных планов и программ не наносит ущерба развитию экономики? Разумеется, при системе всеобщей безответственности, когда процветают "распилы" и "откаты", невозможно надеяться на успешность любой экономической политики, что с планированием, что без.



Даже когда в России появился закон о стратегическом планировании, это была лишь половина успеха, причем не самая главная, потому что до сих пор вопреки мировой практике у нас нет ни органа, осуществляющего координацию плановой деятельности, ни системы ответственности за исполнение плановых решений, ни правовой основы для участия в плановой деятельности тех, кто будет участвовать в выполнении планов. При этом бюджетное планирование, от которого зависит реальное распределение ресурсов, остается полностью независимым от необходимости осуществлять какие-либо государственные планы и программы. Наконец, у нас утрачен даже тот опыт плановой деятельности, который имелся в СССР, а подготовка специалистов в области планирования с учетом реалий рыночной экономики не ведется.



Организованный в ноябре 2022 года Институт государственного планирования при Московском финансово-юридическом университете призван закрыть хотя бы некоторую часть этих пробелов. В планах работы института значатся разработки рекомендаций по формированию действенной системы национального планирования на основе исследования практического опыта индикативного планирования в различных странах (не исключая и нашей собственной). Предполагается издание серии публикаций, посвященных историческому опыту и методологии планирования. Кроме того, институт намерен разработать программу обучения основам плановой работы и начать подготовку специалистов по государственному и муниципальному управлению, имеющих знания о том, как использовать инструменты планирования.



Необходимость в использовании плановых методов управления развитием экономики встает сейчас перед нами во весь рост. Нам необходимо осуществить глубокий структурный маневр в развитии народного хозяйства, чтобы восстановить промышленно-технологический суверенитет страны, чтобы избавиться от крайне опасного в нынешних условиях уровня зависимости от импорта большинства видов оборудования. Ускоренный рост высокотехнологичных секторов экономики будет способствовать созданию новых рабочих мест, росту спроса на высококвалифицированный труд и тем самым росту общего уровня доходов населения. Пока эта задача решается в режиме так называемого ручного управления. Но уже пора ставить решение назревших проблем на прочные рельсы стратегических планов.



26.12.22