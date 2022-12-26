 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 27.12.2022
14:49  Ввиду полного срастания с ОПГ. Разогнано УВД Нарынской области Кыргызстана
14:23  Жизнь прекрасна и будет еще лучше. Итоги года и ожидания жителей Кыргызстана
14:02  Неосмысленная сложность: 100 лет назад учредили СССР, - С.Никольский
13:59  Итоги 2022: громкие отставки и назначения в высших эшелонах власти Казахстана
13:56  Экс-президента Южной Кореи Ли Мен Бака, осужденного на 17 лет за коррупцию, помиловали из-за болезни
13:54  Почему не надо бояться стратегического планирования в экономике, - А.Колганов
13:21  Известный российско-казахстанский спортивный бизнес-аферист Давыдов (букмекер "Олимп") объявлен в розыск

13:16  Al Jazeera: на сторону России на Украине встанет ОДКБ
13:14  Хуаньцю шибао: "бомбы замедленного действия" США разожгут глобальную торговую войну
13:12  Крупномасштабный конфликт вернулся: пять уроков российской военной операции на Украине, - Дж.Ратбоун
12:03  Маск счел предсказания Медведева на 2023 год абсурдными
11:43  Восстановление Баткена. Из 420 пострадавших домов полностью обновлены только... два
10:03  Американские консерваторы разругались из-за бюджета и Украины, - Е.Мур
09:58  Белое безмолвие-2. Снегопад в США продолжается: 57 трупов
09:44  Денег нет. Кыргызстанские семьи не могут получить пособие "балага суюнчу"
09:07  Артемовск. Убит укр-режиссер Коломиец, обожглась "Солнцепеком" амер-волонтерка
08:31  Задержан и обвинен в получении взятки в $800 тысяч глава "Казселезащиты" Карим Кокрекбаев
01:32  Военные рейды США в Сирии бросают вызов России и Ирану, - Игорь Субботин
00:34  Украина решила повысить тариф на транзит роснефти по "Дружбе". Любы друзи кремле-банковские
00:30  Сэкономленные от админреформы деньги УзбВласти обещают направить на питание детей в школах
00:29  Bloomberg: в 2023 году мировая экономика ухнет в рецессию
00:25  На Эльбрусе восстановят легендарную гостиницу СССР "Приют 11-ти"
00:23  Россия, Украина и Запад не могут выйти из конфликта, не опозорившись, - Лор Мондевиль
00:18  Земли госпиталя для ветеранов войны в предгорье Алматы застраивают элитными особняками
00:02  20-летняя актриса Болливуда Туниша Шарма совершила самоубийство на съемках сериала "Али-Баба: Легенда воина"
Понедельник, 26.12.2022
21:16  Мадонна выложила в сеть ролик, где жует и выплевывает флаг Украины... На что намякивает?
20:51  "Токаев пытается лавировать": Казахстан отстраняется от России, - Е.Минченко
20:48  Кролик сдох?.. Питерский саммит глав СНГ прошел тухло, - МК
20:31  Центральная Азия - плацдарм для гибридной войны, - Азиз Осмонов
20:29  А теперь Горбатый... Бандитскому государству в Кыргызстане приходит конец? - Ольга Новгородцева
19:54  Китай отменил карантин для туристов с 8 января
19:03  Вирусу не остановить подъем сельского хозяйства в Китае, - Владимир Скосырев
19:01  Запад нуждается в конфликте в Украине, - Сергей Жильцов
18:49  Путин собрал формальных союзников на неформальный саммит
18:26  Следователи трясут главу Росавиации Нерадько и его особо приближенных мадамок
18:04  Казахстан - это следующая Украина, - Александр Храмчихин
12:46  Последний шанс "Америки отцов-основателей", - А.Школьников
11:32  В Иране пригрозили отправить Украину в "доиндустриальную эпоху"
10:09  Европа посредством кнута и пряника вырастила "послушного человека", - Андрей Фурсов
09:51  Суд над "каракалпакскими заговорщиками". Народ ждет показаний Камалова...
09:21  Бишкек задыхается от смога. Чем может помочь Россия?
09:10  Под Артемовском сгинул еще один старый кореш Зеленского - актер и режиссер "95 квартала" Снегуровский
08:07  Еще 119 тысяч жителей Таджикистана получили российские паспорта
07:02  Токмок. Работники филиала Кыргызтеплоэнерго вышли на митинг против нового директора
00:57  Депутат УзбПарламента казах Кушербаев бросил на стол мандат. "Не могу так больше..."
00:40  Смертельный бизнес семейки Байденов
00:38  Мирзиеев укомплектовал руководство "Агентства стратегических реформ РУ"
00:36  В Штатах хотят запретить слово "американец"
00:32  Укробесие. Религиозная война в "незалежной", - Владимир Василик
00:12  Москва отказала Исламабаду в скидке на нефть на фоне его военных поставок Киеву, - С.Строкань
00:04  Сбежавший из РФ в Казахстан бизнес-аферист Турлов открывает банк в Украине
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Почему не надо бояться стратегического планирования в экономике, - А.Колганов
13:54 27.12.2022

Структурный маневр в развитии народного хозяйства поможет восстановить промышленно-технологический суверенитет России
Андрей Колганов

Об авторе: Андрей Иванович Колганов – доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института госплана МФЮА.

Мы еще недалеко ушли от того времени, когда всякие разговоры о планировании в России встречались в штыки и против планирования выставлялся "неубиваемый" аргумент – ссылка на тот кризис, к которому пришла система директивного планирования в СССР. Соответственно вместо этой опорочившей себя практики предлагалось ориентироваться на опыт мировой цивилизации. При этом старательно игнорировался тот факт, что в опыте мировой цивилизации планирование занимает весьма почтенное место. Национальное планирование широко применялось в послевоенные десятилетия в Западной Европе – Франции, ФРГ, Италии, в Японии. Без планирования невозможно себе представить индустриальный рывок Южной Кореи, а затем и КНР.

Да и в СССР не всегда действовала та модель планирования, которая не справилась с вызовами времени к концу 80-х годов прошлого века. Модель индикативного планирования, опиравшегося как на стратегические программы (план ГОЭЛРО), так и на инструменты воздействия на экономические интересы участников хозяйственной деятельности, была разработана и применялась в период новой экономической политики. Именно этот опыт во многом послужил отправным пунктом для развития систем индикативного планирования в развитых и в ряде новых индустриальных стран.

Больше того, Советскому Союзу не принадлежало абсолютное первенство в использовании инструментов национального планирования. В США еще в начале XIX века, во времена президентства Томаса Джефферсона, министр финансов Альбер Галлатин разработал 10-летний план строительства дорог и водных путей, призвав Конгресс одобрить ежегодные ассигнования на эти цели в размере 2 млн долл. из средств федерального бюджета. В результате в США за счет средств федерального бюджета было обеспечено 70% расходов по строительству каналов и 30% – при прокладке дорог, а в южных штатах строительство железных дорог на 75% финансировалось правительством.

Прагматические решения по использованию государственных планов и программ для содействия развитию экономики проводили в жизнь даже те правительства, которые публично исповедовали идеологию экономического либерализма, отдающего пальму первенства свободе частного предпринимательства.

А зачем вообще нужно государственное планирование в рыночной экономике? Для применения плановых методов есть две основные причины. Во-первых, государственные планы и программы, поддерживаемые бюджетными субсидиями, льготными кредитами, налоговыми льготами и т.п., необходимы в тех случаях, когда частный капитал не может сосредоточить инвестиции в таком объеме и в такие сроки, которые необходимы для решения насущных проблем общественного развития. Во-вторых, планирование возмещает недостаточную способность свободного рынка обеспечивать значительный и быстрый перелив ресурсов из одних секторов экономики в другие, когда необходимо добиться глубоких прогрессивных структурных сдвигов в экономике. Поэтому, кстати, активная промышленная политика немыслима без использования плановых методов.

Постепенно осознание практической необходимости повернуться лицом к национальному планированию стало пробивать себе дорогу и в России. Однако и сопротивление этой тенденции было немалое. На слова "планирование" и "промышленная политика" многие высшие государственные чиновники реагировали как на нецензурные выражения, недопустимые в приличном обществе. Один из прежних министров финансов утверждал, что не следует выделять бюджетные средства на осуществление инвестиций по государственным программам, потому что эти средства будут разворованы. Но разве коррупция при отсутствии государственных планов и программ не наносит ущерба развитию экономики? Разумеется, при системе всеобщей безответственности, когда процветают "распилы" и "откаты", невозможно надеяться на успешность любой экономической политики, что с планированием, что без.

Даже когда в России появился закон о стратегическом планировании, это была лишь половина успеха, причем не самая главная, потому что до сих пор вопреки мировой практике у нас нет ни органа, осуществляющего координацию плановой деятельности, ни системы ответственности за исполнение плановых решений, ни правовой основы для участия в плановой деятельности тех, кто будет участвовать в выполнении планов. При этом бюджетное планирование, от которого зависит реальное распределение ресурсов, остается полностью независимым от необходимости осуществлять какие-либо государственные планы и программы. Наконец, у нас утрачен даже тот опыт плановой деятельности, который имелся в СССР, а подготовка специалистов в области планирования с учетом реалий рыночной экономики не ведется.

Организованный в ноябре 2022 года Институт государственного планирования при Московском финансово-юридическом университете призван закрыть хотя бы некоторую часть этих пробелов. В планах работы института значатся разработки рекомендаций по формированию действенной системы национального планирования на основе исследования практического опыта индикативного планирования в различных странах (не исключая и нашей собственной). Предполагается издание серии публикаций, посвященных историческому опыту и методологии планирования. Кроме того, институт намерен разработать программу обучения основам плановой работы и начать подготовку специалистов по государственному и муниципальному управлению, имеющих знания о том, как использовать инструменты планирования.

Необходимость в использовании плановых методов управления развитием экономики встает сейчас перед нами во весь рост. Нам необходимо осуществить глубокий структурный маневр в развитии народного хозяйства, чтобы восстановить промышленно-технологический суверенитет страны, чтобы избавиться от крайне опасного в нынешних условиях уровня зависимости от импорта большинства видов оборудования. Ускоренный рост высокотехнологичных секторов экономики будет способствовать созданию новых рабочих мест, росту спроса на высококвалифицированный труд и тем самым росту общего уровня доходов населения. Пока эта задача решается в режиме так называемого ручного управления. Но уже пора ставить решение назревших проблем на прочные рельсы стратегических планов.

26.12.22

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672138440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы предлагают разрешить постановку на учет праворульных автомобилей
- Сколько не дай (Часть вторая)
- Казахстан готов поставлять на рынок Пакистана до 80 видов товаров на сумму свыше $411 млн
- Кадровые перестановки
- Выпьем за налог: зачем государству акцизы на лимонады?
- МЦРИАП подвел итоги аукциона на радиочастоты для 5G
- Антикор внес представление в Минздрав на фоне коррупционных рисков при распределении квот на реабилитационное лечение детей
- Дело Нурлана Масимова передано в суд
- Коллегией восстановлены права 20 потерпевших по делу фин.пирамиды "Questra World" и "AGAM"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  