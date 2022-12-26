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|Экс-президента Южной Кореи Ли Мен Бака, осужденного на 17 лет за коррупцию, помиловали из-за болезни
13:56 27.12.2022
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель помиловал экс-главу страны Ли Мен Бака, который ранее был осужден на 17 лет за взяточничество и растрату государственных средств.
Президент Республики Корея Юн Сок Ель 27 декабря помиловал бывшего главу страны Ли Мен Бака, который получил 17 лет лишения свободы за взяточничество и растрату государственных средств, сообщило Синьхуа со ссылкой на Ренхап.
Ли Мен Бак был президентом в течение пяти лет до февраля 2013 года. В октябре 2020 года он был приговорен к 17 годам тюрьмы за взяточничество и растрату государственных средств, однако с июня заключение было отложено из-за проблем со здоровьем. У него диагностировано хроническое заболевание.
Указ о специальном помиловании вступит в силу 28 декабря. Ли Мен Бак будет освобожден от отбывания оставшихся 15 лет тюрьмы.
Напомним, в декабре 2021 года решением правительства была помилована бывший президент Республики Корея Пак Кын Хе, приговоренная в 2018 году после импичмента к 22 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении властью и коррупции - также из-за проблем со здоровьем. Тогда же была помилована бывшая премьер-министр Хан Мен Сук.