Экс-президента Южной Кореи Ли Мен Бака, осужденного на 17 лет за коррупцию, помиловали из-за болезни

13:56 27.12.2022

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель помиловал экс-главу страны Ли Мен Бака, который ранее был осужден на 17 лет за взяточничество и растрату государственных средств.



Президент Республики Корея Юн Сок Ель 27 декабря помиловал бывшего главу страны Ли Мен Бака, который получил 17 лет лишения свободы за взяточничество и растрату государственных средств, сообщило Синьхуа со ссылкой на Ренхап.



Ли Мен Бак был президентом в течение пяти лет до февраля 2013 года. В октябре 2020 года он был приговорен к 17 годам тюрьмы за взяточничество и растрату государственных средств, однако с июня заключение было отложено из-за проблем со здоровьем. У него диагностировано хроническое заболевание.



Указ о специальном помиловании вступит в силу 28 декабря. Ли Мен Бак будет освобожден от отбывания оставшихся 15 лет тюрьмы.



Напомним, в декабре 2021 года решением правительства была помилована бывший президент Республики Корея Пак Кын Хе, приговоренная в 2018 году после импичмента к 22 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении властью и коррупции - также из-за проблем со здоровьем. Тогда же была помилована бывшая премьер-министр Хан Мен Сук.