Ввиду полного срастания с ОПГ. Разогнано УВД Нарынской области Кыргызстана

14:49 27.12.2022

Снят с поста глава УВД Нарынской области. Наказан еще 21 милиционер



К ответственности привлечены 22 сотрудника, в том числе руководители областной милиции.

БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. Несколько сотрудников милиции Нарынской области уволены и освобождены от должностей после совещания с главой МВД Уланом Ниязбековым, сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее Ниязбеков заявил, что местные милиционеры стали друзьями и знакомыми с бандитами. Поводом послужило задержание членов ОПГ за вымогательство в Кочкоре и милиционеров - за укрывательство преступления.

Министр сказал, что вся нарынская милиция ответственна за случившееся.

Служба внутренних расследований МВД закончила расследование.

По итогам привлечены к дисциплинарной ответственности:

начальник УВД Нарынской области Алмазбек Джумабеков (брат бывшего спикера ЖК Дастана Джумабекова) снят с должности;

его заместителям А. К. Кудайбердиеву, Р. Т. Мурзакматову и М. Т. Турпанбаеву объявлен строгий выговор;

начальник отдела уголовного розыска УВД области А. К. Усеналиев снят с поста;

начальник штаба УВД Нарынской области А. Токтосунов получил строгий выговор;

начальнику Главного управления уголовного розыска МВД О. Акпарову объявлен выговор.

Кто наказан в Управлении по борьбе с организованной преступностью МВД по области:

начальник УБОП А. Б. Билдебаев снят с должности;

старший оперуполномоченный Э. Токтосун уулу снят с должности;

оперуполномоченный Б. А. Асанов снят с должности;

оперуполномоченный ГУУР МВД А. Маратбек уулу снят с должности.

Отдел внутренних расследований по области:

В ОВД Кочкорского района:

начальник РОВД А. З. Абыкеев задержан, вопрос о его дальнейшей судьбе решат после суда;

и. о. заместителя начальника Б. З. Эрменов - строгий выговор;

и. о. заместителя начальника отдела, начальник ОУР М. З. Алиев - рассмотрят его судьбу после суда;

и. о. заместителя начальника отдела, начальник службы общественной безопасности К. К. Садыбакасов - строгий выговор;

замначальника по кадрам Н. Б. Садырова - строгий выговор;

начальник поселкового отдела милиции А. М. Абдыкеев - уволен;

следователь А. К. Капаров - уволен;

участковый А. Мурзабек уулу - уволен;

оперативный дежурный З. О. Кожокматов - снят с должности;

помощник дежурного Ч. Б. Иманалиев - снят с должности.

В МВД пообещали провести детальную проверку каждого отдела УВД и ротацию кадров.