Ввиду полного срастания с ОПГ. Разогнано УВД Нарынской области Кыргызстана

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14:49 27.12.2022
Снят с поста глава УВД Нарынской области. Наказан еще 21 милиционер
К ответственности привлечены 22 сотрудника, в том числе руководители областной милиции.
БИШКЕК, 27 дек - Sputnik. Несколько сотрудников милиции Нарынской области уволены и освобождены от должностей после совещания с главой МВД Уланом Ниязбековым, сообщили в пресс-службе министерства.
Ранее Ниязбеков заявил, что местные милиционеры стали друзьями и знакомыми с бандитами. Поводом послужило задержание членов ОПГ за вымогательство в Кочкоре и милиционеров - за укрывательство преступления.
Министр сказал, что вся нарынская милиция ответственна за случившееся.
Служба внутренних расследований МВД закончила расследование.
По итогам привлечены к дисциплинарной ответственности:
начальник УВД Нарынской области Алмазбек Джумабеков (брат бывшего спикера ЖК Дастана Джумабекова) снят с должности;
его заместителям А. К. Кудайбердиеву, Р. Т. Мурзакматову и М. Т. Турпанбаеву объявлен строгий выговор;
начальник отдела уголовного розыска УВД области А. К. Усеналиев снят с поста;
начальник штаба УВД Нарынской области А. Токтосунов получил строгий выговор;
начальнику Главного управления уголовного розыска МВД О. Акпарову объявлен выговор.
Кто наказан в Управлении по борьбе с организованной преступностью МВД по области:
начальник УБОП А. Б. Билдебаев снят с должности;
старший оперуполномоченный Э. Токтосун уулу снят с должности;
оперуполномоченный Б. А. Асанов снят с должности;
оперуполномоченный ГУУР МВД А. Маратбек уулу снят с должности.
Отдел внутренних расследований по области:
В ОВД Кочкорского района:
начальник РОВД А. З. Абыкеев задержан, вопрос о его дальнейшей судьбе решат после суда;
и. о. заместителя начальника Б. З. Эрменов - строгий выговор;
и. о. заместителя начальника отдела, начальник ОУР М. З. Алиев - рассмотрят его судьбу после суда;
и. о. заместителя начальника отдела, начальник службы общественной безопасности К. К. Садыбакасов - строгий выговор;
замначальника по кадрам Н. Б. Садырова - строгий выговор;
начальник поселкового отдела милиции А. М. Абдыкеев - уволен;
следователь А. К. Капаров - уволен;
участковый А. Мурзабек уулу - уволен;
оперативный дежурный З. О. Кожокматов - снят с должности;
помощник дежурного Ч. Б. Иманалиев - снят с должности.
В МВД пообещали провести детальную проверку каждого отдела УВД и ротацию кадров.