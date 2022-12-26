Национальной академии наук Казахстана вернули государственный статус

15:05 27.12.2022

Академия станет некоммерческим акционерным обществом со стопроцентным участием государства в уставном капитале

АСТАНА, 27 дек - Sputnik. Национальной академии наук Казахстана возвращен прежний статус - соответствующее постановление принято правительством, сообщает пресс-служба премьер-министра.

"Финансирование деятельности НАН РК предусмотрено из республиканского бюджета в пределах выделенных бюджетных средств", - говорится в сообщении.

В числе основных предметов деятельности НАО "Национальная академия наук Республики Казахстан" определены:

выработка рекомендаций по определению приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности;

координация подготовки и издание ежегодного национального доклада по науке;

координация подготовки и проведение форсайтных исследований по развитию науки;

проведение конкурсов на соискание именных премий и стипендий в области науки;

проведение научных исследований в различных областях науки и техники;

издание научных журналов, участие в развитии международного научного и научно-технического сотрудничества;

участие в популяризации науки.

Напомним, 1 июня 2022 года на юбилейной сессии Национальной академии наук президент Касым-Жомарт Токаев поручил повысить ее роль, придав государственный статус с финансированием из бюджета. По предложению академиков была создана госкомиссия по трансформации Академии наук.