Минздрав Узбекистана подтвердил смерть 18 детей, которых лечили сиропом Док-1 Макс

22:35 27.12.2022

27.12.22

В детском многопрофильном медицинском центре Самаркандской области скончались 18 детей, которые до поступления в стационар принимали лекарственный препарат Док-1 Макс. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.



Таблетки и сироп Док-1 Макс производит индийская компания Marion Biotech Pvt. Ltd, импортером в Узбекистан является ООО Quramax Medical. Препарат реализуется в Узбекистане с 2012 года. В Агентстве по развитию фармацевтической отрасли заверили, что каждая лекарственная серия проверялась с последующей выдачей сертификата соответствия.



"Предварительные лабораторные исследования показали, что данная серия сиропа Док-1 Макс содержит этиленгликоль.

Это вещество токсично, около 1-2 мл/кг 95-процентного концентрированного раствора могут вызвать серьезные изменения в состоянии здоровья пациента, такие как рвота, обморок, судороги, проблемы в сердечно-сосудистой системе и острая почечная недостаточность", - пояснили в Минздраве.



В ходе изучения ситуации было установлено, что всем умершим впоследствии детям родители давали препарат в качестве противопростудного средства самостоятельно или по рекомендации сотрудников аптек. До поступления на стационарное лечение дети принимали Док-1 Макс дома в течение двух-семи дней по три-четыре раза в день в повышенной дозе.



"С учетом всех случаев нарушения законодательства, выявленных рабочей группой Министерства в ходе изучения, семь ответственных сотрудников были уволены с занимаемых должностей из-за того, что халатно и невнимательно относились к своим обязанностям, своевременно не провели анализ детской смертности и не приняли необходимые меры. Также в отношении ряда специалистов были применены меры дисциплинарного наказания", - рассказали в Минздраве.

Собранные документы переданы в правоохранительные органы.



Тем временем изучением случившегося занялась детский омбудсмен Алия Юнусова совместно с представителями прокуратуры и группой медицинских работников. Они выяснили, что в сентябре-декабре в детском многопрофильном медицинском центре Самаркандской области был обследован и пролечен 21 больной с острой почечной недостаточностью.



Все – дети до шести лет, в том числе 15 – до трех лет. Пациенты были из Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской и Самаркандской областей.

Трое из них вылечились и были выписаны домой, 18 умерли.



В ходе опроса родственники пациентов заявили, что у детей были симптомы простуды, их состояние ухудшилось после приема препарата Док-1 Макс. Специалисты обратили внимание на то, что в инструкции по применению препарата указано, что его можно применять с двухлетнего возраста, при этом препараты других фирм с аналогичным составом в основном разрешено применять с 12 лет.



В пресс-службе омбудсмена отметили, что, согласно положению Минздрава, чтобы установить точную причину смерти пациентов, умерших в лечебно-профилактических учреждениях, необходимо провести патологоанатомические исследования, однако тела умерших детей такому исследованию не подвергались.



Омбудсмен попросила первого заместителя прокурора Самаркандской области тщательно изучить ситуацию и обеспечить, чтобы виновные не остались безнаказанными.



В настоящее время таблетки и сиропы Док-1 Макс полностью сняты с продажи в Узбекистане.