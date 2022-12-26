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Бывший мэр Андижана Бахром Хайдаров осужден на 10 лет за хищения
22:37 27.12.2022

Бывший хоким (мэр) Андижана Бахром Хайдаров приговорен к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Узбекистана по итогам судебного процесса, завершившегося 26 декабря.

Хайдаров признан виновным по пунктам "а" и "в" части 3 статьи 167 ("Хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере организованной группой или в ее интересах"), пунктам "а", "б" части 2 статьи 209 ("Должностной подлог, совершенный повторно или опасным рецидивистом, в интересах организованной группы) и статье 243 ("Легализация доходов, полученных от преступной деятельности") Уголовного кодекса Узбекистана.

Бывший мэр лишен права занимать руководящие и материально ответственные должности в течение трех лет, а также оштрафован на 350 БРВ - базовых расчетных величин (85,75 млн сумов ($7,7 тысячи), как указали в суде, исходя из старого размера БРВ – 245 тысяч сумов. В июне размер БРВ вырос до 300 тысяч сумов).

Преступления были совершены в бытность Хайдарова начальником Главного финансового управления хокимията (администрации) Андижанской области. По делу проходили еще 45 человек. Фигурантам вменялось хищение более 63 млрд сумов ($5,7 млн). Из этой суммы 16 млрд сумов ($1,4 млн) возмещены, оставшаяся часть будет взыскана с ответчиков в солидарном порядке.
Среди подсудимых был бывший прокурор Андижана Курбонали Аскаров, его приговорили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Главный бухгалтер в централизованной финансово-бухгалтерской службе Андижана Саида Юлчиева осуждена на 7 лет 11 месяцев и 26 дней. Первый замначальника Главного финансового управления хокимията Андижанской области Фарход Муллажанов получил 8 лет колонии. Бывший глава управления народного образования Андижанской области Азизбек Миркамилов осужден на 5 лет.

Остальные фигуранты также были признаны виновными в совершении преступлений. Большую часть отправят в места лишения свободы на сроки от 4 до 8 лет, несколько человек приговорены к исправительным работам или ограничению свободы, одна подсудимая освобождена в связи с истечением срока уголовного преследования, двое оштрафованы и отпущены из зала суда.

ℹ️ Бахрому Хайдарову 50 лет. Он был утвержден хокимом Андижана в октябре 2019 года. Его предшественник, Дильмурод Рахматуллаев, был уволен летом того же года за "допущенные ошибки в работе с жалобами жителей", причем увольнение сопровождалось публикацией эротического компромата. Сейчас Андижаном руководит Гофурджон Абдурахмонов.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - fergana.media/
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672169820


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