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Афганский спецназ готовится к боям в Донбассе, - В.Мухин
00:30 28.12.2022

Возмущенных действиями США моджахедов ждут для участия в украинском конфликте на стороне России
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
27.12.22

Позиционные бои на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в зоне спецоперации продолжаются – Москва и Киев готовят резервы, которые, возможно, скоро пополнятся не только мобилизованными, но и новыми подразделениями добровольцев. Западные СМИ пишут о готовности воевать на стороне РФ нескольких тысяч афганских моджахедов, которых в свое время подготовили американские коммандос. В Украине большие группы добровольцев, видимо, будут представлены не только польскими, американскими, но и белорусскими бойцами.

Согласно данным материала Люка Могельсона в журнале New Yorker, после начала СВО в Международный легион Украины (МЛУ) записалось около 20 тыс. добровольцев из 52 стран.

Набором в этот легион занимается Главное управление разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Особое внимание обращают на мотивацию бойцов, которые должны быть "убеждены в правоте Украины". По оценкам автора, сейчас в составе МЛУ служат несколько тысяч человек, которые имеют боевой опыт, полученный в других горячих точках планеты, обычно в ходе боевых действий в Ираке и Афганистане. Есть бойцы из стран бывшего СССР, воевавшие на Кавказе. В основном такие боевики формируются в отдельные этноконфессиональные подразделения – вайнахов, грузин, белорусов (продолжение темы на стр. 5).

Согласно открытым данным, в Российской армии тоже есть добровольческие подразделения. Сформированы они по интернациональному признаку. В основном такие войска связывают с подразделениями ЧВК "Вагнер", которые юридически являются составной частью Вооруженных сил РФ, но живут по несколько другим законам и правилам.

В соцсетях и некоторых СМИ накануне появилось видео, на котором некий человек восточной внешности по имени Самед Шариф (его позиционируют как историка и культуролога) в интервью немецким журналистам заявил, что подразделения бывшего спецназа Афганистана в скором времени примут участие в конфликте в Украине на стороне России. Эти люди якобы сейчас находятся в Иране, их численность – более 5 тыс. человек. Все они, когда США оккупировали Афганистан, были подготовлены американскими военными инструкторами и ежедневно, пока там были силы США и НАТО, принимали участие в боевых действиях. Шариф сказал, что каждому из афганских коммандос, намеревающемуся участвовать в СВО, будет выплачиваться зарплата в размере около 3 тыс. долл. "Но они готовы воевать и за меньшую сумму, – отметил он. – Эти подразделения едут в Украину, выступая на стороне России, в том числе из-за гнева к американцам".

"Вряд ли этот ролик – фейк, – заявил "НГ" военный эксперт, полковник в отставке Виталий Вайшов, который служил в спецназе и выполнял боевые задачи, когда советские войска находились в Афганистане. – Шариф регулярно мелькает в СМИ и на телевидении ФРГ. Если вспомнить, еще в марте 2022 года на заседании Совбеза России министр обороны Сергей Шойгу заявил, что из стран Ближнего Востока более 16 тыс. добровольцев готовы приехать для помощи ДНР и ЛНР. Иран – это уже не Ближний Восток, но рядом".

Эксперт отмечает, что масс добровольцев из Сирии и других стран Ближнего Востока в зоне СВО пока не было. Однако летом в СМИ появлялись сообщения, что в Донбассе воюют добровольцы, которые прибыли из Сирии, Ливии и других горячих точек. "Это были в основном наши соотечественники из РФ и стран СНГ. Тогда же сообщалось, что якобы президент Сирии Башар Асад обещал Москве 40 тыс. своих добровольцев, – отметил Вайшов, обратив внимание на то, что в составе сирийской армии воюют добровольные шиитские формирования из Ирана, Афганистана и Пакистана. – Поэтому я вполне допускаю, что подготовленные американскими инструкторами в Афганистане шиитские коммандос вполне могут прибыть в Россию и участвовать в боях в зоне СВО".

С ним согласен и военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев: "Афганские моджахеды могут быть использованы в зоне СВО в составе разведывательно-диверсионных групп, штурмовых подразделений. Они имеют, видимо, хорошие боевые навыки, владеют российским и советским оружием. Некоторые, возможно, знают русский язык, и чему-то особенному учить их не надо. Для того чтобы добиться успеха, афганский спецназ стоит использовать адресно в интернациональных воинских добровольческих коллективах. Так они быстрее адаптируются и принесут большую пользу в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО".

Источник - НГ
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