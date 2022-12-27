Ситуация в Косово: Сербы установили новые баррикады. Белград и Приштина подтягивают войска

00:43 28.12.2022

27.12.2022 Белград Оливер Галич



На восемнадцатый день протестов сербов в Косово и Метохии они установили новые баррикады на севере края, на этот раз – в главном городе сербского анклава, Косовской Митровице, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Утром 27 декабря, в ответ на приведение "косовских сил безопасности" в повышенную боеготовность и закупку властями в Приштине тяжелой техники для сноса баррикад, косовские сербы возвели две новые – в самой Косовской Митровице и на въезде в город.



На восемнадцатый день протестов сербов в Косово и Метохии они установили новые баррикады на...



При этом в южной части Косовской Митровицы, населенной преимущественно албанцами, появились наклейки с призывами бойкотировать сербские товары.



"Косовский премьер" Альбин Курти ранее назвал протест сербов "баррикадами Вагнера", а сербов – "лысыми людьми с бородами в темной униформе, которые обожают Кремль и вагнеровцев". По его мнению, невозможно, чтобы сербы в Косово сами установили баррикады, и "за этим стоит Белград".



При этом 27 декабря Курти подтвердил, что KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово] попросили дополнительное время для сноса баррикад, но "это вопрос нескольких дней".



По его словам, приштинские власти возьмут дело в свои руки, если этого не сделает миссия KFOR.



Накануне вечером по приказу президента и главнокомандующего Сербии Александра Вучича силы МВД и армии Сербии были приведены в повышенную боеготовность. По данным телеканала N1, армия Сербии разместила дальнобойные гаубицы и РСЗО, а также контингент военной полиции в двух километрах от КПП "Ярине" на административной линии с Косово.



Ранее близкая к сербским властям газета "Вечерние новости" сообщила, что 1500 бойцов "косовских сил безопасности" (де-факто армии) находятся в полной боевой готовности и могут вторгнуться на север края в любую минуту.



Около полуночи 26 декабря президент Сербии Александр Вучич встретился с Патриархом Сербским Порфирием и обсудил ситуацию в Косово и Метохии. По неофициальной информации, сербский лидер запросил благословения главы Сербской православной церкви на защиту сербского народа в крае.



Как сообщал "ПолитНавигатор", глава "МВД Косово" угрожал силой снести сербские баррикады на севере края.