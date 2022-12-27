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Cегодня русский язык как никогда демократичен, - Игорь Мальцев
07:42 28.12.2022

Cегодня русский язык как никогда демократичен
Игорь Мальцев
писатель, журналист, публицист
27 декабря 2022,
"Товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознании познали толк", – ерничал один бард с ненастроенной гитарой. Проблема только в том, что барда слышали, а Сталина, конечно, не читали, но осуждают.

Тем не менее я бы на вашем месте внимательно прочел хотя бы одну фразу из статьи: "язык отражает изменения в производстве сразу и непосредственно, не дожидаясь изменений в базисе… Рост промышленности и сельского хозяйства, торговли и транспорта, техники и науки требует от языка пополнения его словаря новыми словами и выражениями, необходимыми для их работы".

Нынче каждый обладатель аккаунта в очередной американской соцсети мнит себя филологом покруче Сталина И.В., не говоря уже о видных борцах за чистоту русского языка из любого созыва Госдумы. Я лично наблюдаю эти попытки пурификации и зачисток вот ровно с того момента, как заново переосмыслили иностранное слово "депутат", и оно стало символом иностранного слова "демократия". То есть с 90-х, как минимум.

Поэтому мне реально каждый раз смешно читать очередную волну озабоченности на уровне woke-культурки: "Почти половина опрошенных россиян поддерживают запрет на использование иностранных слов при наличии аналога в русском языке. Об этом свидетельствует опрос портала SuperJob. Запрет на англицизмы поддерживают четверо из десяти россиян (41%)". На первом месте среди особенно раздражающих заимствований – слово "окей". А еще что раздражает? Ресепшен, челлендж, триггер, пати, хайп, лайфхак, фейк, лонгрид, коуч, лайтовый, хендмейд, скиллы.

Смешно и печально. Хотя бы потому, что, конечно, половина списка меня тоже бесит, как и участников некоего опроса, которых никто не видел. Особенно "хайп", потому что его используют люди, которые не в курсе, что это такое, хотя бы потому, что живут в нем – это словечко еще с 1950–1660-х годов прошлого века – когда радиодиджеям тупо заносили деньги, чтобы он ставил "правильные" пластинки, чтобы они попадали в хит-парад. А живете вы в хайпе каждый день, потому что сейчас обладатели прав на музыку на всех ваших радиостанциях – это те же люди-мейджоры, которые вам потом впаривают пластинки и стримы и таким образом формируют опять-таки "хит-парад". Просто диджею напрямую уже взяток не дают для хайпа. Нравится вам словечко "мейджор"? Или "хит-парад"? Или вы предпочитаете русское слово "шлягер", правда оно немецкое, от слова удар – hit-Schlag, но вы не рефлексируйте, а распространяйте свое особо ценное мнение, которое, как всегда, основано на безграмотности, лени и отсутствии кругозора.

По поводу "коуч" – так меня, например, больше бесит само явление: совершенно чуждое и жульническое, разводилово доверчивой толпы на псевдорелигиозной основе. Но именно словечко "коуч" настолько правильно пришпиливает это явление, настолько имеет негативную коннотацию, что с древнерусским словом "тренер" никак не спутать, хотя постойте – "трен…". Что? Да и с "пришпиливанием" (от слова Der Spill) тоже некрасиво получается, как и с вульгарно-латинским "тянуть/traginare" –"тренер" и т. д. Я вот нарочно пытаюсь избежать тут слов, которые, казалось бы, имеют иностранное происхождение, или еще хуже – являются прямой калькой с иностранного, но если я буду ставить звездочку возле каждого, которое таки да – то весь текст будет рябить от этих звездочек.

Все остальное, что вам не нравится – это результат неостановимого процесса упрощения языка, который коррелируется с ускорением темпа жизни и рабочих процессов. Вот ресепшн несчастный – он тоже мне не нравится. Но ресепшн в отеле, ресепшн в больнице, ресепшн в офисе – по-русски это три разных термина. "Лонгрид" – это продукт вырождения журналистской профессии. "Статья" уже не подходит, так как, скорее всего, автор там навтыкал такое количество копипасты (еще один термин), и полностью лишен чувства композиции, а чаще всего даже элементарной логики, что это и статьей назвать нельзя – лонгрид он и есть лонгрид.

Помешать небинарным персонам тотально абьюзить родной язык
Курсовые и дипломы как национальное бедствие
За "триггер" скажите спасибо мамкиным психологам и диванным психотерапевтам – это они, скорее всего, начали нервическим креаклам вдалбливать этот термин, да так и осталось. Ну уж точно не из оружейной тематики он пришел. А теперь, кстати, найдите хоть одно исконно русское слово в выражении "диванные психотерапевты". За "лайтовый" скажите спасибо рекламе колы – она подготовила внедрение этого словечка. А вот с "пати", "челлендж", "хендмейд" я не согласен напрочь, потому что это реально тупо – использовать энглизмы там, где ничто их не поддерживает и привычные слова из родной речи совершенно спокойно и компактно справляются с задачей. А "вызов" заодно и короче, и динамичней. Так что это дешевка и понты.

Но проблема в том, что противостоять бессмысленности заимствований – не всех, но части из них – точно можно, вооружившись терпением. Куча новых словечек обычно умирает вместе с модой довольно быстро. А еще вооружившись знаниями. Потому что ежели кто в очередной раз решит дать решительный бой заимствованным иностранным словам, вы просто дайте ему пару контрольных слов – навскидку, вот просто то, что лежит на поверхности: торговля, сарай, школа, силос, костюм, хлеб, кровать, капуста, свекла, ярмарка, барабан, пионер – являются иностранными?

Правильный ответ – все. И это только так, по верхам, а если углубиться, то можно и не выплыть. Так что если один из первейших признаков иностранных слов в русском языке – это начало на "Ф" (каковая буква для них придумана особо) или на "А", то первейшим признаком борца за чистоту языка обычно является полный недостаток не только профильного образования, но и заодно просто образования как такового. Политологический факультет (два нерусских слова) не предлагать.

А пока мы можем только порадоваться, что сегодня русский язык как никогда един и демократичен. Потому что больше нет классовых диалектов, о которых писал товарищ Сталин. "Дворянский язык", "буржуазный язык" – в противоположность "пролетарскому языку", "крестьянскому языку". Ведь так называемая элита говорит точно на таком же языке, что и обслуживающий ее персонал. Оппозиционные авторы, которые корчат из себя интеллектуальную элиту, сидя на задворках Хайфы, точно так же говорят и пишут "ихний" на полном серьезе, как и гастарбайтеры Москвы. Жертвы ЕГЭ не знают значения слов, использовавшихся широко еще лет двадцать назад, не говоря уже о вокабуляре русской классической литературы. Зато демократичненько.

Так что не бойтесь – этот язык перемелет все что угодно, в рамках любого челленджа на хайпе.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672202520


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