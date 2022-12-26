Будущее СНГ: "Хуже уже не будет"

09:47 28.12.2022

26 декабря состоялся неформальный саммит глав государств - членов Содружества независимых государств (СНГ). Это второй неформальный саммит СНГ в проходящем году. Предыдущий состоялся 7 октября и был приурочен к 70-летию президента РФ Владимира Путина.



Нынешняя встреча лидеров стран СНГ, как и предыдущая, проходила в Санкт-Петербурге. В ней принимали участие премьер-министр Армении Никол Пашенян, а также президенты Азербайджана - Ильхам Алиев, Беларуси - Александр Лукашенко, Казахстана - Косым-Жомарт Токаев, Кыргызстана - Садыр Жапаров, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Туркменистана - Сердар Бердымухаммедов и Узбекистана - Шавкат Мирзиеев.



Открывая саммит, В.Путин сказал, что встреча, проходящая "в таком дружеском кругу", свидетельствует о стремлении "и далее сообща выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ в духе подлинного стратегического партнерства, взаимной выгоды и учета интересов всех стран". При этом он подчеркнул, что имеют место приходящие извне и растущие с каждым годом вызовы и угрозы безопасности и стабильности в Евразийском регионе, а между государствами-участниками Содружества возникают разногласия



"Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие", - сказал Путин, особо отметив такую важную сферу сотрудничества, как "сохранение единого культурно-гуманитарного пространства": "Наши народы связывает действительно многое: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценностей и традиций - и, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства".



Выступивший вслед за ним президент Казахстана Токаев (Казахстан председательствовал в СНГ в ухоящем году) назвал 2022 год сложным для всего мирового сообщества. Он подчеркнул, что в целях адаптации СНГ к современным глобальным реалиям предстоит совершенствовать его потенциал и усиливать его позиции на международной арене. В этой связи, сказад Токаев, в ближайшее время начнется подготовка документов по учреждению институтов Наблюдателя при СНГ и Партнера Содружества. Он также признал важность культурно-гуманитарного струдничества, укрепления языкового пространства и проведения в наступающем году Года русского языка.



По мнению корреспондента отдела внешней политики Издательсткого дома "КоммерсантЪ" Кирилла Кривошеева, Токаев очень хотел "понравиться" Путину. В то же самое время глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, участвовавший в очередном совещании министров иностранных дел в рамках диалога "ЦА+Япония", заявил в интервью: "Казахстан не участвует в санкциях против России, но придерживается принципа, что он не будет использоваться различными [российскими] компаниями для обхода санкций".



Также, сообщает РБК, на днях Казахстан передал более 40 генераторов для медучреждений Украины, которые будут направлены, в том числе, в Николаевскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.



Отвечая на вопрос ведущего телеканала "Дождь"*, что такое СНГ сегодня, К.Кривошеев отметил, что, по его мнению, ряд членов Содружества почувствовали силы оказывать сопротивление "воле Москвы" и уже не стесняются его демонстрировать, как, например, президент Таджикистана, резко высказавший недовольство позицией российских властей по отношению к его стране на предыдущем саммите, или как президент Кыргызстана, отказавшийся принимать в том же саммите участие.



На вопрос, ждут ли СНГ в ближайшем будущем изменения, журналист ответил, что СНГ - объединение формальное. Оно будет сохранено, пока входящими в него странами руководят "советские люди", говорящие на русском языке. Скорее всего, вопрос о будущем СНГ решится по результатам завешившихся военных действий, но, по его мнению, "хуже уже не будет".



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*Признан СМИ-иноагентом.