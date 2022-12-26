 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
"Русский дом" откроет филиалы в Нукусе, Термезе и Фергане
10:13 28.12.2022

РУССКИЙ ДОМ ОТКРОЕТ ФИЛИАЛЫ В НУКУСЕ, ТЕРМЕЗЕ И ФЕРГАНЕ
В нескольких областях Узбекистана могут появиться филиалы Русского дома, известил глава представительства Россотрудничества в республике Михаил Вождаев.

Это позволит лучше продвигать русский язык, российские образование, науку и культуру.
Для развертывания отделений рассматриваются Нукус, Термез и города Ферганской долины.

Источник - vesti.uz
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