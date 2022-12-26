"Русский дом" откроет филиалы в Нукусе, Термезе и Фергане

10:13 28.12.2022

РУССКИЙ ДОМ ОТКРОЕТ ФИЛИАЛЫ В НУКУСЕ, ТЕРМЕЗЕ И ФЕРГАНЕ

В нескольких областях Узбекистана могут появиться филиалы Русского дома, известил глава представительства Россотрудничества в республике Михаил Вождаев.



Это позволит лучше продвигать русский язык, российские образование, науку и культуру.

Для развертывания отделений рассматриваются Нукус, Термез и города Ферганской долины.