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|"Русский дом" откроет филиалы в Нукусе, Термезе и Фергане
10:13 28.12.2022
РУССКИЙ ДОМ ОТКРОЕТ ФИЛИАЛЫ В НУКУСЕ, ТЕРМЕЗЕ И ФЕРГАНЕ
В нескольких областях Узбекистана могут появиться филиалы Русского дома, известил глава представительства Россотрудничества в республике Михаил Вождаев.
Это позволит лучше продвигать русский язык, российские образование, науку и культуру.
Для развертывания отделений рассматриваются Нукус, Термез и города Ферганской долины.