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Le Figaro: Напуганный Запад равнодушен к мучениям восточных христиан
11:51 28.12.2022

Le Figaro
Франция
28 декабря 2022
"Восточные христиане": слова, которые нас пугают?
Le Figaro: во Франции объяснили безразличие Запада к трагедии восточных христиан

Страх - вот главная причина, по которой Запад безразличен к страданиям братьев по вере на востоке, считает автор статьи Le Figaro. По его мнению, общество стало бояться самого понятия "восточные христиане", искажая его смысл. А потому оно глухо к мольбам о помощи, исходящим от угнетаемых общин.

Как только стихли овации по поводу чемпионата мира по футболу в Катаре, до нас донеслось тревожное эхо со всего мира. В своем рождественском благословении Папа оплакивал судьбу Сирии, "все еще охваченной конфликтом, который отступил, но не закончился", и судьбу "Святой земли, где насилие и столкновения усилились в последние месяцы". Христиан никто не жалеет. Добавим ситуацию с Нагорным Карабахом, где Азербайджан усиливает давление, блокируя коридор, связывающий его с Арменией. Новая трагедия активизировала действия французских интеллектуалов и артистов. Будет ли этого достаточно, чтобы привлечь внимание международной общественности к этому маленькому уголку за пределами Европы? Мы в этом сомневаемся, особенно сейчас, когда узнали, что канал Arte отказался транслировать рекламный ролик известной гуманитарной ассоциации Œuvre d’Orient, основной миссией которой является содействие восточным христианам в разных областях.

Неужели слова "восточные христиане" так нас пугают? "Христиане" - искаженное представление о секуляризме в настоящее время приводит к тому, что некоторые государственные органы не доверяют религии, которая является основой современного западного общества. "Восток" - за этим словом мы находим мозаику дальних стран и малоизвестную политическую и религиозную реальность - "знаменитый сложный Восток", беспорядочно слившийся с мусульманским миром. Это упрощенное и опасное разделение оправдывает безразличие к живущим там меньшинствам? И, кстати, почему христиане оказались в этом месте? Потому что они живут там с момента зарождения этой религии.

Сегодня эти общины страдают не только от преследований, но и от дискриминации. Однако они несут, защищают, передают определенную идею общества, непосредственно вытекающую из послания младенца Христоса: свобода (особенно для женщин), равенство между сообществами, братство...

Вот что удерживает их в этих регионах, вот о чем они обращаются к нам с мольбой. Можем ли мы хоть на мгновение обратить внимание на их крик о помощи между звуками от пробок шампанского и звоном бокалов в нашу счастливую новогоднюю ночь?
Автор: Этьен де Монтети (Etienne de Montety)

Комментарии читателей:
Adeodat

Папа Иоанн Павел II сказал в 1980 году во время своего первого визита во Францию: "Чего только не сделали сыны и дочери вашего народа для познания человека, для наделения его неотъемлемыми правами! Мы знаем, какое место в вашей культуре, в вашей истории занимают идеи свободы, равенства и братства. В сущности, это христианские идеи".

Pampelonne
Ватикан и Европа никогда ничего не делали для угнетенных христиан Востока.

Pyrrhon
Чем меньше религий, тем меньше столкновений!

HarryPotter
Спасибо за напоминание об этой трагедии, которая, похоже, мало кого беспокоит.

Anne-Louise
Да, это пугает нас, потому что возвращает нас к нашей трусости. Это показывает, каким будет наше будущее.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672217460


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