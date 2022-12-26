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Украинских олигархов настигла расплата за разрыв с Россией
13:01 28.12.2022

Ринат Ахметов – один из самых обедневших олигархов Украины
28 декабря 2022, Николай Стороженко
Богатейшие люди Украины, как выяснилось, стремительно теряют свои капиталы. Можно было бы списать происходящее на военный конфликт, однако в реальности причины разорения украинских олигархов лежат куда глубже. Начались эти процессы тогда, когда Киев решил начать цивилизационный разрыв с Москвой, а поддержаны они были, как ни странно, Соединенными Штатами.

Украинский Forbes в конце года традиционно считает капиталы богатейших людей страны. В этом году считать особо нечего. И некого. В перечень вошли всего два десятка олигархов. Хотя тянет ли на звание настоящего олигарха бизнесмен с капиталом всего-то в 300-400 млн долларов – большой вопрос. Совокупный капитал украинских богачей за год сократился примерно вдвое – с более чем 40 миллиардов до 22,5 млрд долларов. Половину этой суммы потерял богатейший из украинцев – Ринат Ахметов.

Несколько человек выбыли из списка с формулировками "утрата гражданства", "проблемы с бизнесом" и даже "подозрение в госизмене". В общем, богатые тоже плачут. Разве что Вероники Кастро не хватает.

Новое раскулачивание

Считать деньги украинских олигархов в этом году сложно не только из-за боевых действий. Государство тоже корректирует рейтинги. Примерно полтора месяца назад активы четырех завсегдатаев этого списка (Игорь Коломойский, Константин Жеваго, Вячеслав Богуслаев, Константин Григоришин) совокупной стоимостью почти в 1 млрд долларов перешли в собственность Украины. В итоге в рейтинге сумел удержаться только Жеваго.

Вполне возможно, что на очереди и главный украинский олигарх. В конце ноября стало известно о том, что Конституционный суд Украины возобновил рассмотрение дела о незаконной приватизации "Укррудпрома" (компания, в которую входили основные горнодобывающие активы постсоветской Украины). За 14 лет они принесли олигархам 6,4 млрд долларов чистой прибыли. В основном как раз Ахметову.

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Обсуждается также лишение олигарха его второй империи – энергетической. В очередной раз заговорили об этом после систематических ударов ВС РФ по объектам генерации и распределения энергосистемы Украины. В условиях боевых действий энергетика становится "вдвойне стратегической" отраслью – удобный повод для национализации.

Впрочем, не все беды украинских олигархов от СВО. Курс на раскулачивание местных богатеев власти Украины взяли еще год назад. В ноябре 2021 года Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов.

"Прочь от Москвы" как бизнес-стратегия

На этом месте самое время вспомнить о том, что национальный капитал на Украине в большинстве случае возглавлял либо активно поддерживал курс на самостийщину. Прочь от России, прочь от Москвы. Партнерские проекты с российским бизнесом? Не интересует!

Кто-то еще помнит Харьковские соглашения и пакет предложений Владимира Путина, которые шли к нему в довесок? Завод по производству топлива для АЭС, заказы украинским верфям, кооперация в гражданской авиации. Все это осталось лишь громкими заголовками из 2010 года.

Но ведь были не только они. Оба украинских майдана были горячо поддержаны украинским национальным капиталом – теми самыми олигархами. В том числе и теми, чьи предприятия в то же самое время штамповали продукцию для отгрузки на российский рынок. Сегодня в рейтинге Forbes таких почти не осталось, но до Евромайдана Петр Порошенко, Юрий Косюк, Андрей Веревский (оба – продукция АПК: подсолнечное масло, яйца, курятина) активно экспортировали в Россию.

В интернет-баталиях про такое обычно говорят: "наскакали". Связь с Россией формировала украинские капиталы – и разрыв этих связей закономерно эти капиталы и уничтожил. 2022 год лишь подводит под этим долгим процессом черту.

Больше не олигархи

При этом что для России, что для Украины слово "олигарх" уже давно потеряло значение, которое в него вкладывали в 90-е годы. Нет уже знаменитой семибанкирщины, как нет и неформального совета украинских олигархов. Еще в конце 2000-х четыре-пять человек держали контрольный пакет состава Верховной рады (ВР) и через коалиционные соглашения могли по своему желанию формировать состав правительства, проводить законы, прописывать нужные условия приватизации и т. п. В те времена никто не мог назначить главу "Укрэнерго" или НКРЭ без согласования с Ахметовым, а глава "Укрнафты" мог быть креатурой только Коломойского.

Но уже во времена Порошенко "добро" на такие назначения перешло от олигархов к посольству США. Для менее значимых должностей рекомендации могли давать посольства стран G7 или киевское представительство ЕС.

Все это даже не скрывалось. В 2019-м тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко опубличил историю со списком неприкасаемых, которых его ведомство не могло преследовать. Список был передан ему послом США. При этом назначение самого Луценко на эту должность лоббировал нынешний президент США Джо Байден. Поэтому не совсем понятно, почему это стало для Луценко неожиданностью? Кто генпрокурора ужинает, тот его и танцует.

Я уеду жить в Киев

Но потеря влияния на политику – не единственное, что роднит украинских и российских олигархов. "Прочь от Москвы" практиковали и многие российские олигархи. Многие помнят постоянные призывы Владимира Путина возвращать деньги из заграничных юрисдикций в Россию. Знаете, когда они прозвучали впервые? В 2002-м. Сегодня этот прогноз 20-летней давности сбылся. И те, кто выбрал Запад гарантом своих капиталов, сегодня в прямом смысле клянчат деньги на проживание – см. случай Фридмана.

tiddlywiki.ru
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Художник Татьяна Воронина. Итальянское средневековье
Акварельная картина на хлопковой бумаге в технике ала прима. Оригинал
Отдельно тут можно вспомнить уникальный пример российско-украинского олигарха Константина Григоришина. Он родом из Запорожья. После распада СССР получил гражданство РФ, но бизнес вел на Украине (имея там, по своей же оценке, 95% активов). Уже во времена позднего Порошенко он попросил (и получил) гражданство Украины. Очевидно, в попытках сохранить активы (российские активы на Украине начали отчуждать уже тогда).

Сколько он "откатил" за паспорт и неприкосновенность – история умалчивает. В любом случае это было зря: при Зеленском его ободрали как липку. Так же, как ободрали Фридмана и как раскулачивают Абрамовича.

Да и поделом, в общем-то. За все эти особняки, яхты, футбольные клубы, двадцать лет куршавельских пьянок. А главное за то, что теперь, вымаливая прощение и амнистию, они "жертвуют" свои капиталы в помощь Украине. Хотя прежде ни копейкой не помогли жителям Донбасса.

Заклятые друзья

Итак, и в России, и на Украине олигархи теряют влияние. И те, и другие подвергаются раскулачиванию – если доверили капиталы Западу. Но есть между ними и ключевое отличие.

Украинские – вымирающий вид. Не из-за закона Зеленского. А потому, что национальный капитал всегда будет конкурировать с Вашингтоном за влияние на украинскую власть.

В России формула сосуществования с властью давно отработана: зарабатываешь в России – вкладывайся в Россию. И не лезь в политику.

В классической рыночной экономике есть формула: государство – ночной сторож. На этом его роль якобы заканчивается. А крупный бизнес, пресловутые титаны из фантазий Айн Рэнд, сами все сделают.

2022 год окончательно сдал эти фантазии в утиль. Государство и национальный капитал (как минимум, российские) – не просто естественные союзники, а единственные, кто искренне заинтересован в существовании друг друга. А пример Украины ясно показывает, что демонтаж государства и демонтаж олигархов будут проводиться параллельно: ни оно, ни они Вашингтону не нужны. Их используют просто как временный таран против России.

Именно как украинские не нужны. И поэтому они обречены. А совсем не из-за СВО и сопутствующих проблем – они лишь ускоряют неизбежное.

Источник - vz.ru
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