В Узбекистане оправдан русский полковник и американский шпион Мокеев

13:08 28.12.2022

В УЗБЕКИСТАНЕ ОПРАВДАЛИ РУССКОГО ПОЛКОВНИКА-ШПИОНА

Верховный суд Узбекистана признал невиновным полковника Александра Мокеева. В августе 2010 года его приговорили к 15 годам тюрьмы за "шпионаж в пользу США".



В Узбекистане оправдали русского полковника-шпиона

Узметроном рассказал, что основанием для судебного заседания стали протест заместителя председателя Верховного суда и кассационная жалоба адвоката осужденного Сергея Майорова.



Коллегия по уголовным делам отклонила протест прокурора, стоявшего на своем, вынесла определение о прекращении уголовного дела в отношении Александра Мокеева по п.2 ст. 83 УПК (за отсутствием состава преступления).



После чего А. Мокееву были разъяснены его права на реабилитацию - восстановление всех его прав, нарушенных в связи с незаконным осуждением.



Почти сорок лет отдал Мокеев армии, стоял у истоков узбекских вооруженных сил. Но в мрачную эпоху каримовщины стал жертвой разнузданной СНБ, беззакония, русофобии и коррупции. Дело было было сфабриковано, а нужные показания выбиты.



Примечательно, что все Генпрокуроры республики и палачи из ГБ тех лет в настоящее время сами находятся за решеткой.