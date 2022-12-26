"Квадрат" ташкентского жилья подорожал за год на $229

13:10 28.12.2022

За год цены за квадратный метр жилья в столице Узбекистана выросли на 27%, извещает Институт прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ).



Ели в ноябре 2021 года квадрат стоил $849, то сегодня дают уже $1078.

А в пяти районах Ташкента и того больше: в Мирабадском районе – $1285 (+20%), Яккасарайском – $1178 долларов, Шайхантахурском – $1144 (+6%), в Мирзо-Улугбекском – $1137 (+6%), в Юнусабадском – $1117 (+4%).

При этом курс узбекского сума по отношению к доллару США изменился всего на 2,8%.