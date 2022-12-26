Массовые аресты VIP-гопоты в Кыргызстане - депутаты Кенеша протестуют

13:24 28.12.2022

27 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Массовые аресты. Депутат призвал главу Верховного суда к гуманности



Ситуация с нарушением прав человека сейчас в пять раз хуже. Об этом на заседании комитета парламента по конституционному законодательству, государственному устройству и судебно-правовым вопросам заявил депутат Жанар Акаев.



Он обратился к главе Верховного суда Замирбеку Базарбаеву, присутствующему на заседании по делу задержанных активистов.



"Вы были адвокатом, защищали Садыра Жапарова. Знаете, что такое незаконность. Сейчас по сравнению с тем временем ситуация в пять раз хуже. Вот сегодня Перизат Суранову увезли, не дав возможности увидеться с матерью. Недовольство по отношению к власти, судебным органам растет. Одно из недовольств к власти - это недоверие к правосудию", - сказал Жанар Акаев.



Он призвал Замирбека Базарбаева проявить гуманность в отношении задержанных.



"Конечно, суд решит их вину. Но их задержали только из-за мирной встречи, из-за разговоров. Если были бы призывы, реальные шаги... Поставить прослушку, из ничего возбудив дело... Я тоже против, нам нужна стабильность. Там задержаны парни, которые не участвовали даже в собрании. Задержали женщин. Они объявили голодовку. Не дай бог, если что-то случится, это пятно на репутации власти, которая, наверное, думает, что никто не выйдет на защиту арестованных. Но я знаю политическую историю страны, вот так накапливается недовольство в обществе. Проявите гуманность, вынесите предупреждение задержанным. Не будьте безразличны в этом вопросе. Установите законность", - призвал нардеп.



Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству "Кабар" президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.



С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.



Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), "Свобода сейчас" (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.