 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 28.12.2022
15:21  Что может превратить СВО на Украине в реальную войну с США и НАТО? Мнимые и реальные сценарии
14:45  Бывший ректор КазЖенПУ Алдамбергенова и ее советник и родной брат Кожантаев осуждены на 7 лет каждый
14:08  Шотландия повышает ставки в борьбе за независимость, - Дм.Минин
14:07  В Казахстане переделают закон о СМИ в угоду Западу, - Вл.Прохватилов
13:59  Кыроппики прекращают тюремную голодовку - праздники на носу...
13:45  В Узбекистане запретят продавать табак и алкоголь людям моложе 21 года
13:24  Массовые аресты VIP-гопоты в Кыргызстане - депутаты Кенеша протестуют

13:10  "Квадрат" ташкентского жилья подорожал за год на $229
13:08  В Узбекистане оправдан русский полковник и американский шпион Мокеев
13:01  Украинских олигархов настигла расплата за разрыв с Россией
11:51  Le Figaro: Напуганный Запад равнодушен к мучениям восточных христиан
10:45  Эпохе санкций конец? Россия и Китай положат конец эпохе господства американских санкций, - Агата Демаре -
10:13  "Русский дом" откроет филиалы в Нукусе, Термезе и Фергане
09:48  Александр Дугин: "Либерализм сбежал вместе с Чубайсом, как убегает утренний кофе"
09:47  Будущее СНГ: "Хуже уже не будет"
07:42  Cегодня русский язык как никогда демократичен, - Игорь Мальцев
00:43  Ситуация в Косово: Сербы установили новые баррикады. Белград и Приштина подтягивают войска
00:32  Руслан Хасбулатов: Советский Союз - великие достижения и великая утрата
00:30  Афганский спецназ готовится к боям в Донбассе, - В.Мухин
Вторник, 27.12.2022
22:37  Бывший мэр Андижана Бахром Хайдаров осужден на 10 лет за хищения
22:35  Минздрав Узбекистана подтвердил смерть 18 детей, которых лечили сиропом Док-1 Макс
15:05  Национальной академии наук Казахстана вернули государственный статус
14:49  Ввиду полного срастания с ОПГ. Разогнано УВД Нарынской области Кыргызстана
14:23  Жизнь прекрасна и будет еще лучше. Итоги года и ожидания жителей Кыргызстана
14:02  Неосмысленная сложность: 100 лет назад учредили СССР, - С.Никольский
13:59  Итоги 2022: громкие отставки и назначения в высших эшелонах власти Казахстана
13:56  Экс-президента Южной Кореи Ли Мен Бака, осужденного на 17 лет за коррупцию, помиловали из-за болезни
13:54  Почему не надо бояться стратегического планирования в экономике, - А.Колганов
13:21  Известный российско-казахстанский спортивный бизнес-аферист Давыдов (букмекер "Олимп") объявлен в розыск
13:16  Al Jazeera: на сторону России на Украине встанет ОДКБ
13:14  Хуаньцю шибао: "бомбы замедленного действия" США разожгут глобальную торговую войну
13:12  Крупномасштабный конфликт вернулся: пять уроков российской военной операции на Украине, - Дж.Ратбоун
12:03  Маск счел предсказания Медведева на 2023 год абсурдными
11:43  Восстановление Баткена. Из 420 пострадавших домов полностью обновлены только... два
10:03  Американские консерваторы разругались из-за бюджета и Украины, - Е.Мур
09:58  Белое безмолвие-2. Снегопад в США продолжается: 57 трупов
09:44  Денег нет. Кыргызстанские семьи не могут получить пособие "балага суюнчу"
09:07  Артемовск. Убит укр-режиссер Коломиец, обожглась "Солнцепеком" амер-волонтерка
08:31  Задержан и обвинен в получении взятки в $800 тысяч глава "Казселезащиты" Карим Кокрекбаев
01:32  Военные рейды США в Сирии бросают вызов России и Ирану, - Игорь Субботин
00:34  Украина решила повысить тариф на транзит роснефти по "Дружбе". Любы друзи кремле-банковские
00:30  Сэкономленные от админреформы деньги УзбВласти обещают направить на питание детей в школах
00:29  Bloomberg: в 2023 году мировая экономика ухнет в рецессию
00:25  На Эльбрусе восстановят легендарную гостиницу СССР "Приют 11-ти"
00:23  Россия, Украина и Запад не могут выйти из конфликта, не опозорившись, - Лор Мондевиль
00:18  Земли госпиталя для ветеранов войны в предгорье Алматы застраивают элитными особняками
00:02  20-летняя актриса Болливуда Туниша Шарма совершила самоубийство на съемках сериала "Али-Баба: Легенда воина"
Понедельник, 26.12.2022
21:16  Мадонна выложила в сеть ролик, где жует и выплевывает флаг Украины... На что намякивает?
20:51  "Токаев пытается лавировать": Казахстан отстраняется от России, - Е.Минченко
20:48  Кролик сдох?.. Питерский саммит глав СНГ прошел тухло, - МК
20:31  Центральная Азия - плацдарм для гибридной войны, - Азиз Осмонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбекистане запретят продавать табак и алкоголь людям моложе 21 года
13:45 28.12.2022

Сенат одобрил закон, запрещающий продавать табачные изделия, электронные сигареты и алкоголь людям моложе 21 года, через интернет и торговые автоматы. Список запретов значительно расширен.

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 36-м пленарном заседании во вторник одобрил новую редакцию закона "Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции". Закон был принят Законодательной палатой 25 октября.

Летом сенаторы отклоняли проект закона, после чего он дорабатывался согласительной комиссией из членов двух палат парламента. Документ должен подписать президент. После этого он вступит в силу в течение трех месяцев, а положения, касающиеся требований к упаковке и маркировке табачной продукции, устройств для употребления табака и никотина, - в течение года.

Выступая на заседании, председатель Сената Танзила Нарбаева заявила, что ограничение распространения и употребления алкогольной и табачной продукции должно превратиться в общенациональное движение.

"Речь идет о здоровье людей, в первую очередь, молодежи - будущем нации… Мы стремимся внедрить в обществе здоровый образ жизни и верим, что закон станет важным шагом на этом пути", - сказала она.

Танзила Нарбаева подчеркнула, что закон является достаточно всеохватным, но все его нормы должны работать на деле.

Реклама на Газета.uz
Закон запрещает реализацию алкогольной и табачной продукции, а также устройств для употребления табака и никотина лицам, не достигшим 21 года (сейчас - 20 лет), а также лицами (продавцами), не достигшими 21 года (новое требование).

Нельзя будет продавать эту продукцию без непосредственного участия продавца, в том числе посредством торговых автоматов и других электронных или механических устройств, с полок самообслуживания и в форме электронной коммерции (за исключением игристых и натуральных вин), в том числе с помощью доставки любым путем.

Запрещается продажа указанной продукции путем выездной и выносной торговли (с рук, лотков, из корзин, ручных тележек), вне стационарных торговых объектов, в аптеках и в помещениях, предназначенных для реализации товаров детского ассортимента. Вводится также запрет на продажу такой продукции, имитирующей детские игрушки, конфеты или другие товары детского ассортимента.

Алкогольную и табачную продукцию и устройства для употребления табака и никотина нельзя продавать на территориях организаций системы здравоохранения, образовательных организаций, учреждений культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, санаторно-курортных и медико-социальных учреждений.

Стационарные торговые объекты и объекты оказания услуг, торгующие этой продукцией, не могут быть расположены на расстоянии менее 200 м по прямой линии от территорий (этим словом дополняется действующая норма) образовательных, спортивных и религиозных организаций. Сейчас встречаются случаи, когда магазины сигарет и алкоголя находятся рядом со школами и детсадами, при этом магазины и контролирующие органы обосновывают это тем, что расстояние в 200 м измеряется от ворот учебных учреждений.

Ограничение в 200 м не распространяется на объекты торговли, расположенные на территории торговых комплексов (рынков) с общей торговой площадью более 1000 кв. м и в ярмарочных павильонах.

Законом запрещается продажа данной продукции, если она не соответствует требованиям нормативных документов в области технического регулирования и не имеет документов, подтверждающих качество продукции.

Нельзя будет продавать эту продукцию при отсутствии на потребительской таре медицинского предупреждения, в случае если потребительская упаковка табачной продукции содержит менее 20 сигарет (в отношении сигарет), без потребительской упаковки (пачки, блока) или поштучно (в отношении сигарет).

Запрещается продажа табачной продукции, а также устройств для употребления табака и никотина на территориях и в помещениях (за исключением магазинов беспошлинной торговли) железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, речных портов и станций метрополитена, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров и бытовых услуг.

Алкогольную продукцию (за исключением пива) нельзя будет продавать по ценам ниже минимальной оптовой и розничной цены.

Лицо, непосредственно осуществляющее реализацию алкогольной и табачной продукции, а также устройств для употребления табака и никотина, обязано будет требовать от покупателя, выглядящего моложе 21 года, предъявления документа, удостоверяющего его личность и возраст. В случае отсутствия документа покупателю должно быть отказано в реализации этой продукции.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1672224300


Новости Казахстана
- Сенаторы ознакомились с деятельностью Национального центра нейрохирургии
- Канализационно-очистные сооружения построят и реконструируют в 68 городах Казахстана
- Господдержка полностью перейдет в проактивный формат: Социальный кодекс одобрен Правительством
- Государственный советник провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом
- О "победителях" "кантарской революции"
- Кадровые перестановки
- В 2023 году предусмотрена разработка 24 законопроектов - К. Мусин
- Национальной академии наук возвращен государственный статус
- Итоги выездных заседаний на специальных экономических зонах подвели сенаторы
- Бывший ректор ЖенПУ осужден на 7 лет
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  