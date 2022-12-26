В Узбекистане запретят продавать табак и алкоголь людям моложе 21 года

13:45 28.12.2022

Сенат одобрил закон, запрещающий продавать табачные изделия, электронные сигареты и алкоголь людям моложе 21 года, через интернет и торговые автоматы. Список запретов значительно расширен.



Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 36-м пленарном заседании во вторник одобрил новую редакцию закона "Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции". Закон был принят Законодательной палатой 25 октября.



Летом сенаторы отклоняли проект закона, после чего он дорабатывался согласительной комиссией из членов двух палат парламента. Документ должен подписать президент. После этого он вступит в силу в течение трех месяцев, а положения, касающиеся требований к упаковке и маркировке табачной продукции, устройств для употребления табака и никотина, - в течение года.



Выступая на заседании, председатель Сената Танзила Нарбаева заявила, что ограничение распространения и употребления алкогольной и табачной продукции должно превратиться в общенациональное движение.



"Речь идет о здоровье людей, в первую очередь, молодежи - будущем нации… Мы стремимся внедрить в обществе здоровый образ жизни и верим, что закон станет важным шагом на этом пути", - сказала она.



Танзила Нарбаева подчеркнула, что закон является достаточно всеохватным, но все его нормы должны работать на деле.



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Закон запрещает реализацию алкогольной и табачной продукции, а также устройств для употребления табака и никотина лицам, не достигшим 21 года (сейчас - 20 лет), а также лицами (продавцами), не достигшими 21 года (новое требование).



Нельзя будет продавать эту продукцию без непосредственного участия продавца, в том числе посредством торговых автоматов и других электронных или механических устройств, с полок самообслуживания и в форме электронной коммерции (за исключением игристых и натуральных вин), в том числе с помощью доставки любым путем.



Запрещается продажа указанной продукции путем выездной и выносной торговли (с рук, лотков, из корзин, ручных тележек), вне стационарных торговых объектов, в аптеках и в помещениях, предназначенных для реализации товаров детского ассортимента. Вводится также запрет на продажу такой продукции, имитирующей детские игрушки, конфеты или другие товары детского ассортимента.



Алкогольную и табачную продукцию и устройства для употребления табака и никотина нельзя продавать на территориях организаций системы здравоохранения, образовательных организаций, учреждений культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, санаторно-курортных и медико-социальных учреждений.



Стационарные торговые объекты и объекты оказания услуг, торгующие этой продукцией, не могут быть расположены на расстоянии менее 200 м по прямой линии от территорий (этим словом дополняется действующая норма) образовательных, спортивных и религиозных организаций. Сейчас встречаются случаи, когда магазины сигарет и алкоголя находятся рядом со школами и детсадами, при этом магазины и контролирующие органы обосновывают это тем, что расстояние в 200 м измеряется от ворот учебных учреждений.



Ограничение в 200 м не распространяется на объекты торговли, расположенные на территории торговых комплексов (рынков) с общей торговой площадью более 1000 кв. м и в ярмарочных павильонах.



Законом запрещается продажа данной продукции, если она не соответствует требованиям нормативных документов в области технического регулирования и не имеет документов, подтверждающих качество продукции.



Нельзя будет продавать эту продукцию при отсутствии на потребительской таре медицинского предупреждения, в случае если потребительская упаковка табачной продукции содержит менее 20 сигарет (в отношении сигарет), без потребительской упаковки (пачки, блока) или поштучно (в отношении сигарет).



Запрещается продажа табачной продукции, а также устройств для употребления табака и никотина на территориях и в помещениях (за исключением магазинов беспошлинной торговли) железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, речных портов и станций метрополитена, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров и бытовых услуг.



Алкогольную продукцию (за исключением пива) нельзя будет продавать по ценам ниже минимальной оптовой и розничной цены.



Лицо, непосредственно осуществляющее реализацию алкогольной и табачной продукции, а также устройств для употребления табака и никотина, обязано будет требовать от покупателя, выглядящего моложе 21 года, предъявления документа, удостоверяющего его личность и возраст. В случае отсутствия документа покупателю должно быть отказано в реализации этой продукции.